Có mẹ giàu có nhưng độc đoán, cô gái 18 tuổi “cầu cứu” cộng đồng mạng

Mỗi bậc làm cha, làm mẹ sẽ có những phương pháp dạy con khác nhau. Thế nhưng, không phải cách dạy con nào cũng đúng đắn và phù hợp với con cái của mình. Đôi khi vì muốn kiểm soát trẻ và muốn chắc chắn rằng con phát triển theo hướng mình muốn mà một số cha mẹ đã nuôi dạy con theo kiểu độc đoán.



Chính việc cha mẹ luôn giám sát quá mức, ra lệnh, chỉ thị, can thiệp quá sâu vào đời sống, công việc của con đã khiến chúng không được sống theo những gì mình muốn. Từ đó, các con hình thành tâm lý muốn trốn khỏi “xiềng xích” của bố mẹ và xây dựng ước mơ của riêng mình.



Đó cũng là tâm sự của một cô gái 18 tuổi khi bị người mẹ độc tài của mình quản lý tất cả mọi việc từ học tập cho đến đời sống cá nhân. Cô tâm sự rằng, nhiều lúc bản thân chỉ muốn nhận một cái ôm an ủi từ mẹ mà cũng khó vô cùng. Thay vào đó, người mẹ của cô chỉ toàn những lời trách móc, ra lệnh khiến cô không được là chính mình.

“Mình với mẹ vừa cãi nhau một trận rất to và mình thật sự rất mệt mỏi rồi.



Gia đình mình chẳng phải diện khó khăn gì, mà còn có điều kiện là đằng khác. Mẹ mình là một người phụ nữ thành đạt, chẳng thiếu thứ gì. Nhưng có lẽ cũng vì thế mà mẹ kỳ vọng vào mình rất nhiều, dẫn đến những áp đặt, yêu cầu khiến mình không thể chịu được.

Một đứa con gái 18 tuổi muốn được sống với đam mê nhưng bị mẹ bắt buộc phải thi vào trường đại học mẹ muốn. Đến chơi với bạn bè nào, mẹ cũng can thiệp và sắp xếp. Mà lý do của mẹ lúc nào cũng chỉ là “muốn tốt cho con”.



Ngày bé, mỗi khi làm sai điều gì, mình cũng chỉ mong nhận được cái ôm an ủi của mẹ. Ấy thế mà mẹ chỉ trách móc mà chưa từng hỏi cảm nhận của mình như thế nào. Gần đây, mẹ tiếp tục sắp đặt cho mình gặp gỡ và làm quen với một anh chàng là con trai một người bạn của mẹ. Đến cả chuyện tình cảm, yêu ai, lấy ai, mẹ cũng không định cho mình quyết định ư?



Chả lẽ mình cứ phải nghe lời mẹ như thế này? Nhưng làm trái lời mẹ thì liệu có trở thành đứa con bất hiếu không?”.



Ngay sau khi đăng tải bài chia sẻ đã nhận được nhiều sự quan tâm từ cộng đồng mạng. Đa số ý kiến cho rằng cô gái nên thẳng thắn đối diện với mẹ và bày tỏ hết những suy nghĩ, mong muốn của mình. Đồng thời, một số người còn thẳng thắn lên án, phê phán hành động độc đoán của người mẹ.



“Thương bạn. Mình nghĩ bạn nên nói chuyện với mẹ một cách thẳng thắn và dứt khoát. Đừng nghĩ điều đó là bất hiếu hay không. Mình chỉ có một cuộc đời, đừng để ai đó quyết định cuộc sống của mình, dù đó là mẹ hay là một ai khác nhé”;



“Bất lâu nay bạn đã quá hiền và chịu đựng rồi. Nếu cứ để mẹ quyết định như thế, bạn sẽ càng thấy khó chịu và cảm thấy cuộc sống quá vô nghĩa mà thôi. Mạnh mẽ hơn để lựa chọn cuộc sống của mình nhé! Mình nghĩ nếu bạn thẳng thắn chia sẻ với mẹ, mẹ sẽ dần hiểu bạn hơn”;



“Những người mẹ chỉ biết kiểm soát, áp đặt con cái sẽ khiến con cảm thấy ngột ngạt và lo sợ, đối phó với chính những người thân của mình. Dạy con mà cứ độc tài thế này sẽ chỉ hại con mà thôi”.

Việc dạy con cũng là một nghệ thuật và các bậc phụ huynh cần có sự khôn khéo trong mọi trường hợp. Lúc mềm mỏng sẽ mềm mỏng, lúc cần cứng rắn sẽ phải cứng rắn, tuy nhiên tuyệt đối nên tránh con đường trở thành cha mẹ độc đoán.

Thiên An