30 tuổi con trai vẫn ngủ với mẹ: 'Hãy trả con về với cuộc đời!'

30 tuổi con trai vẫn ngủ với mẹ, được không?

30 tuổi con trai vẫn ngủ chung với mẹ

Trong một chương trình truyền hình được phát trên Đài TH TP Hồ Chí Minh gần đây, MC Minh Hiếu – 38 tuổi, nhân vật đến chương trình với “hy vọng mẹ hiểu và thay đổi một phần tư duy, quan điểm sống”.

Theo MC này, mẹ anh là người phụ nữ có rất nhiều nguyên tắc. Có những nguyên tắc của mẹ khiến nam MC cảm thấy mình bị bó buộc từ bé cho tới hiện tại.

Điều ấy khiến MC Minh Hiếu thấy quá ngột ngạt bởi chính tình yêu thương của mẹ khi mẹ luôn là người kiểm soát tất cả cuộc sống và mối quan hệ xã hội của cậu.

Trong đoạn hội thoại của hai mẹ con, nam MC đã vô tình tiết lộ “không ai như con, 30 tuổi rồi vẫn ngủ chung mới mẹ”. Thông tin này khiến những khách mời tham gia chương trình như đạo diễn Lê Hoàng và diễn viên Quyền Linh tranh cãi.

Chia sẻ về việc này, TS giáo dục Vũ Thu Hương cho rằng, người Việt vốn quan niệm “con cái như của đề dành”. Thế nên, không cần biết trẻ con cần gì, muốn gì, kiến thức và kĩ năng về trẻ ra sao, điều kiện gia đình thế nào, các nam thanh, nữ tú cứ thế là sinh con.

“Thế rồi bản năng bao bọc, rồi cảm giác sở hữu, rồi quan niệm cứ bố mẹ nghĩa là đã hi sinh vì con cái, rồi đủ thứ khiến những người làm cha mẹ giam cầm con trong cái vỏ bọc yêu thương”, TS Vũ Thu Hương bày tỏ.

Tuy nhiên, vị chuyên gia giáo dục, tâm lý này nhấn mạnh, sợi dây rốn được cắt đứt từ khi người mẹ sinh con có ý nghĩa rất rõ ràng rằng con cái là những con người độc lập, cần được tôn trọng.

“Vậy nhưng sự giam cầm mà người mẹ ích kỉ sẽ khiến sợi dây rốn dính chặt ràng buộc chặt người con khiến con bị bó buộc, mất tự do. Mọi việc của con, người mẹ cũng hỏi tới, can thiệp. Mọi người bạn của con, mẹ là người quan sát và quyết định mối quan hệ. Với lý do đầy yêu thương là mẹ dạy con về xã hội, mẹ chọn cho con bạn tốt, người mẹ đã thật sự gây tổn hại tâm lý cho con.

Người mẹ lấy lý do yêu con để o ép khiến con mệt mỏi, khó chịu bởi sự can thiệp vô lối. Người con đã thấy cuộc đời mình trở nên bi đát khi không thể có bạn gái với sự can thiệp quá đỗi kinh hoàng của mẹ.

Thế nên, theo tôi, bà mẹ can thiệp mọi mặt đến cuộc sống của cậu con trai 30 tuổi là không yêu con.Chúng ta, các bậc làm cha làm mẹ nếu yêu con thì hãy sẵn sàng trả con về với cuộc đời”, TS Vũ Thu Hương.

Tại sao lại trả con về với cuộc đời?

TS Vũ Thu Hương phân tích, khi các cha mẹ sinh con, các cha mẹ vô cùng thích thú và yêu mến. Lâu dần, em bé đã trở thành nhân vật quan trọng không thể thiếu được trong lòng mỗi cha mẹ. Vấn đề sẽ không to tát nếu như em bé đó trưởng thành như người lớn, có lòng tự trọng cao, có chính kiến, có niềm tin sắt đá, có khả năng nói và làm.... Thế nhưng với cách bao bọc của bố mẹ, em bé đó lại hoàn toàn phụ thuộc vào cha mẹ (đặc biệt là mẹ).

"Và hệ quả là, đứa nhóc ngày xưa rồi cũng lớn, cũng phải tự lo lắng cho cuộc sống riêng tư và... cha mẹ về già, trở thành ông bà già lẩm cẩm. Và các mối quan hệ trở nên rối tung beng, tại sao ấy nhỉ? Vì cha mẹ ơi, đây chính là lúc cha mẹ hãy trả lại con về với cuộc đời" - TS Vũ Thu Hương phân tích.

Điều này thật sự ko đơn giản vì thói quen của cha mẹ là điều khiển và ra lệnh đã trở thành quá sâu sắc. Nhiều cha mẹ còn mong chờ con báo hiếu nên các cha mẹ thường rất khó có thể trả con về với cuộc đời.

“Các em bé đều là những thiên thần mà ông trời đã cho chúng ta mượn để hưởng hạnh phúc được làm cha, mẹ. Đến khi các em bé lớn, chúng ta phải trả các thiên thần về với cuộc đời để các thiên thần đó lại trở thành cha mẹ và tiếp tục đón nhận niềm vui từ các thiên thần bé bỏng của chính chúng.

Đứa nhóc ngày xưa của chúng ta giờ phải quyết đoán, phải có niềm tin vào cuộc sống, phải biết sắp đặt, lo toan mọi thứ cho cuộc sống của mình. Nếu bé đó bị điều khiển, đương nhiên bé đó sẽ ỉ lại, sẽ thiếu quyết đoán”, TS Vũ Thu Hương nhấn mạnh.

Do đó, vị chuyên gia này bày tỏ, nếu các cha mẹ thực sự yêu con, thực sự mong mỏi con hạnh phúc, các cha mẹ hãy nhìn xem:

Con trai mình có thật sự hạnh phúc khi luôn phải đứng giữa 2 chiến tuyến là mẹ và vợ?

Con mình có thật sự rảnh rang để làm việc và phát triển nếu như nó luôn phải canh cánh lo cho việc ăn ngủ, vui chơi của bố mẹ (khi mà bố mẹ cũng chưa thật sự già cho lắm?!)

Con gái mình có thật sự vui vẻ nếu như suốt ngày được mẹ triệu tập tới để nghe nói xấu về chị dâu hoặc em dâu?!

Con mình có thật sự quyết đoán nếu như việc gì cha mẹ cũng đòi phải báo cáo và tham gia ý kiến?!

“Nếu các cha mẹ đã có câu trả lời, hãy chuẩn bị tư tưởng cho con được đứng trên đôi chân của nó. Hãy chuẩn bị cho con được sống thật sự với cuộc sống của nó. Hãy chuẩn bị cho con đương đầu với với khó khăn của nó. Hãy chuẩn bị cho con sắp đặt và lo lắng cho con đường mà nó sẽ phải đi.

Và, xin hãy đừng làm phiền tới con. Hãy trao cho con cuộc sống thật sự. Hãy trả con về với cuộc đời”, TS Vũ Thu Hương nhấn mạnh.

Huyền Anh