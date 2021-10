Đánh ghen ở Hồ Tây: 'Chồng ôm khư khư cô bồ như vậy, đi đánh ghen làm gì cho đau lòng thêm'

Tối và đêm 6/10, cộng đồng mạng được phen xôn xao khi những clip vụ đánh ghen ở Hồ Tây được chia sẻ trên mạng xã hội.

Người phụ nữ túm tóc cố gắng lôi cô gái trong xe ô tô ra ngoài

Trong clip, người phụ nữ mặc áo trắng đã chặn đầu chiếc xe ô tô Mazda màu đỏ, dùng mũ bảo hiểm đập lên thành xe ô tô, liên tục nói lớn tiếng với đôi nam nữ ngồi bên trong xe ô tô. Sau đó cô đã mở được cửa xe, tìm mọi cách kéo cô gái ra ngoài để "nói chuyện" mặc cho người đàn ông ra sức ôm cô gái kia vào lòng.

Theo chia sẻ, người đàn ông đang có quan hệ bất chính với cô gái mặc váy đen ngồi trong xe nên chị vợ áo trắng mới theo dõi bắt quả tang và có màn đánh ghen rùm beng ngay bên bờ Hồ Tây.

Người dân hiếu kỳ đứng xem vụ đánh ghen.

Đôi bên giằng co nhau khoảng 15 phút trước sự chứng kiến của nhiều người dân hiếu kỳ. Phải tới khi Công an phường Nhật Tân (quận Tây Hồ, Hà Nội) tới mới giải tán được đám đông và mời các bên liên quan về trụ sở để giải quyết.

Theo Dân Trí, lãnh đạo Công an phường Nhật Tân xác nhận sự việc xảy ra là do người vợ bắt quả tang chồng ngoại tình. Tuy nhiên, 2 vợ chồng này đang trong quá trình ly thân và đang chuẩn bị hoàn thiện các thủ tục để ly hôn. Cả 2 người đều là cư dân sinh sống trên địa bàn phường Nhật Tân. Cơ quan công an cũng yêu cầu các bên ký kết, lập biên bản để sự việc như thế này sẽ không tái diễn.

Hiện tại đoạn clip và những thông tin liên quan tới những người trong cuộc của vụ đánh ghen đang được lan truyền với tốc độ chóng mặt trên mạng xã hội thu hút sự chú ý của hàng chục nghìn lượt người.

Cư dân mạng nhiều người bày tỏ sự đồng cảm, chia sẻ với người vợ khi phải lâm vào tình cảnh đi đánh ghen. Tuy nhiên cũng nhiều người khuyên cô vợ không nên nóng vội hành động như vậy:

"Khổ thân chị vợ, đang muốn nói chuyện mà anh chồng cứ ôm khư khư và che chở cho cô bồ thế kìa thì ai mà chịu đựng nổi";

"Đau nhất vẫn là người phải đi đánh ghen. Chồng ôm khư khư cô bồ như vậy thì đánh làm gì cho đau lòng mình ra";

"Phụ nữ hiện đại đánh son không đánh ghen. Cứ bình tĩnh tìm cách giải quyết để không có hậu quả đáng tiếc nào".

Ngoài ra, một số dân mạng còn bày tỏ ý kiến về việc nhiều người dân bất chấp dịch bệnh để tụ tập theo dõi vụ đánh ghen giữa đường gây ùn tắc giao thông cục bộ.

