Ngày cưới tôi, mẹ chồng tuyên bố cho 500 triệu nhưng vô tình nghe được câu chuyện sau cánh cửa, tôi bàng hoàng tột độ

Đang phấn khởi vì được mẹ chồng cho 500 triệu nhưng sau ngày cưới tôi giật bắn khi nghe câu chuyện bà nói nhỏ với chồng tôi sau hôn lễ.

Tôi năm nay 28 tuổi, có công việc ổn định với mức lương. So với tôi, Minh - người yêu tôi thua hẳn về hình thức lẫn học vấn, chỉ ngoại trừ một điều là nhà anh khá giả hơn gia đình tôi.

Sau những đỗ vỡ của mối tình đầu 5 năm, Minh đến bên chiều chuộng, yêu thương, chia sẻ và quan tâm tôi suốt hơn 1 năm. Vừa cảm động vừa biết ơn chứ chưa hẳn trái tim đã rung động, tôi nhận lời trở thành bạn gái của Minh.

Ở làng, những đứa con gái 28 tuổi như tôi chưa mang người yêu về giới thiệu, chưa lấy chồng được coi là...”bom nổ chậm” nên lần nào về quê mẹ cũng giục tôi lấy chồng.

Khi dẫn Minh về ra mắt, bố mẹ tôi rất mừng vì tôi cuối cùng cũng gặp được người yêu nên hối thúc làm đám cưới luôn, mẹ tôi bảo tôi người đẹp trai, con nhà có điều kiện như Minh “hở ra là mất” nên bà chốt “cưới chồng là phải cưới liền tay”.

Cũng may bố mẹ Minh không vì tôi là cô gái tỉnh lẻ để tỏ ra khinh rẻ hay phản đối hôn nhân của chúng tôi. Ngược lại, mẹ chồng tương lai tỏ ra rất tâm lý và quý mến nên tôi cũng mừng.

Là dân buôn bán nên với mẹ chồng tôi việc tiền bạc là phải rõ ràng, sau hôm ăn hỏi bà còn chủ động hỏi trước hồi môn của nhà gái là gì và yêu cầu bố mẹ tôi phải chuẩn bị đủ tiền, vàng trao cho con gái khi diễn ra hôn lễ.

Thấy mẹ chồng tương lai có vẻ bày vẽ, thích hình thức quá nên dù không giàu có nhưng bố mẹ tôi cũng cố gắng dành của hồi môn thật tốt cho tôi. Anh chị ruột tôi biết vậy cũng chuẩn bị vàng lên trao cho tôi nên mẹ chồng tương lai của tôi cũng tỏ ra “mát mặt”.

Chuyện sẽ không có gì đáng nói nếu ngay trong tiệc vu quy, trước sự chúng kiến của khách mời, mẹ chồng trao cho tôi cuốn sổ tiết kiệm nửa tỷ đồng và nhấn mạnh đây chỉ là một nửa số quà của nhà trai khiến cả hôn trường cưới ai cũng phải ồ lên một tiếng.

Hơn thế, mẹ chồng tôi còn cầm mic nói to dõng dạc, tuyên bố trước quan khách ngồi ở khán phòng. Mẹ còn nói may mắn vì có được người con dâu này và hi vọng hai mẹ con sẽ chung sống hòa thuận như mẹ đẻ và con gái.

Nhưng trong đầu tôi lúc đó có chút thắc mắc, sao bà cho chúng tôi số tiền lớn thế được?

Nhưng rồi lại tặc lưỡi “thôi thì cá vào ao nhà ai người nấy hưởng” nên cũng vui theo món quà mà mẹ chồng tặng.

Tối đó, sau khi thay đồ chuẩn bị đi ngủ thì tôi bỗng thấy chồng không ở phòng, bên phòng mẹ chồng có tiếng thì thầm, tôi tò mò ghé tai và vô tình nghe lén chuyện ở ngoài cửa phòng mẹ chồng.

Chồng tôi chất vấn bà sao trong lễ cưới lại tuyên bố cho chúng tôi cuốn sổ tiết kiệm 500 triệu, bà lấy số tiền đó ở đâu.

Ai ngờ mẹ chồng lại nói rằng: “Tuyên bố thế cho thiên hạ phải ghen tỵ với nhà mình chứ mẹ làm gì có tiền, cuốn sổ đó là sổ giả. Con điên à mà nghĩ mẹ cho con dâu những 500 triệu.

Mẹ nói vậy là để mua mặt cho nhà mình, khiến quan khách ngưỡng mộ chứ mẹ dại gì mà đưa tiền vào tay người dưng như con dâu”. Câu nói của mẹ khiến tôi lặng người. Sau ngày hôm đó, tôi thực sự thất vọng. Không ngờ mẹ chồng lại giải dối và tính toán như vậy trong khi tôi luôn nghĩ sẽ coi mẹ chồng như mẹ đẻ và hết lòng phụng dưỡng ông bà.

Sau cuộc nói chuyện tối hôm ấy của mẹ chồng, tôi đã không còn yêu quý mẹ chồng như trước nữa . Dù trước mặt tôi bà vẫn tỏ ra vui vẻ, thậm chí bà còn cho tiền tôi mua sắm đồ đạc. Tôi có nên nói chuyện thẳng thắn với bà về cuốn sổ tiết kiệm giả kia không, hay liệu đó là một câu chuyện thử lòng tôi? Nếu tôi nói chuyện với chồng thì anh có nghĩ tôi lấy anh chỉ vì tiền?

Thực sự giờ đây tôi vô cùng rối bời và ấm ức. Xin hãy cho tôi lời khuyên.

Bạn đọc giấu tên