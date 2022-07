Bà mẹ Kim Kardashian bị chỉ trích 'thấp kém' vì đăng bán quần áo cũ của 4 con

Kim Kardashian vướng vào vụ bê bối khi cô bắt đầu bán những thứ dành cho trẻ em mà người Mỹ không thích.

Ngôi sao chương trình truyền hình thực tế “Keeping up with the Kardashians” đang nuôi 4 đứa con với chồng cũ rapper Kanye West. Cô có con gái North, Chicago và con trai Saint, Saam. Kim Kardashian luôn chọn quần áo của các thương hiệu nổi tiếng cho mình và các con.

Đồng thời, Kim Kardashian bắt đầu loại bỏ những thứ không cần thiết, những đồ các con cô ấy không sử dụng nữa. Việc cô đưa chiếc túi Birkin của mình lên bán đã gây ra tranh cãi trong xã hội. Tuy nhiên, một số cư dân mạng cảm thấy rằng Kardashian có thể đưa số tiền thu được để làm từ thiện.

Kim Kardashian và 4 con của mình.

Một trong những người theo dõi Kim đã đăng danh sách quần áo trẻ em của ngôi sao trên Reddit. Các mặt hàng được rao bán trên KardashianKloset.com, được cho là "trang web bán lại". Nó có "những bộ quần áo tuyệt vời và vui nhộn từ gia đình Kardashian Jenner".

Người theo dõi này viết: “Kardashian Kloset ngày càng kinh tởm và kỳ dị hơn. Họ bán đồ bơi của con mình… Có điều gì đó không ổn với việc này, tôi không thể là người duy nhất nghĩ như vậy”.

Trang phục được liệt kê bao gồm đồ bơi, áo choàng và trang phục Halloween. Người tạo bài đăng đã nhận xét về một số mặt hàng, chẳng hạn như bộ đồ tắm trị giá 75 USD mà anh ta gọi là "đắt tiền và kỳ lạ".

Ở đây cũng có một chiếc "áo khoác" trị giá 250 USD, giống như một chiếc áo choàng, với chú thích: "Áo choàng tắm dành cho trẻ em đã qua sử dụng khi có quá nhiều kẻ ngốc bị ám ảnh bởi con cái của họ".

Những người khác theo dõi Kardashian cũng đã bình luận về các món quần áo trẻ em được liệt kê trong một chủ đề bình luận trên bài đăng:

“Đây là một hành động nuôi dạy con cái thấp kém chưa từng có đối với Kim và gia đình cô ấy, thật đáng kinh tởm”,

“Họ đang khao khát tiền bạc đến vậy sao? Họ có cần bán quần áo đã qua sử dụng với giá 40 USD không? ”;

“Chi phí của họ có thể vượt quá thu nhập của họ. Thành thật mà nói, những danh sách này giống như một lời kêu cứu vì họ không bán quần áo 40 USD cho bất cứ ai trong tình trạng tài chính hoàn hảo",

"Ngoài việc họ có máy bay riêng, họ chỉ có bệnh trong đầu. Họ thậm chí không thể nghĩ đến việc làm điều gì đó miễn phí cho người khác trong giây lát”.

Bỏ ngoài tai những lời chỉ trích, Kim vẫn tập trung vào các công việc của cô ấy. Cô ấy vẫn đến gặp các bác sĩ chuyên khoa để làm đẹp. Cô đã tham gia một buổi học tại Phòng khám chăm sóc da Epione ở Los Angeles. Ngôi sao nữ là khách hàng lâu năm của bác sĩ da liễu thẩm mỹ Simon Urian. Kardashian xuất hiện trong chiếc áo nỉ đen với mũ trùm đầu có khóa kéo. Sau khi làm thủ thuật, Kim trông thư thái và sảng khoái.

Hạ Thảo (lược dịch)