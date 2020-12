Phận người hiu hắt trong ngôi nhà của thai phụ 14 tuổi

Trung tá Cao Văn Dũng (Đội trưởng Đội Điều tra tổng hợp Công an H.Chợ Gạo): Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an H.Chợ Gạo đã thụ lý vụ việc Hồ sơ tin báo tội phạm về vụ việc của bé K. đã được công an xã chuyển về công an huyện ngày 21/12. Việc em K. mang thai là có thật. Tác giả của bào thai là ai, những ai đã có quan hệ với em, cơ quan điều tra đã thụ lý, vào cuộc, sẽ tiến hành xác minh, khởi tố vụ án, khởi tố bị can theo trình tự quy định pháp luật. Hoàn cảnh gia đình em K. có bà ngoại già yếu, mẹ khuyết tật thân thể và trí tuệ, đi bán vé số cả ngày, bản thân em cũng khù khờ, chậm phát triển. Theo trình bày của K., người hàng xóm sang xâm hại em là ông Lê Đức T. (sinh năm 1972) và người bạn trai ở H.Gò Công Tây (quen nhau khi em về nội đám giỗ, sau đó một vài tháng, hai người có quan hệ tình dục ở một quán sân vườn). Việc quan hệ này gia đình không biết, bản thân em cũng không biết mình có bầu nên không báo chính quyền. Khi người hàng xóm phát hiện cơ thể em có những thay đổi và thường ngủ li bì nên chở đi khám thai, em mới biết mình có thai hai mươi mấy tuần. Từ khi biết chuyện, chị của em làm đơn gửi chính quyền xã vào ngày 15/12. Công an xã đã thu thập giấy khám thai, xác định K. có thai, chuyển hồ sơ lên công an huyện. Hiện tại ông T. chỉ thừa nhận có đến nhà K., không thừa nhận hành vi xâm hại tình dục. Người bạn trai thì K. không biết rõ họ tên đầy đủ, địa chỉ, công an sẽ phối hợp với Công an H.Gò Công Tây để xác định. Cơ quan điều tra sẽ tiến hành nhiều khâu xác minh, trong đó có giám định ADN khi sinh con, hoặc liên hệ các cơ quan chức năng chuyên môn để giám định ADN thai nhi. Hiện tại, chính quyền địa phương - công an cơ sở quan tâm, can thiệp, bảo vệ sự an toàn của em K. và gia đình. Hoài Nhân