Chuyên gia chia sẻ bí quyết giúp con đỡ ốm vì đi học trời nắng nóng

Gia tăng trẻ đi viện vì nắng nóng

Những ngày nắng nóng, thời tiết thay đổi vừa qua, theo ghi nhận tại các Bệnh viện Nhi trung ương, Bệnh viện Bạch Mai, số ca bệnh đến khám ngày càng tăng lên.

Trường hợp của bé Nguyễn Minh An – 7 tuổi, Hà Đông, Hà Nội, được mẹ đưa vào khám vì cháu bị sốt 2 hôm, uống hạ sốt nhưng không đỡ. Theo mẹ của bé An, những ngày nóng nắng vừa qua cháu đi học về thường kêu mệt. Gia đình của Minh An chuyển về khu Hà Đông sống nhưng bé vẫn đi học tận Cầu Giấy. Mỗi ngày, bố mẹ đưa Minh An đi học hơn 11 km.

Mẹ của Minh An kể vì cháu không muốn chuyển trường, cố học hết năm để chuyển về gần nhà nên chị nghĩ cố gắng cho con theo học một thời gian. Tuy nhiên, gần đây nắng nóng, mỗi lần đưa con đi học về người lớn còn mệt huống chi trẻ nhỏ.

Chị Đào Thị Bích (Hà Nội) cũng tâm sự, con chị học ở trường cách xa nhà. Hai vợ chồng chia nhau đón cháu. Từ nhà tới trường 7km, mỗi lần đưa đón con về cũng là áp lực với hai vợ chồng vì nắng nóng. Bé đi học lại được 1 tháng thì ốm hai đợt phải nghỉ học ở nhà vì sốt virus rồi bị rối loạn tiêu hóa. Hai vợ chồng đưa bé tới bệnh viện kiểm tra sức khỏe. Khi tới bệnh viện, bác sĩ khám phát hiện bé bị thiếu máu nên cần tập trung theo dõi sức khỏe.

Ảnh minh họa

Làm gì giúp trẻ khỏe mạnh hơn?

Theo PGS TS Nguyễn Tiến Dũng, nguyên Trưởng khoa Nhi, Bệnh viện Bạch Mai, năm nay là năm không may với học sinh khi nghỉ tránh dịch bệnh và đến khi đi học lại thì gặp thời tiết không thuận lợi. Như mọi năm các cháu được nghỉ hè, nhưng hiện tại thì học sinh phải đi học trong tiết trời nắng nóng gây mệt mỏi cho cơ thể.

PGS Dũng cho biết, với tình hình nắng nóng này có nhiều cháu sẽ bị sốt, sốt virus, viêm đường hô hấp... Có cháu đi học về nhà nóng quá lao vào dội nước lạnh luôn cho mát nhưng lại tiềm ẩn nguy cơ viêm phổi. Hay các cháu đi trên đường đang nắng gặp trời mưa sẽ rất dễ bị cảm.

Để phòng tránh các bệnh trời nắng nóng cho trẻ, trên đường đi học trẻ nên được chống nắng, che đội mũ nón, các trường nên có hệ thống chống nắng nóng cho các cháu, không có điều hòa phải có quạt, không có quạt phải mở cửa lấy gió. Nếu trường có thể thay đổi giờ học thì rất tốt như học sớm, tan muộn, không nên cho trẻ về lúc trưa.

Ngoài ra, cần chuẩn bị cung cấp đủ nước để trẻ có nước uống. Các gia đình cần chuẩn bị ăn sáng cho các cháu, trời nắng tốn năng lượng hơn vì cơ thể phải điều nhiệt. Mùa này rất khó ăn nên cần bổ sung thêm các loại vitamin, nước hoa quả, sữa...

Ngày nắng này nên nửa tiếng uống nước một lần, không nên chờ khát uống cả cốc to sẽ không tốt. Phụ huynh nên nhắc các con thói quen uống nước và đảm bảo dinh dưỡng đầy đủ.

Trong mùa dịch nên khuyến cáo các cháu ốm, ho sốt nghỉ học để tránh bệnh lây lan. Nhiều cháu đi khám sốt, ốm vẫn còn lo lắng vì phải thi, phải kiểm tra. Vậy nên nhà trường nên bố trí cho các cháu thi cử, kiểm tra bù khi sức khỏe ổn định.

Khánh Chi