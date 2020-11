Bé sinh năm 2021 là tuổi Trâu, mệnh Thổ

Theo lịch vạn niên, năm Âm lịch 2021 có mốc thời gian Dương lịch là từ ngày 12/02/2021 đến ngày 31/01/2022.

Các bé sinh năm 2021 theo Âm lịch thuộc tuổi Tân Sửu, tức là con trâu, con giáp đứng hàng thứ 2 trong 12 con giáp.

Theo bảng Can – Chi – Mệnh, những trẻ sinh năm Tân Sửu 2021 có cùng bản mệnh với những trẻ sinh năm Canh Tý 2020 là mệnh Thổ (cụ thể là Bích Thượng Thổ: Đất tò vò, đất trên vách). Loại đất này mang ý nghĩa mang đến cuộc sống bình yên và an toàn cho con người.

Điểm nổi bật trong tính cách của người mệnh Bích Thượng Thổ là sự cân bằng, tâm lý và lập trường vững vàng, không dễ bị ngả nghiêng theo dư luận cuộc đời.

Ngoài ra, xuất phát từ quan điểm tính ngũ hành, thiên can địa chi thì năm Tân Sửu có can Tân thuộc hành Kim (vàng), mệnh Thổ ứng với màu vàng nên được xem là năm Trâu vàng.

Gợi ý đặt tên con trai, con gái hay đẹp và giàu ý nghĩa (Ảnh minh họa)

Những tên hay dành cho bé gái sinh năm 2021

Minh Anh: Cô gái thông minh, nhanh nhẹn, tài năng.

Nguyệt Ánh: Con là ánh sáng của cuộc đời ba mẹ.

Kim Chi: Cô gái kiều diễm, quý phái, xinh đẹp.

Mỹ Duyên: Cô dáng duyên dáng, xinh đẹp, kiêu sa.

Mỹ Dung: Cô gái đẹp, thùy mị, có tài năng.

Ánh Dương: Con là ánh sáng cuộc đời bố mẹ, là cô gái tràn đầy năng lượng, tự tin, tỏa sáng, mạnh mẽ.

Linh Đan: Con là động lực, tình yêu của bố mẹ.

Tường Vy: đóa tường vy xinh đẹp mang điềm may mắn

Vy Anh: một cô gái ưu tú, đường đời tốt lành và suôn sẻ

Vân Giang: Dòng sông mây xinh đẹp

Bảo Quyên: một người con gái hiền lành và đoan trang

Mỹ Phương: cô gái vừa xinh đẹp lại vừa hiền dịu

Chi Mai: lá trên cành mai

Quỳnh Mai: vẻ đẹp tao nhã của cây quỳnh cành mai

Tâm An: giữ tâm luôn được thanh nhàn, không một chút ưu phiền

Huyền Anh: Nét đẹp huyền diệu, bí ẩn tinh anh và sâu sắc.

Hải Đường: Con luôn rạng rỡ, xinh đẹp, tỏa sáng như hoa hải đường.

Nhật Hạ: Con tựa như ánh nắng mùa hạ, luôn rực rỡ, tự tin.

Kim Ngân: Cuộc sống của con sau này sẽ sung túc, ấm lo.

An Nhiên: Con luôn lạc quan, yêu đời, vui vẻ, gặp nhiều may mắn.

Thảo Nguyên: Sau này nhiều cơ hội, may mắn đến với con.

Tuyết Nhung: Cô gái dịu dàng, có cuộc sống sung túc, giàu sang.

Nhã Phương: Cô gái xinh đẹp, hòa nhã, giàu tình cảm, thùy mị.

Cát Tiên: Cô gái mang vẻ đẹp dịu dàng, thanh nhã.

Anh Thư: Cô gái có trí tuệ, hiểu biết sâu rộng, thông minh, đài các.

Thanh Tú: Cô gái mang vẻ đẹp mảnh mai, thanh thoát và thông minh.

Tú Vy: Cô gái đẹp, dịu dàng, thông minh.

Đặt tên bé gái nên phù hợp với sự xinh xắn, dễ thương của bé. (Ảnh minh họa)

Hạ Vũ: Cơn mưa mùa hạ, con sẽ xinh đẹp, thùy mị, nhẹ nhàng.

Vân Khánh: Ánh mây của hạnh phúc, vui vẻ, an nhàn.

Bảo Ái: Cô gái có tâm hồn lương thiện, bao dung, nhân hậu, là bảo bối của bố mẹ.

Nga Quỳnh: Cô gái xinh đẹp, luôn tỏa sáng, bí ẩn.

Tố Như: Xinh đẹp, đài các, hiểu biết.

Diệp Thảo: Con tràn đầy sức sống, mạnh mẽ như cỏ dại.

Xuyến Chi: Cô gái đẹp, duyên dáng, có sức hút.

An Diệp: Bố mẹ mong con có gặp nhiều may mắn, bình an, vui vẻ.

Thiên Kim: Tiểu thư đài các, con sẽ có cuộc sống sung túc.

Mỹ Ngọc: Cô gái đẹp, kiêu sa, tài năng.

Hoài Phương: Cô gái dịu dàng, nhẹ nhàng, dám đối mặt với khó khăn.

Thảo Linh: Con luôn năng động, tràn đầy năng lượng, yêu đời, sáng tạo.

Vàng Anh: Cô gái giỏi giang, hoạt bát, năng động, xinh đẹp.

Quế Anh: Cô gái có học thức, thông minh, sắc sảo.

Hà Giang: Bố mẹ mong con giỏi giang, thông minh và có nhiều cơ hội tốt đến với con.

Tuệ Mẫn: Con có trí tuệ, thông minh, sáng suốt.

Thảo Nhi: Cô gái nhỏ, đáng yêu, thông minh, yêu đời.

Thu Hà: Cô gái đẹp, nhẹ nhàng như mùa thu.

Minh Tâm: Cô gái có tâm hồn trong sáng, nhân hậu, cao thượng.

Quỳnh Chi: Xinh đẹp, duyên dáng, nhẹ nhàng.

Mỹ Lệ: Vẻ đẹp tuyệt trời, đài các.

Tú Linh: Cô gái thanh tú, xinh đẹp, thông minh, nhanh nhẹn.

Tú Uyên: Cô gái có học thức, xinh đẹp.

Quỳnh Hương: Cô gái đẹp, nhẹ nhàng, cuốn hút, duyên dáng.

Minh Châu: Con là viên ngọc, quý giá của bố mẹ.

Tố Uyên: Cô gái đẹp, kiêu sa, bí ẩn.

Khánh Ngân: Cuộc đời con sẽ sung túc, vui vẻ.

Kim Oanh: Cô gái có giọng nói ngọt, dễ thương, xinh đẹp.

Hạnh Ngân: May mắn, hạnh phúc, an lành sẽ đến với con.

Lan Chi: Con là may mắn, hạnh phúc của bố mẹ.

Hương Thảo: Con sẽ là cô gái mạnh mẽ, tỏa hương, làm được việc lớn.

Diễm Phương: Vẻ đẹp lạ, cao quý, kiều diễm.

Đoan Trang: Mạnh mẽ nhưng kín đáo, thùy mị, đoan trang, ngoan hiền.

Lệ Hằng: Cô gái đẹp, thông minh, sắc sảo.

Linh Duyên: Con sẽ luôn may mắn, xinh đẹp, được mọi người bảo vệ

Thanh Trúc: Cô gái cá tính, sống ngay thẳng, thông minh, xinh đẹp.

Thủy Tiên: Xinh đẹp, thông minh, sắc sảo, khéo léo.

Hoàng Lan: Con luôn xinh đẹp, nghị lực, giỏi giang.

Ánh Mai: Con là ánh sáng cuộc đời bố mẹ, con luôn tỏa sáng, xinh đẹp.

Quỳnh Anh: Cô gái thông minh, may mắn, xinh đẹp

Thu Cúc: Con là bông hoa cúc đẹp nhất mùa thu, luôn tỏa sáng, rạng rỡ.

Thu Hằng: Ánh trăng mùa thu đẹp, lung linh nhất.

Diệu Huyền: Cô gái đẹp, bí ẩn, quyến rũ.

Thanh Nhàn: Mong con sẽ có cuộc sống an nhàn, bình yên.

Hạ Băng: Tuyết giữa mùa hè, cá tính, tự lập, xinh đẹp.

Lệ Quyên: Cô gái đẹp, tài năng, cá tính.

Hương Ly: Xinh đẹp, quyến rũ, tài năng, luôn biết cách tỏa sáng.

Trúc Linh: Thẳng thắn, cá tính, tài năng, xinh đẹp.

Bích Thảo: Con luôn vui tươi, xinh đẹp, lạc quan, tự tin.

Thiên Hương: Cô gái đẹp, quyến rũ, cá tính, sáng tạo, giỏi giang.

Gia Linh: Con là tình yêu, niềm vui, hạnh phúc của gia đình.

Mỹ Nhân: Con sẽ xinh đẹp, tài năng, được nhiều người mến mộ, thương yêu như cái tên “Mỹ Nhân”.

Ánh Nguyệt: Ánh sáng của mặt trời, mặt trăng. Con sẽ là cô gái đẹp, tài giỏi xuất chúng.

Thiên Lam: Màu xanh lam của trời, con sẽ xinh đẹp, tự tin, bao dung, yêu thương mọi người.

Ảnh minh họa

Uyển Nhi: Cô gái nhỏ, dịu dàng, thùy mị, đáng yêu.

Thùy Chi: Cô gái đẹp, dịu dàng, tài năng, yêu thương mọi người.

Đan Lê: Con sẽ là cô gái mạnh mẽ, tự lập, biết khẳng định bản thân mình.

Phương Vi: Nhẹ nhàng, ngọt ngào, cuốn hút.

Ngọc Mai: Con có cuộc sống sung túc, vui vẻ.

Diễm My: Cô gái kiều diễm, có sức hấp dẫn.

Minh Ngân: Cuộc sống của con sẽ ngập tràn niềm vui, hạnh phúc.

Linh Lan: Con lúc nào xinh đẹp, rực rỡ như hoa linh lan.

Uyên Thư: Con có tri thức, hiểu biết sâu rộng,

Linh Nhi: Con thông minh, trí tuệ, sáng suốt

Nhã Linh: Cô gái hòa nhã, xinh xắn, giỏi giang.

Thanh Hà: Cô gái đẹp, thuần khiết, nhẹ nhàng, tinh tế.

Đinh Hương: Cô gái có sức hấp dẫn, mạnh mẽ, tài năng.

Gia Hân: Con là niềm vui, may mắn, niềm hân hoan của gia đình.

Ngọc Hoa: Cô gái đẹp, sang trọng, được nhiều người yêu quý.

Lan Hương: Người con gái dịu dàng, thuần khiết, xinh đẹp.

Thiên Hà: Con là cả bầu trời, thế giới của bố mẹ

Bảo Thanh: Con là bảo bối, niềm tự hào của bố mẹ.

Mộc Trà: Dịu dàng, xinh đẹp, bí ẩn.

Huyền Thanh: Cô gái xinh đẹp, thông minh, bí ẩn, hấp dẫn.

Thúy Vân: Cô gái đẹp, trí tuệ, hấp dẫn.

Minh Ánh: Con là sáng sáng cuộc đời bố mẹ.

Thảo Minh: Xinh đẹp, thông minh, lạc quan, tự tin.

Linh Chi: Cá tính, thẳng thắn, hấp dẫn, xinh đẹp.

Hồng Vân: Xinh đẹp, tỏa sáng, tài năng.

Thu Thủy: Làn nước mùa thu trong xanh, mát vẻ. Con sẽ luôn an nhàn, bình yên, vui vẻ.

Phương Liên: Cô gái nhỏ, dịu dàng nhưng tài năng.

Cẩm Tú: Cô gái đẹp, cá tính, sắc sảo.

Minh Vân: Xinh đẹp, trí tuệ, biết cách tỏa sáng.

Kim Liên: Xinh đẹp, biết khẳng định bản thân, được mọi người yêu thương, mến mộ.

Dạ Thảo: Cô gái xinh đẹp, luôn yêu đời, vui cười.

Hạ Vũ: Xinh đẹp, thông minh, luôn tỏa sáng, tài giỏi.

Ngân Anh: Cô gái đẹp, cá tính, dám theo đuổi ước mơ, đam mê.

Hoài Thương: Nhẹ nhàng, đằm thắm, tốt bụng, yêu thương mọi người.

Thiên Bình: Dù con đi đâu cũng gặp may mắn, bình an, thuận lợi.

Ngọc Duyên: Duyên dáng, xinh đẹp, hiền thục.

Thanh Thảo: Con luôn vui vẻ, tràn đầy sức sống, hạnh phúc.

Bảo Anh: Con là bảo bối của bố mẹ, con sẽ thông minh, giỏi giang, nhanh nhẹn, là niềm tự hào của bố mẹ.

Những tên hay dành cho bé trai sinh năm 2021

Minh Đồng: Trẻ thông minh

Ngọc Đồng: Con là viên ngọc quý của cha mẹ

Bình An: Mong con mọi sự yên lành trong cuộc sống

Gia Cát: Con là người đem đến sự yên vui cho cả nhà

Tuệ Cát: Mong con tài giỏi và luôn vui vẻ, yêu đời

Bảo Cương: Mong con luôn mạnh khỏe, kiên cường

Duy Cường: Con là đứa trẻ thông minh, mạnh khỏe

An Châu: Đặt tên cho con trai là Châu. Trong nghĩa hán việt thì an là Bình An, Châu trong nghĩa hán việt là trân châu, ngọc quý.

Minh Dương: Mong con thông minh, thành tài chiếu sáng cả gia đình

Tùng Dương: Con là cây xanh làm rạng danh gia đình

Bảo Kim: Mong con có cuộc sống sung túc, giàu có

Gia Kim: Con là niềm tự hào, may mắn của cả gia đình

Hải Minh: Mong con lớn lên khám phá thế giới bằng sự thông minh của mình

Hiền Minh: Mong con là người vừa có tài vừa có đức

Đặt tên con trai thường thiên về kỳ vọng bé có tính cách mạnh mẽ, tỏa sáng. (ảnh minh họa)

Bảo Ngọc: Đặt tên con trai là Bảo Ngọc, một viên Ngọc của cha mẹ. Con cái chính là viên ngọc quý hiếm nhất.

Anh Nguyên: Sự khởi đầu tốt đẹp, nguyên vẹn

Ánh Nguyên: Ánh sáng tràn đầy chỉ con là người phúc hậu, lương thiện

Bá Nguyên: Mong con tỏa sáng, vang danh

Hải Đăng: Con là ngọn đèn sáng trong đêm

Hồng Đăng: Ngọn đèn ánh đỏ

Huy Điền: Hưng thịnh, phồn vinh

Minh Điền: Mong con tạo nghiệp lớn quang minh chính đại

Phúc Điền: Mong con luôn làm việc thiện

Cát Hạ: Con là ánh sáng mang lại tiếng cười cho mọi người

Bá Hoàng: Chỉ sự thành đạt, vẻ vang, vang danh thiên hạ

Bảo Hưng: Ý chỉ cuộc sống sung túc, hưng thịnh

Gia Hưng: Con sẽ làm lên sự nghiệp, rạng rỡ cả gia tộc.

Phúc Hưng: Con người đem lại phúc đức cho cả gia đình, dòng tộc phát triển.

Hưng Thịnh: Công danh, sự nghiệp tiền tài luôn vững chãi, lên như diều gặp gió.

Gia Hưng: Con sẽ làm hưng thịnh gia tộc

Quốc Hưng: Mong con có cuộc sống hưng thịnh, cát tường

Chí Kiên: Biểu tượng cho ý chí kiên trì, không bỏ cuộc

Chính Kiên: Mong con luôn thật thà, ngay thẳng

Hải Đăng: Con là ngọn đèn sáng rực trong đêm.

Hoàng Cường: Người con dũng cảm, không ngại khó khăn đi lên.

Hải Tâm: Người con trai có trái tim ấm áp, biết giúp đỡ mọi người.

Khôi Nguyên: Con người luôn sáng sủa, vững vàng, tính điềm đạm.

Vĩ Khôi: Chàng trai có tầm nhìn xa rộng, mạnh mẽ.

Đăng Khôi: Tỏa sáng như ngọn đèn hải đăng, được mọi người yêu mến.

Cao Khôi: Con sẽ thi đỗ trong mọi kỳ thi danh vọng.

Đức Bình: Bé con luôn sống có đức độ, bình yên.

Trung Đức: Người con hiếu thảo, luôn là điểm tựa của ba mẹ.

Đông Quân: Con như vị thần của mặt trời, luôn mạnh mẽ, dũng cảm.

Đức Thắng: Mọi khó khăn con đều vượt qua dễ dàng, và đạt thành công.

Đình Phúc: Con người sống có tâm, có phúc được mọi người quý mến.

An Nhật: Mặt Trời dịu êm

Ánh Nhật: Con thông minh, tươi sáng như ánh Mặt Trời

Bảo Nhật: Con là món quà quý báu trời ban cho cha mẹ và là một đứa trẻ thông minh

An Thành: Sự bình an, định mọi việc đều thành

Công Thành: Mong con đạt được những gì con muốn

Đức Thông: Hiền lành, tốt bụng, biết cảm thông cho người khác

Quang Sáng: Chỉ sự thông minh, tài sáng, học rộng, hiểu biết hơn người

Anh Sơn: Oai nghi, bản lĩnh

Bá Sơn: Mong con tạo nghiệp lớn

Bảo Sơn: Khí phách mạnh mẽ, ngay thẳng

Thiện Tâm: Dù cuộc đời có thế nào, luôn mong con giữ được tấm lòng sáng.

Thiên Ân: Bé là ân huệ của trời cao ban tặng.

Quốc Thiên: Mọi thứ con muốn đều có thể đạt được mục đích

Ngọc Minh: Bé là viên ngọc sáng rọi cho gia đình.

Nhật Minh: Ánh sáng rạng ngời, thông minh uyên bác.

Ngọc Sơn: Viên ngọc sáng nhất đỉnh núi, lan truyền cảm hứng cho mọi người xung quanh.

Nhật Ánh: Cuộc sống êm đềm, may mắn suốt đời.

Ngọc Châu: Ngọc là đá quý, Châu trong nghĩa hán việt là trân châu, ngọc quý.

Bá Hoàng: Biểu hiện sự thành đạt, vẻ vang, vang danh thiên hạ sau này của con.

Huy Điền: Mong công việc sau này của con hưng thịnh, phồn vinh.

* Tất cả những thông tin trên chỉ mang tính chất tham khảo, cha mẹ có thể lựa chọn đặt tên cho con mình sao cho thỏa mãn các mong muốn, truyền thống của gia đình cũng như phù hợp pháp luật Việt Nam.

Ngọc Khánh (t/h)