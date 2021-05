Cảnh tượng này khiến siêu mẫu Hà Anh không còn 'mê' điện thoại

Cảnh báo sau COVID-19 là "đại dịch" trẻ nghiện thiết bị điện tử Học online, giải trí tại nhà đã khiến thời gian trẻ nhỏ tiếp cận với các thiết bị điện tử tăng lên. James, từ một thiếu niên thích đạp xe, leo núi thì nay chơi điện thoại đến 40 tiếng/tuần, và cho biết không thể thiếu thiết bị này bên cạnh. Một ứng dụng tại Mỹ dành cho thiếu niên 9-12 tuổi ghi nhận lượng người dùng tăng 82% trong thời điểm dịch bệnh so với năm 2019. Theo số liệu từ Qustodio (công ty theo dõi tần suất thiết bị công nghệ trên toàn thế giới) trong tháng 4 và 5/2020 thời gian trẻ từ 4-15 tuổi dùng thiết bị điện tử tăng gấp đôi so với năm 2019. Tại không ít gia đình, thời gian sử dụng internet đã tăng đến 70% trong dịch. Keith Humphreys, giáo sư tâm lý tại Đại học Stanford cho biết: "Trong tương lai sẽ có rất nhiều trẻ em, thanh thiếu niên trải qua quá trình “cai nghiện”, khi chúng buộc phải tập trung vào hoạt động xã hội thông thường mà không được chơi điện tử hay dùng mạng xã hội". Các chuyên gia cảnh báo việc nghiện thiết bị điện tử có thể gây ra lo lắng, trầm cảm… hay bệnh thể chất như béo phì, đồng thời khiến trẻ mất đi nhiều kỹ năng cơ bản. Tiến sĩ Jenny Radesky, bác sĩ nhi khoa nghiên cứu việc sử dụng điện thoại ở trẻ em tại Đại học Michigan, cho rằng nếu không sớm có biện pháp thì sự ảnh hưởng không chỉ dừng lại ở trẻ mà trong tương lai chính bố mẹ cũng sẽ luôn mang cảm giác tội lỗi. Ông khuyên các gia đình nên tắt wifi, ngoại trừ những khung giờ cần thiết. (Theo New York Times)