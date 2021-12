Phan Văn Đức có động thái mới sau nhiều áp lực, bà xã Nhật Linh an ủi một câu đáng nể!

Tối 19/12, trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Campuchia trong khuôn khổ vòng loại AFF Cup 2021 đã kết thúc với tỉ số 4-0. Dù chiến thắng áp đảo trước đối thủ nhưng nhiều cổ động viên đã tỏ ra tiếc nuối cho đội nhà khi chỉ giành ngôi nhì bảng B - AFF Cup 2021. Nhiều fan quá khích có những lời không hay mang ý chỉ trích các cầu thủ trẻ.

Mới đây, trên trang cá nhân của mình, chân sút xứ Nghệ Phan Văn Đức chia sẻ hình ảnh cười tươi trong trang phục tập luyện, tự động viên bản thân. Anh viết "Luôn suy nghĩ tích cực" và không quên nhắc đến tên bà xã Nhật Linh.

Hình ảnh Phan Văn Đức vừa chia sẻ trên trang cá nhân

Dưới bài đăng, người hâm mộ, bạn bè và đồng nghiệp đã vào động viên, ủng hộ tinh thần cho chàng cầu thủ trẻ. Một số tuyển thủ khác cũng xuất hiện, bình luận rôm rả bên dưới bài viết.

“Ông chú” Tấn Trường vẫn luôn trong vai nhân vật hài hước nhất đội khi xin xỏ Văn Đức: “Cọt ơi chụp với anh tấm hình đi”. Hay như cầu thủ Tiến Linh cũng vào tỏ ý đồng cảm với cảm xúc của động đội bằng bình luận: “Khổ lắm rồi”.

Tiền đạo Tiến Linh đồng cảm với Phan Văn Đức còn Duy Mạnh, thủ môn Nguyên Mạnh khẳng định đồng đội "khi nào cũng lạc quan mà!"

Nhiều cầu thủ khác vào trêu đùa và động viên Phan Văn Đức.

Nhưng đáng chú ý nhất có lẽ là lời an ủi của bà xã Nhật Linh: "Đời còn dài, em còn trẻ, cái gì vui vẻ thì mình ưu tiên anh nhé!".

Câu nói của Nhật Linh nhanh chóng nhận về hàng trăm lượt yêu thích, thể hiện sự đồng tình. Câu trả lời của Văn Đức cũng đủ hiểu sức mạnh của lời an ủi này thế nào: "Một nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ nhé".

Đáng chú ý nhất là lời động viên đầy thâm thuý của bà xã Võ Nhật Linh

Cô nàng còn lấy hình ảnh con gái Dâu Tây vào khích lệ tinh thần cho bố

Sau những thất bại ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022, Phan Văn Đức nhận nhiều chỉ trích và hoài nghi. Chính anh cũng thừa nhận mình chịu áp lực.

Bàn thắng vào lưới tuyển Lào giải đấu AFF Cup 2021 vừa qua là pha lập công đầu tiên của Văn Đức sau 17 trận đấu tịt ngòi liên tiếp trong màu áo tuyển Việt Nam.

Nó không chỉ mang lại cho anh danh hiệu Cầu thủ hay nhất trận mà còn có thể giúp anh thoải mái, tự tin hơn để hướng về các trận đấu phía trước.

Phan Văn Đức từng thừa nhận anh chịu nhiều áp lực

Trước đó, lần gần nhất Phan Văn Đức ghi bàn trong màu áo tuyển đã cách đây 3 năm. Ngày 2/12/2018, Văn Đức ghi bàn trong chiến thắng 2-1 của tuyển Việt Nam trước Philippines ở trận bán kết lượt đi AFF Cup 2018.

Trong số những cô vợ xinh đẹp như hoa của cầu thủ Việt, Nhật Linh - vợ cầu thủ Phan Văn Đức - là cái tên nổi bật. Từ trước khi hẹn hò với cầu thủ ngôi sao của CLB Sông Lam Nghệ An, Nhật Linh đã được biết đến với hình ảnh cô giáo mầm non xinh xắn, đồng thời là mẫu ảnh có tiếng tại Nghệ An. Ngày 30/1/2020, hai người về chung nhà sau khoảng 5 tháng công khai hẹn hò.

Phan Văn Đức và bà xã Võ Nhật Linh

Làm vợ cầu thủ nổi tiếng, sắc vóc của Nhật Linh càng gây chú ý hơn. Trước đó, Nhật Linh đã nhiều lần khiến fan xuýt xoa về nhan sắc khi đăng ảnh cùng chồng con đi chơi, đi du lịch. Không những vậy, cô nàng còn ghi điểm với người hâm mộ bởi rất hiểu tâm lý chồng.

Cặp đôi hiện đang chuẩn bị chào đón nhóc tỳ thứ hai sau con gái đầu lòng.

Bạch Dương

Ảnh: FBNV