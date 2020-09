Yêu chồng kiểu thấy cả 'xương trong bánh mỳ” mới là vợ hạnh phúc?

Cô C., bạn của tôi là một người có cuộc sống khá ổn về mọi mặt, nhưng cô ấy luôn có vẻ không hài lòng với những gì mình có, bởi luôn lo sợ điều gì đó trong tương lai.

Lúc đầu tôi nghĩ cô ấy là người biết lo xa, chắc cuộc sống của cô ấy sẽ luôn ở thế chủ động, vậy cũng tốt. Nhưng càng gần bên cô ấy nhiều mới phát hiện, nhiều khi cái lo xa của cô ấy vượt ngoài sức tưởng tượng.

Một cô bạn trong nhóm chúng tôi yêu một anh chàng có công việc tốt, gia thế tốt, tư cách cũng rất tuyệt vời, ga lăng yêu chiều bạn tôi hết mực. Trong những lần cả nhóm đi chơi, anh ấy luôn khiến chúng tôi cảm kích tình yêu ấy. Tất cả nhóm bạn chúng tôi đều mừng thầm cho bạn và chúc phúc cho họ. Nhưng cô bạn C. thì không. Cô ấy bảo với bạn tôi rằng, lúc yêu chả có ông nào mang đao búa đi hỏi vợ, cứ đợi cưới về đã rồi hãy mãn nguyện.

Đến khi họ cưới nhau rồi, qua mấy năm chung sống hạnh phúc, cô bạn C. lại bảo, phải để ý chồng cho kỹ, đàn ông lắm tiền như ông ấy không có gái vây quanh mới lạ. Đàn ông có mấy ông nào chung thủy, chỉ là ông nào khéo giấu thì chưa bị phát hiện thôi.

Những cô gái có siêu năng lực “nhìn thấy xương trong bánh mỳ”! (Ảnh minh họa)

Có cô bạn khác sinh được hai cô con gái xinh xắn, vợ chồng sống cũng rất hạnh phúc. Bạn bè ai cũng ngưỡng mộ vì chồng cô ấy luôn cưng chiều vợ và hai con gái, chưa từng thể hiện buồn vì khao khát con trai. Nhưng cô bạn C. thì không, cô ấy bảo chả có ông nào không thích có con nối dõi, mà dù ông ấy không mấy để ý thì gia đình ông ấy chắc chắn cũng sẽ gây áp lực. Nếu không cố gắng mà sinh cho chồng một người con trai, không biết chừng ông ấy lại gửi gắm nơi nào khác.

Ngay chính cuộc sống của C., người ngoài nhìn vào ai cũng thấy khá ổn thì cô ấy thường xuyên than vãn. Con cái ngoan ngoãn học giỏi, cô ấy lại lo lắng đến tuổi dậy thì liệu chúng có hư không, giờ bạo lực học đường nhiều như thế, sợ các con cô ấy cũng bị ảnh hưởng. Cho con đến trường nhưng cô ấy luôn chỉ lo lắng các con sẽ bị lôi kéo theo những tật xấu, luôn chỉ nhìn thấy những tiêu cực để rồi suốt ngày u uất bi quan.

Chồng cô ấy đi làm về, thu nhập bao nhiêu đều đưa phần nhiều cho vợ, chỉ giữ lại chút ít đủ chi tiêu cho bản thân. Cô ấy lại hoài nghi chắc chồng còn giấu giếm được khoản kiếm thêm nào bên ngoài nữa, chứ chả nhẽ ông ấy lại tiêu ít đến vậy. Vậy là suốt ngày tra khảo chồng để tìm ra câu trả lời cho những hoài nghi không căn cứ.

Mới đầu khi cô ấy than vãn những chuyện như thế, chúng tôi cũng luôn tìm mọi cách trấn an động viên. Nhưng cô ấy luôn vặn vẹo bằng những thứ lý thuyết, nào là trên đời này chẳng có gì là tuyệt đối, trên đời này chẳng có gì không thể xảy ra, cứ ngồi đó mà tin vào những gì mình thấy, rồi đến lúc lại trở tay không kịp. Nhiều lần như thế khiến chúng tôi thật sự nản. Mỗi lần cô ấy than thở chuyện gì, chỉ cần cố lắng nghe thôi đã là một cố gắng, thật sự không biết nói gì, vì nói gì cũng không lọt tai cô ấy.

Những người phụ nữ như vậy chẳng phải là biết nhìn xa trông rộng mà chính xác họ có một "siêu năng lực", năng lực "tìm xương trong bánh mỳ".

Dù cuộc sống đang rất ấm êm ổn định thì những người phụ nữ như thế cũng chẳng thể vui và bằng lòng với những gì mình đang có. Họ luôn tưởng tượng ra những điều tệ hại và còn thổi phồng nó lên để rồi than vãn lo lắng và tự khiến mình thấy bất an. Lo xa là tốt nhưng những người nhìn xa trông rộng quá cũng không hay.

Với vốn kiến thức hiểu biết của mình, họ sẽ tự biết hoạch định cho mình một kế hoạch, mọi thứ dựa trên những logic thực tế, không ngoại trừ xác suất có thể xảy ra những rủi ro nhưng là để dự phòng phương án khác. Những người như cô C. thì ngược lại, lại luôn cố gắng bới móc những điều tệ hại không tưởng dù kết quả thực tế đã đẹp như mơ. Những cô gái suy nghĩ như thế là bởi luôn không có niềm tin vào bất kỳ điều gì, và cũng không có niềm tin vào chính bản thân mình.

Trên đời này đúng là không có gì là tuyệt đối nhưng không có nghĩa chuyện gì cũng đáng nghi. Cuộc sống của chúng ta thế nào chính phần lớn bởi tư duy của chúng ta quyết định. Chúng ta luôn lạc quan tin vào những điều đúng đắn và nỗ lực vì điều đó sẽ khiến chúng ta có động lực để bắt đầu và phấn đấu.

Nhưng những cô gái "siêu năng lực" kia sẽ chẳng bao giờ dám làm điều gì một cách tâm huyết bởi làm điều gì cũng lo sợ những điều tệ hại sẽ xảy ra, bản thân mình lại thua thiệt. Những người sống không có niềm tin, luôn bất mãn nghi ngờ sẽ rất khó để thành công. Vì khi bắt đầu họ đã vốn chẳng có niềm tin nên khi gặp bất cứ trở ngại nào họ cũng sẵn sàng buông tay, bởi họ lo lắng mọi cố gắng có thể chỉ là vô ích.

Những cô gái "siêu năng lực", thay vì luôn tưởng tượng những điều tệ hại có thể xảy ra, hãy cố gắng lạc quan nhìn nhận vấn đề thực tế hơn và nỗ lực hết mình trong mọi việc, dù thành công hay không, chúng ta cũng sẽ không phải hối tiếc.

Đặng Thị Thu Hường