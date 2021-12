Bé gái 8 tuổi bị bạo hành, tử vong: Sự vô cảm có tầng lớp, đáng sợ của những người gần kề

Sự vô cảm của tầng tầng lớp lớp các cơ quan đoàn thể ở địa phương, của hàng xóm, của BQL toà chung cư... đã khiến nhiều em bé bị bạo hành thời gian dài, gây nên cái chết tức tưởi, đau thấu tâm can

Đây là quan điểm của Bác sĩ Nguyễn Trọng An, nguyên Phó Cục trưởng Cục Chăm sóc và Bảo vệ trẻ em (Bộ Lao động – Thương Binh và Xã hội) xung quanh vụ bé gái N.T.V.A. (8 tuổi) tại chung cư Sài Gòn Pearl (quận Bình Thạnh, TP.HCM) bị người tình sống chung nhà với bố bạo hành nhiều ngày nghi dẫn đến tử vong ngày 22/12.

Nguyễn Võ Quỳnh Trang, người bạo hành nhiều ngày khiến bé V.A tử vong

"Mỗi lần đọc những thông tin như thế này thực sự không khỏi đau xót, phẫn nộ. Bây giờ tôi cảm thấy bất lực, như có thế lực nào đó che mờ nên đâu đó mỗi ngày vẫn có những em bé bị bạo hành, bị giết, bị xâm hại... và bây giờ là cái chết thương tâm của em bé 8 tuổi nghi bị mẹ ghẻ đánh đến tử vong.

Đau xót hơn, phẫn nộ hơn là những vụ việc này không được phanh phui kịp thời, không được xử lý tới nơi tới chốn.

Một trong những nguyên nhân xảy ra những vụ bạo hành trẻ em dã man, thậm chí dẫn đến cái chết tức tưởi đó là sự im lặng đáng sợ mà biểu hiện bằng sự vô cảm của tầng tầng lớp lớp các cơ quan đoàn thể ở địa phương, của những người hàng xóm, của BQL toà chung cư, tổ dân phố…

Hàng xóm láng giềng khi nhìn thấy sự việc, khi nghe tiếng em bé khóc, khi biết em bé bị đánh đòn... đáng lẽ là phải có sự hỗ trợ, can thiệp, ngăn chặn và làm thế nào để giảm thiểu những vấn đề đó.

Nếu không can thiệp được, không hỗ trợ được thì phải thông tin đến BQL khu dân cư, phải thông tin đến cơ quan bảo vệ trẻ em ở khu vực đấy.

Trong vụ việc bạo hành này, các cơ quan quản lý được giao nhiệm vụ "chân rết" xuống tận cộng đồng ở phường theo đúng Luật trẻ em 2016 bao gồm Chi bộ, Hội phụ nữ, Đoàn thanh niên… liệu có biết không?

Tôi tin là có biết. Thế nhưng tại sao họ không lên tiếng, không can thiệp, tại sao họ lại im lặng đáng sợ như vậy?

Đó là sự vô trách nhiệm, cần có biện pháp xử lý đối với những người có trách nhiệm ở địa phương được giao nhiệm vụ bảo vệ trẻ em", bác sĩ Nguyễn Trọng An bức xúc nói.

Bác sĩ Nguyễn Trọng An

Trong vụ bé gái 8 tuổi bị bạo hành, có thông tin rằng BQL toà nhà, hàng xóm đã góp ý về việc đánh con thì bố cháu bé nói“đây là việc riêng của gia đình”. Ở đây có phải vì tôn trọng sự riêng tư mà nhiều người đã không mạnh mẽ lên tiếng?

Theo bác sĩ Nguyễn Trọng An, không phải ai có quyền đẻ con ra là có quyền trừng phạt con. Luật đã quy định rõ điều đó.

Không ai có quyền như thế, không thể vin vào cớ con nhà tôi, việc của gia đình tôi nên ông/bà không được can thiệp. Đây là hành vi hành hạ, trừng phạt thân thể, chửi mắng, sỉ nhục trẻ em vi phạm luật và công ước quốc tế. Vì thế không thể nói đó là việc riêng được.

Để ngăn chặn kịp thời nhằm hạn chế thấp nhất những vụ việc tương tự có thể xảy ra, BS Nguyễn Trọng An cho rằng cần có một đội ngũ công tác xã hội bảo vệ trẻ em ở cộng đồng để làm nhiệm vụ theo đúng điều luật kiện toàn hệ thống bảo vệ trẻ em 3 cấp độ ưu tiên vào cấp độ 1- cấp độ phòng ngừa. Mà muốn phòng ngừa được thì phải có mạng lưới này làm công tác truyền thông, phát hiện… Không để việc xảy ra mới là phòng ngừa.

Điều này đã được quy định trong Luật Bảo vệ trẻ em năm 2016. Rất tiếc, đến nay, sau 5 năm luật ra đời nhưng có những điều khoản vẫn chưa được thực hiện.

Đặc biệt đối với những kẻ thủ ác thì cần phải bị xử lý một cách nghiêm minh, áp dụng khung hình phạt nghiêm khắc để đảm bảo tính răn đe với cộng đồng và xã hội.

Ngô Huyền (ghi)

Ngày 28/12, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Bình Thạnh, TP.HCM, đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 tháng đối với Nguyễn Võ Quỳnh Trang (26 tuổi, quê Gia Lai) về tội Hành hạ người khác.



Cảnh sát cho rằng Trang đã hành hạ bé N.T.V.A. (8 tuổi) tại chung cư Sài Gòn Pearl (quận Bình Thạnh) khiến nạn nhân tử vong ngày 22/12.



Khoảng 19h45 ngày 22/12, cơ quan chức năng nhận tin báo từ một bệnh viện ở phường 22, quận Bình Thạnh về việc có cấp cứu một bé gái trong tình trạng hôn mê, ngưng tim, ngưng thở. Công an quận Bình Thạnh đã có mặt cùng Công an phường 22 ghi lời các nhân chứng, những người liên quan để làm rõ.



Qua điều tra, Công an quận Bình Thạnh xác định bé V.A. sống cùng với cha ruột và Trang (người tình của cha) tại block Topaz 2, chung cư Sài Gòn Pearl. Trong thời gian sinh sống, bé V.A. bị Võ Nguyễn Quỳnh Trang đánh đập trong thời gian dài.