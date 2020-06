Bà mẹ 4 con khéo tay may cả tủ váy vóc, quần áo cho các con

Niềm vui của người mẹ khi được chính tay may váy áo cho con.

Trong quá trình phụ giúp việc lặt vặt trong tiệm may nhỏ của người cô ruột, chị Vũ Thị Huệ (30 tuổi, trú tại xã Nguyên Xá, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình) đã nhận ra niềm đam mê may vá của mình.

“Hồi còn bé, tôi hay chạy sang tiệm may phụ giúp cho cô. Nhìn cách cô may trang phục, tôi mê lắm và ước rằng mình cũng có một cái máy may như thế. Đến năm 18 tuổi, tôi xin bố mẹ giúp mình mua một chiếc, nhưng mẹ tôi lại thấy đó là điều vô bổ, không cần thiết. Mẹ nghĩ tôi chỉ may được hai ba bữa rồi lại bỏ xó một góc mà thôi”, chị Huệ chia sẻ.

Quay trở lại thời điểm 10 năm trước, giá của một chiếc máy may khá cao so với điều kiện của bản thân nên chị Huệ không thể tự mua được một cái cho riêng mình. Mãi về sau, chị mới sắm được chiếc máy may cánh bướm kiểu cũ, rồi giờ thì chuyển sang máy may và máy vắt sổ của Nhật.

Chị Huệ cho hay: “Bây giờ thì dụng cụ và đồ nghề cũng tương đối đầy đủ để thõa mãn niềm đam mê rồi. Tôi giờ chỉ mong muốn được đi học một khóa thiết kế, đào tạo chuyên nghiệp để có thể nâng cao tay nghề, nhưng có lẽ phải đợi bé út cai sữa xong thì mới đi được”.

Hiện tại, vợ chồng chị Huệ có bốn đứa con, ba bé gái và một bé trai. Bé lớn nhất hiện đang học lớp 5 và bé nhỏ nhất thì vừa tròn một tuổi. Hầu hết số quần áo của các con đều do chị tự tay may với kiểu dáng và chất liệu đẹp mắt không kém gì những mẫu sản phẩm ở các shop thời trang trẻ em cao cấp.

Ba nàng công chúa vô cùng hạnh phúc trong những mẫu thiết kế của mẹ.

Cô công chúa thứ ba nói với mẹ:“Con muốn có một chiếc váy vàng thật đẹp, dài đến tận gót chân”...

Cô công chúa út diện bộ váy đáng yêu trong ngày sinh nhật.

“Là cha mẹ, ai cũng muốn con mình được đẹp hơn. Chính vì vậy, tôi rất thích ngắm nhìn các con khi diện trang phục do mình thiết kế. Mỗi lần như vậy, tôi thường chụp lại rất nhiều ảnh, vì nghĩ rằng có thể lưu giữ giúp các con những kỷ niệm đẹp nhất của tuổi thơ”, chị Huệ chia sẻ.

Các mẫu váy mà chị Huệ thiết kế đều mang hơi hướng cổ điển như những chiếc áo vest, măng tô cho bé trai, những bộ váy bồng bềnh cho bé gái.

“Tôi xem phim trên tivi thấy người ta mặc đẹp rồi bản thân tự tưởng tượng, thiết kế ra các mẫu. Tôi may váy cũng không cần đến bản thiết kế hay gì cả, mọi ý tưởng trong đầu đều đã được sắp xếp sẵn. Tôi không thích có sự trùng lặp với mọi người nên các sản phẩm váy áo làm ra đều cố gắng thể hiện được sự sáng tạo riêng”, bà mẹ 9X cho hay.

Chị Huệ may váy tỉ mẩn từng đường kim, mũi chỉ.

Nhờ niềm đam mê may vá, đến nay, chị Huệ hiện nay đã mở được một shop quần áo trẻ em nho nhỏ. “Tầm 4 năm trước, khi chưa có shop quần áo riêng, tôi may xong sẽ để gửi bán ở shop nhà hàng xóm xem có khách hàng nào thích không. Không ngờ số váy tôi may lại được yêu thích và bán nhanh hơn số váy mà cửa hàng nhập về”, chị Huệ vui vẻ nói.

Cùng chiêm ngưỡng một số bộ váy áo do bà mẹ trẻ tự tay may nhé!

Bộ váy hơi hướng cổ điển với điểm nhấn là chiếc cổ bèo bằng chất liệu ren.

Chiếc váy hoa cùng phụ kiện là chiếc băng đô màu hồng.

Váy kẻ thanh lịch

Một mẫu váy có chất liệu thoáng mát ngày hè.

Ảnh: NVCC

Nguyễn Dung