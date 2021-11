Bài đồng dao thiếu nhi chỉ toàn CAM với CHANH, tưởng vô thưởng vô phạt ai ngờ người lớn đọc xong sợ chết khiếp: Chống chỉ định nghe lúc 0h

Oranges and Lemons là một bài hát rất nổi tiếng quen thuộc với hầu hết mọi người không chỉ ở Anh mà còn trên thế giới, trong đó có trẻ em Việt Nam. Đây là trò chơi tương tự như London Bridge Is Falling Down. Hai đứa trẻ được chọn là cam và chanh nắm tay nhau nâng lên thành hình vòm và đọc bài đồng dao, những đứa trẻ khác rồng rắn đi qua đó, khi bài đồng dao kết thúc thì vòng tay sập xuống.

Ở phần cuối của bài hát, giọng điệu sẽ càng lúc càng nhanh và đầy đe dọa. Trò chơi sẽ kết thúc với một đứa trẻ nào đó bị mắc kẹt giữa hai cánh tay nối liền của hai đứa trẻ khác. Nhiều người tin rằng bài đồng dao của trẻ em này bắt nguồn từ một hình thức khiêu vũ được gọi là Square Dance.

Lần đầu tiên được xuất bản chính thức vào năm 1744, lời bài hát đưa bạn vào một cuộc hành trình quanh co qua các nhà thờ lịch sử khác nhau và chuông của London thế kỷ 18, bao gồm St. Clements, St. Martins, Old Bailey, Shoreditch, Stepney và Bow.

Đây là một trong những bài đồng dao khởi đầu ngây thơ và vui vẻ, rồi đột nhiên trở nên ghê rợn. "Cam và chanh" có vẻ vô hại, nhưng nó thực sự có một hàm ý lịch sử đáng lo ngại.

Oranges and Lemons

Oranges and lemons. Cam và chanh.

Say the bells of St. Clement's. Hãy nói tiếng chuông của Thánh Clement.

You owe me five farthings. Bạn nợ tôi năm lần đánh rắm.

Say the bells of St. Martin's. Hãy nói tiếng chuông của Thánh Martin.

When will you pay me? Khi nào bạn sẽ trả cho tôi?

Say the bells of Old Bailey. Hãy nói tiếng chuông của Old Bailey.

When I grow rich. Khi nào tôi giàu có.

Say the bells of Shoreditch. Hãy nói tiếng chuông của Shoreditch.

When will that be? Đó sẽ là khi nào?

Say the bells of Stepney. Hãy nói tiếng chuông của Stepney.

I'm sure I don't know. Tôi không biết chắc chắn.

Says the great bell at Bow. Hãy nói tiếng chuông của Bow.

Here comes a candle to light you to bed. Đây có một ngọn nến để thắp sáng bạn đi ngủ.

Here comes a chopper to chop off your head. Đây có một cái dao chặt để chặt đầu bạn.

Chop, chop, chop

The last man's dead! Người cuối cùng đã chết!

Có rất nhiều lý thuyết về ý nghĩa của các từ trong Oranges and Lemons. Nhiều nhận định cho rằng, kịch bản kết thúc của trò chơi này mô tả việc chặt đầu của những tên tội phạm bị kết án và những con nợ. Các nhà thờ trong bài đồng dao này đều được cho là ở Thành phố Luân Đôn: Nhà thờ St. Martin gần nơi những người cho vay tiền từng sống; Shoreditch là nơi có một nhà thờ từng tọa lạc trong quá khứ; Old Bailey ở gần nhà tù nơi các con nợ đã được gửi đến; Bow có lẽ là St. Mary-le-Bow - cái tên xuất hiện lần đầu tiên vào năm 1469.

Nhà văn Clive Dowler đã viết: "Những chiếc chuông được nghe nếu bạn là một tù nhân trong tháp London đang chờ bị hành quyết. Hai dòng cuối cùng đề cập đến thực tế rằng nó là phòng giam giữ những kẻ bị kết án, những người đã được lên kế hoạch hành quyết vào sáng hôm sau". Điều đáng sợ là bốn dòng cuối cùng của bài đồng dao được thêm vào bởi những đứa trẻ chứng kiến cảnh khủng khiếp của các vụ hành quyết công khai phổ biến trong thời gian này.

Một cách diễn giải khác của bài đồng dao, mặc dù không quá đen tối như cách hiểu đầu tiên nhưng vẫn được cho không phù hợp với trẻ em. Theo cách giải thích này, toàn bộ bài hát đề cập đến một người phụ nữ trong đêm tân hôn. Việc chặt đầu ở cuối bài đồng dao trong bản này được coi là sự mất trinh của người vợ.

