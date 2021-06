Hốt hoảng lo sớm lên chức bà nội khi vô tình đọc nhật ký của con trai lớp 8

“Mấy đêm nay mất ngủ vì luôn nghĩ đến An Nhiên, ôm An Nhiên mình thấy rất ấm áp...” - dòng nội dung trong cuốn nhật ký của một nam sinh lớp 8.

Chị Quỳnh Liên (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) cho biết, mới đây do dịch bệnh phức tạp nên bà giúp việc nhà chị về quê, vì lẽ đó mà ngoài thời gian đi làm chị kiêm luôn cả việc nấu nướng và dọn dẹp nhà cửa.

Hôm vừa rồi chị tranh thủ dọn dẹp phòng của con trai thì vô tình đọc được cuốn nhật ký. Mở đầu cuốn nhật ký là những dòng con trai trách móc mẹ không quan tâm đến cảm xúc của các con, sau đó là những cảm xúc của tuổi mới lớn.

“Ở nhà mẹ là người luôn đúng, cả mình, chị gái và bố đều phải nghe theo lời mẹ. Chị gái thì luôn tìm cách phản kháng lại những gì mẹ nói và kết quả là bị mẹ cấm luôn không cho dùng máy tính và điện thoại.

Còn mình, mình cũng đã cố gắng học rồi mà, chỉ là may mắn chưa mỉm cười nên chưa được điểm cao đúng với ý mẹ, vậy mà mẹ cứ suốt ngày so sánh mình với thằng Kiên lớp trưởng.

Rồi mẹ còn mắng cả bố. Hôm mình nhìn thấy cảnh mẹ véo tai bố quát tháo mà mình thấy thật nực cười, nhà gì mà chả có nóc, chả có tôn ti trật tự...

Bố vẫn nói là người mạnh mẽ, người làm việc lớn này khác nhưng bố suốt ngày nghe mẹ cằn nhằn, bắt rửa bát, giặt quần áo... Sau này mình sẽ không như bố, không để vợ lấn lướt.

Dạo này, mình thích được nói chuyện với An Nhiên. Mấy đêm nay mất ngủ vì luôn nghĩ đến An Nhiên, ôm An Nhiên mình thấy rất ấm áp.

Mấy đứa con trai trong lớp cứ truyền tay nhau xem mấy đoạn phim người lớn rồi cười khúc khích. Chả có gì to tát mà chúng giấu như giấu bảo vật, mấy phim đó mình và thằng Quý xem từ lâu rồi” - đó là những nội dung trong cuốn nhật ký của cậu con trai lớp 8 của chị Quỳnh Liên.

Ảnh minh họa

Chị Liên có 3 con trai và Minh Hưng là con cả, chị chưa từng nghĩ thằng bé lại có những suy nghĩ lớn đến như vậy.

Càng hốt hoảng hơn khi chị Liên đọc tiếp những đoạn sau của cuốn nhật ký: “Hôm trước thằng Quý cầm một hộp bao cao su, nó bảo nếu có người yêu, rủ người yêu vào nhà nghỉ thì phải có đồ bảo hộ, mình cũng muốn thử cảm giác đó”.

“Thú thật, cậu con trai lớn học lớp 8 nhưng trong mắt tôi nó luôn là một đứa trẻ con tồ tồ. Tôi chưa bao giờ nghĩ nó lại có suy nghĩ đến chuyện đàn ông thì phải lập tôn ti trật tự, rồi cũng muốn thử làm người lớn với bạn gái trong nhà nghỉ. Đối diện với cuốn nhật ký đó tôi vừa giận vừa hoang mang vì nếu mình không khéo léo lại chẳng mấy mà lên chức bà nội”, chị Liên tâm sự.

Theo thạc sĩ Nguyễn Phương Anh (Giảng viên ĐH Sư phạm Hà Nội), nhiều phụ huynh sai lầm khi phát hiện con mình xem “phim đen” thì nổi cơn giận ngút trời rồi trút nó lên những đứa trẻ.

Tiếp đó vẫn là điệp khúc “mẹ đi làm vất vả mà mày không học hành lại suy nghĩ bậy bạ...”. Điều đó chỉ khiến những đứa trẻ thấy bố mẹ là những người xa lạ.

“Khi con bạn muốn thử làm người lớn, muốn khám phá bản thân cũng như bạn khác giới thì điều này chứng tỏ con bạn đã đến tuổi dậy thì và đứa trẻ có nhu cầu tìm hiểu về giới tính.

Trong trường hợp trên phụ huynh phải thấy may mắn vì con mình đã có kiến thức cơ bản về bảo vệ an toàn cho bản thân và cho cả những người khác.

Bố mẹ hãy khéo léo nói chuyện tâm tình cùng con như một người bạn để có thể biết rõ hơn về chuyện tình dục cũng như các hệ lụy của nó. Quan trọng là làm sao cho con cảm giác tin tưởng gia đình, tin tưởng và có thể dốc mọi tâm sự với bố mẹ.

Con có cảm tình với bạn khác giới đó là điều hoàn toàn tự nhiên và bình thường, không có lí do gì mà bố mẹ phải giận dữ, quan trọng là giúp con hiểu tình yêu nên dừng lại ở mức nào và nếu vượt qua nó thì hậu quả ra sao.

Bố mẹ nhớ hãy nói chuyện với con bằng sự nhẹ nhàng tình cảm chứ đừng nói chuyện với con theo kiểu ra lệnh và áp đặt lên trẻ. Bởi lẽ trẻ tuổi dậy thì có cái tôi cá nhân rất lớn, nếu cha mẹ luôn yêu cầu áp đặt sẽ khiến trẻ khó chịu và có xu hướng chống đối.

Ngoài ra, bố mẹ đừng nghĩ ở nhà nên có thể nói chuyện không cần giữ gìn. Ngay cả khi bố mẹ giao tiếp, trò chuyện với nhau cũng phải thể hiện mình tôn trọng đối phương chứ không được cá mè một lứa để các con thiếu sự tôn trọng”, thạc sĩ Nguyễn Phương Anh nói.

* Tên các nhân vật trong tình huống đã được thay đổi.

Hoàng Thanh