Vợ giận, anh chồng có cách xin lỗi ‘siêu dễ thương’ khiến dân mạng ùa vào bênh vực: Thôi tha cho anh ấy đi!

Có vô vàn cách làm hòa khi hai vợ chồng xảy ra cãi vã, nhưng cách của anh chồng sau đây đúng là hiếm có.

Trong cuộc sống hôn nhân, khó có một cặp đôi nào lại chưa từng xảy ra mâu thuẫn, cãi vã. Thường khi có xích mích trong gia đình, người chồng sẽ là người chủ động làm hòa đầu tiên. Nhiều người còn đùa vui rằng muốn giữ cho gia đình ấm êm, hạnh phúc, những đức lang quân cần phải biết "sợ vợ", "đội vợ lên đầu".

Mới đây, một anh chồng đã thực hiện rất chuẩn quan điểm này khi bị vợ giận. Anh đã chịu nhún nhường mong sớm làm lành với bà xã. Cách xin lỗi độc đáo của anh khiến cư dân mạng có một phen cười nghiêng ngả.

Dòng xin lỗi của anh chồng khiến dân mạng thích thú.

Cụ thể, không rõ vì lý do gì mà 2 vợ chồng nhà này đã xảy ra giận dỗi. Anh chồng đã bị vợ chặn toàn bộ từ điện thoại đến facebook, zalo,... Không thể liên lạc được với vợ, anh chồng chợt nảy ra sáng kiến là gửi email xin lỗi. Dù là email riêng tư gửi cho vợ với mục đích xin lỗi, làm lành nhưng người chồng cũng viết rất chỉn chu.

Nguyên văn đoạn email xin lỗi "nóc nhà" đang gây bão mạng:

"Dear Vợ.

Để tiếp tục giữ mối quan hệ hòa hảo xin vợ vui lòng bỏ chặn facebook, zalo, số điện thoại,... chủ động liên hệ trước là một lợi thế.

Vì lý do chủ quan và khách quan vô tình làm vợ giận vô điều kiện, anh viết email này "vạn" lần So sorry (xin lỗi - PV) vợ.

Mong em sớm ngày mở chặn để giữ vững không khí vui tươi".

Ngay sau khi được chia sẻ, đoạn email đặc biệt đã ngay lập tức gây bão mạng xã hội. Cư dân mạng tỏ ra vô cùng thích thú trước sự hài hước và sáng tạo của anh chồng. Có lẽ khi nhận được email xin lỗi đặc biệt này, người vợ sẽ sớm xí xóa chuyện cũ vì ai lại nỡ giận một người chồng hài hước như thế này.

Một số bình luận của cư dân mạng:

"Anh chồng hài hước quá, chị vợ chắc phải bật cười khi nhận được chiếc email này. Chúc gia đình bạn sớm cơm lành canh ngọt";

"Dùng hẳn email để xin lỗi vợ thì thật quá sáng tạo. Mình mới chỉ xin lỗi vợ qua tin nhắn chuyển khoản thôi";

"Vợ chồng nhà này cute quá. Chắc mình cũng phải chặn hết liên lạc để xem chồng có nghĩ ra cách xin lỗi nào độc lạ không?";

"Anh chồng dễ thương và hài hước. Thôi tha cho anh ấy đi mà".

Bạch Dương