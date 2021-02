Mẹ hóa trang 'cực ngầu' bước ngang qua con gái như người xa lạ, sau khi biết nguyên do cư dân mạng phải cười bò

Tình huống khá kỳ lạ khiến cư dân mạng không khỏi tò mò, thắc mắc không hiểu 2 mẹ con đang diễn trò gì. Để rồi sau khi biết nguyên do thì ai nấy lăn ra cười.

Hành trình chăm sóc con cái có rất nhiều niềm vui và hạnh phúc. Nhưng bên cạnh đó cũng không thể phủ nhận sự vất vả, khổ cực và đặc biệt là những tình huống thật sự dở khóc dở cười xảy ra.

Mới đây trên mạng xã hội có lan truyền những bức ảnh ghi lại cảnh một bà mẹ và cô con gái nhỏ 2 tuổi. Bà mẹ này bước chân vào nhà với diện mạo khá đặc biệt. Cô đội trên đầu một chiếc mũ cói to, đeo kính râm màu đen cùng với vẻ mặt rất lạnh lùng.

Cô bước qua con gái đầy hùng hổ và mạnh mẽ, không hề dừng lại trò chuyện hay bế ẵm con gái nhỏ. Nhưng ánh mắt cô thì vẫn hướng về con. Thái độ của con gái sau đó quả thực khiến bà mẹ trẻ này phải thất vọng. Bé gái đang được bà bế trên lòng, rất thờ ơ và im lặng nhìn mẹ, có vẻ như còn chưa nhận ra người phụ nữ này là mẹ mình.

Nhìn con đầy lạnh lùng dù trong lòng cồn cào mong nhớ.

Tình huống khá kỳ lạ khiến cư dân mạng không khỏi tò mò, thắc mắc không hiểu 2 mẹ con đang diễn trò gì. Để rồi sau khi biết nguyên do thì ai nấy lăn ra cười.

Hóa ra bà mẹ này đang cai sữa cho cô con gái 2 tuổi. Cô đã lánh đi khỏi nhà, không dám ở gần con để quá trình cai sữa được triệt để. Con gái cô ở nhà với bà nhưng vì quá nhớ bé, không thể kiềm chế được mà bà mẹ này đành phải tạt về nhà thăm con.

Cô không muốn con nhận ra mình rồi bám chặt lấy mẹ khiến cho việc cai sữa thất bại. Chính vì thế cô mới phải hóa trang một cách rất ngầu như vậy. Thậm chí bà mẹ này còn không dám đi đến bế con lên dù trong lòng cồn cào nhớ mong. Hai mẹ con cứ nhìn nhau tựa người xa lạ, dằn lòng mà đi lướt qua nhau và rồi quá trình cai sữa sau đó cũng thành công!

Các bà mẹ chung cảnh ngộ sau khi xem xong những hình ảnh trên đều vô cùng đồng cảm và thấu hiểu với bà mẹ này. Họ cũng chia sẻ những hình ảnh hài hước của em bé nhà mình trong quá trình cai sữa.

Ngày đầu cai sữa em bé một mực giữ nguyên tư thế này không ai thay đổi hay khuyên bảo được. Em bé như muốn nói với mọi người rằng khi không còn được bú mẹ nữa, khẩu phần ăn thay đổi thì bé sẽ trở nên suy sụp như thế đấy.

Đối với em bé này, không còn được bú mẹ nữa nên đành phải tóp tép mồm cho đỡ nhớ, tự ảo tưởng rằng bầu sữa vẫn chưa hề mất đi.

Đây là hình ảnh của đứa trẻ trong ngày thứ ba sau khi cai sữa mẹ. Bé khóc đến sưng húp cả mắt. Nếu người mẹ ở gần con thì khó mà cầm lòng được trước hình ảnh này và rồi kế hoạch cai sữa lại thất bại trong gang tấc.

Bà mẹ này không gửi được con cho ai để cai sữa nên cô tự trông bé. Và đây chính là cảnh tượng thường thấy, em bé vật lộn vạch áo mẹ đòi bú ti.

Cha mẹ cần lưu ý gì khi con khó cai sữa?

1. Quyết tâm

Đây là yếu tố đầu tiên và quan trọng nhất để mẹ cai sữa thành công cho con. Dù con phản ứng thế nào thì mẹ không bao giờ được mềm lòng, nhượng bộ con. Bởi nhượng bộ một lần sẽ có những lần tiếp theo, việc cai sữa cuối cùng chẳng đi đến đâu mà chỉ khiến con càng thêm phản ứng mạnh khi không còn được bú mẹ nữa.

2. Cho con đủ yêu thương

Việc cho con bú không chỉ là cho bé ăn mà còn là sợi dây gắn kết tình cảm mẹ con, khiến bé cảm thấy an toàn. Đột nhiên không còn được bú mẹ nữa sẽ làm bé mất đi đáng kể cảm giác an toàn. Chính vì thế, cha mẹ hãy dành nhiều thời gian để chơi đùa, vỗ về con, cung cấp cho trẻ sự ấm áp và yêu thương. Điều đó giúp bé không còn bị bất an và dễ dàng chấp nhận việc cai sữa hơn.

3. Can thiệp sớm

Nếu con quá khó cai sữa, đến 3 tuổi mà bé vẫn đòi bú mẹ thì cách tốt nhất là cha mẹ hãy đưa con đến các cơ sở y tế để nhận được sự tư vấn, điều trị tốt nhất từ các bác sĩ có chuyên môn. Bạn nên nhớ, việc này can thiệp càng sớm càng tốt, để lâu sẽ càng nguy hại đến sự phát triển của bé.

Nhìn việc 4 con nhà Lý Hải - Minh Hà làm ngày đầu nghỉ Tết đã thấy cách nuôi dạy khoa học Nhiều bố mẹ đau đầu khi thấy các con nghỉ học gây xáo trộn ở nhà, nhưng hãy xem vợ chồng Lý Hải - Minh Hà đã quản cả 4 nhóc tì như thế nào trong ngày đầu tiên kỳ nghỉ Tết Nguyên đán.

Theo Pháp luật và Bạn đọc