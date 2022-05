Đăng Khôi - Thủy Anh: 'Các hoạt động trải nghiệm giúp gia đình chúng tôi gắn kết hơn'

Trước kỳ nghỉ lễ 30/4, gia đình Đăng Khôi đã có chuyến trải nghiệm không gian sống tương lai đẹp như trời Âu tại Aqua City. Theo cặp sao, sau mỗi chuyến đi, cả nhà lại có thêm năng lượng tích cực và gắn kết hơn.

"Nuôi dưỡng con là trách nhiệm chung"

Cặp sao quan niệm chăm sóc con là trách nhiệm chung, cả hai thay phiên hỗ trợ nhau, khi vợ bận, chồng sẽ làm và ngược lại. Đăng Khôi không ngại đi chợ, nấu ăn, dọn dẹp nhà, đưa đón con hay những việc nhỏ nhặt. Thủy Anh cho hay: "Nhìn tổng thể, tôi dành nhiều thời gian hơn cho con và chăm sóc nhà cửa, nhưng anh Khôi luôn sẵn lòng hỗ trợ, không bao giờ coi đó là nhiệm vụ vợ phải làm một mình". Sau đám cưới năm 2013, Thủy Anh dừng làm mẫu ảnh để quản lý công việc cho chồng, mở công ty giải trí. Họ có hai con trai, Đăng Khang (11 tuổi) và Đăng Anh (8 tuổi).

Đăng Khôi – Thủy Anh chú trọng đầu tư tương lai cho các con, ưu tiên giáo dục và những hoạt động phát triển thể chất và học hỏi từ trải nghiệm thực tế

Để giữ "lửa" hôn nhân, mỗi cuối tuần, cặp sao đưa con đi xem phim, công viên hoặc tham gia hoạt động ngoài trời... Cả nhà mê du lịch, tận hưởng giây phút thư thái ở các resort gần TP.HCM. Bà xã Đăng Khôi thích khám phá những địa điểm mới lạ, không quá đông đúc giúp các thành viên thoải mái nghỉ ngơi. Đôi khi cả hai sẽ "trốn con" hẹn hò riêng.

Đam mê tích luỹ bất động sản

Ngoài gia đình và âm nhạc, bất động sản là đam mê lớn của Đăng Khôi. Những ngày đầu vào Nam, ca sĩ xác định "phải an cư mới lạc nghiệp" và phấn đấu có nhà cửa rộng thoáng để vợ con thoải mái.

Họ sở hữu căn nhà đầu tiên vào 10 năm trước, diện tích chỉ 20m. Mái ấm giản đơn ghi dấu nhiều kỷ niệm, là nơi họ đón con trai đầu lòng, chứng kiến bé bi bô tập nói, tập tễnh những bước đầu tiên... Vài năm sau, Đăng Khôi gom toàn bộ vốn tiết kiệm mua căn hộ rộng thoáng hơn, có sân vườn. Thấy các con chạy nhảy khắp nhà, vợ có không gian nghỉ ngơi, anh dần nghĩ xa hơn: đầu tư, tích luỹ bất động sản từ sớm.

"Tôi mơ ước sở hữu bất động sản ở nhiều nơi để có thể đưa gia đình đến sinh sống, vui chơi, tận hưởng", Đăng Khôi nói.

Sau hơn 10 năm, số bất động sản Đăng Khôi – Thủy Anh sở hữu đã vượt quá hai bàn tay, trải dài từ Bắc tới Nam. Dù ở các vị trí khác nhau, Đăng Khôi chỉ đầu tư nơi đảm bảo các tiêu chí: vị trí tốt, không gian xanh, nhiều tiện ích. Ca sĩ lý giải: "Chỉ khi đáp ứng nhu cầu sống đẳng cấp, văn minh và giàu trải nghiệm, bất động sản ấy mới có giá trị và tăng trưởng trong tương lai.” Và nam ca sĩ cho hay, đó cũng là lý do anh vừa quyết định sở hữu một biệt thự nữa tại Aqua City ngay phía Đông TP.HCM để làm không gian sống tương lai cho gia đình.

Cặp sao đặc biệt yêu thích phòng khách rộng thoáng, nối liền với bàn ăn, căn bếp gia tăng kết nối các thành viên

Đăng Khôi đưa vợ con trải nghiệm tour tham quan Aqua City bằng đường sông. Cả nhà tận hưởng không khí mát mẻ, ngắm cảnh sắc như tranh. Gần cập bến du thuyền Aqua Marina, cả nhà đã bất ngờ hơn khi quần thể xanh với lối kiến trúc sang trọng của dự án dần hiện lên rõ nét.

Xuất phát từ bến thuyền Saigon South Marina (Phú Mỹ Hưng, quận 7), bốn thành viên lần đầu có cơ hội ngắm những mảng xanh ở cung đường sông đẹp nhất phía đông TP.HCM.

"Tôi ấn tượng với bến du thuyền sang trọng, dẫn vào quảng trường lớn. Tôi nghĩ ngay đến việc chiều chiều đưa các con đến vui chơi". Trước đó, ca sĩ dành nhiều thời gian tìm hiểu về Aqua City do tập đoàn Novaland đầu tư và phát triển theo mô hình đô thị sinh thái thông minh. Trên quy mô 1.000 ha cùng lợi thế sông nước bao bọc, dự án dành đến 70% diện tích cho mảng xanh, hạ tầng giao thông và tiện ích nội khu hoàn chỉnh từ y tế, giáo dục, vui chơi, giải trí, nghỉ dưỡng.

Cả nhà tham quan các shophouse phong cách châu Âu, dinh thự ánh sáng Garden Palace, chuỗi clubhouse hiện đại, phố mẫu rợp bóng cây, công viên ven sông... Theo Thủy Anh, điểm cộng là mảng xanh và sông nước rộng lớn mang đến nguồn không khí mát lành, các công trình nhà ở chú trọng lối thiết kế mở, tối ưu những mảng cửa kính lớn để đón ánh sáng tự nhiên, qua đó gia tăng kết nối giữa con người với thiên nhiên. Cặp đôi còn thích thú với hệ tiện ích và ứng dụng công nghệ thông minh trong quản lý vận hành dự án. Tận mắt mục sở thị trung tâm an ninh qui mô lớn với hệ thống thiết bị vận hành tối tân, ứng dụng công nghệ hiện đại, ca sĩ Đăng Khôi trầm trồ: “Còn gì tuyệt hơn khi được sống trong một môi trường đa tiện ích hiện đại, tiện nghi và an ninh, an toàn như Aqua City.”

Vợ chồng ca sĩ còn tham quan trung tâm an ninh Aqua Security Center quy mô 7.000m2.

Ca sĩ lý giải khi quỹ đất ở TP.HCM ngày càng cạn, việc sở hữu một bất động sản sinh thái thông minh ngay sát trung tâm thành phố là xu hướng tất yếu trong tương lai. Chưa kể, Aqua City tọa lạc vị trí tâm điểm, kết nối giao thông thuận tiện cả đường bộ, đường thủy, hàng không. “Nhận định không mang tính một chiều, rất nhiều bạn bè tôi cũng muốn tới trải nghiệm, 'check in' nơi này", Đăng Khôi nói.

Thi Quân