Mỹ nhân được cánh mày râu khao khát nhất Nhật Bản chọn cưới bạn diễn, đổi lấy tự do ở tuổi U40

Mỹ nhân này thường xuyên đứng đầu danh sách được cánh mày râu Nhật Bản yêu thích nhất.

Nhật Bản đã sản sinh ra nhiều "nữ thần" màn ảnh với nhan sắc cuốn hút, được khán giả hâm mộ. Thế nhưng nhiều mỹ nhân cũng thẳng thắn lựa chọn từ bỏ hào quang, cho mình sự tự do giữa lúc đang đứng trên đỉnh cao của showbiz. Mỹ nhân sau đây đã khiến nhiều trái tim "tan vỡ" khi đưa ra quyết định lớn, chọn hôn nhân vì bản thân.

Mỹ nhân luôn dẫn đầu các BXH nhan sắc, được khao khát hẹn hò

Aragaki Yui sinh năm 1988, có xuất thân người mẫu trước khi "bén duyên" với diễn xuất. Mỹ nhân hay được gọi yêu là Gakky bắt đầu làm mẫu vào năm 2004, theo đuổi phong cách trẻ trung, gợi cảm. Sau khi thường xuyên xuất hiện trên mặt áo, Yui chính thức tham gia diễn xuất với vai chính trong phim Sh15uya (2005). Cứ tưởng sẽ chỉ là cuộc dạo chơi, thế nhưng Aragaki Yui đã "đi dạo" trên màn ảnh suốt hơn 15 năm cho đến hiện tại, tham gia hàng chục tựa phim lớn nhỏ khác nhau.

Yui gây sốt với nhan sắc ăn ảnh, nổi bật với nụ cười tươi như hoa

Mỹ nhân trong phim đầu tay Sh15uya

Cô nàng trong Dragon Zakura (2005)

Yui tham gia loạt phim Code Blue kéo dài suốt 10 năm

Diễn xuất của mỹ nhân Aragaki Yui còn được bảo chứng với hàng loạt giải thưởng, trong đó có 2 giải Diễn viên trẻ triển vọng tại Blue Ribbon và lễ trao giải của Viện Hàn lâm Nhật Bản. Tuy nhiên, điều khiến Yui trở thành ngôi sao được săn đón nhất Nhật Bản lại chính là nhan sắc. Sự trong trẻo, tươi tắn như tình đầu đi kèm với nụ cười tỏa nắng đã giúp Aragaki Yui liên tục dẫn đầu trên các BXH nhan sắc, là mỹ nhân được đàn ông Nhật muốn hẹn hò nhất theo Oricon Style năm 2013, và trở thành mỹ nhân được khao khát nhất Nhật Bản vào năm 2018.

Ba lần bị đồn "phim giả tình thật" nhưng chỉ 1 lần có cái kết đẹp

Vì có nhan sắc quá xinh đẹp nên Aragaki Yui khó tránh vướng phải các tin đồn yêu đương bạn diễn. Trong xuyên suốt sự nghiệp diễn xuất, có 3 lần mỹ nhân Gakky bị cho là có "phim giả tình thật".

Lần đầu tiên là khi Gakky đóng cặp với tài tử quá cố Miura Haruma trong Koizora. Cặp đôi vô cùng được yêu thích vì đều là tuấn nam - mỹ nữ, song sự ra đi của Miura Haruma đã để lại niềm tiếc thương vô hạn. Sau đó khi tham gia dự án Hanamizaki, mỹ nhân 8X tiếp tục bị đồn thổi yêu đương bạn diễn Ikuta Toma. Thế nhưng thực chất cả hai chỉ là đồng nghiệp thân thiết.

Yui và tài tử quá cố Miura Haruma

Cặp đôi Gakky - Ikuta Toma cũng một thời được hâm mộ

"Quá tam ba bận", đến năm 2016 Aragaki Yui có bước rẽ lớn trong cuộc đời khi đóng phim Chạy Trốn Tuy Xấu Hổ Nhưng Lại Có Ích (Nigeru wa Haji da ga Yaku ni Tatsu). Trong phim, cô đóng cặp với Hoshino Gen, và tất nhiên tiếp tục dính tin đồn tình ái. Cả hai thậm chí còn bị truyền thông Nhật bắt gặp sống cùng một khu chung cư, ở hai tòa nhà cạnh nhau.

Yui dính phải tin đồn hẹn hò Hoshino Gen

Những tưởng sẽ lại là một tin đồn thất thiệt nhưng bất ngờ thay, Yui và Gen... hẹn hò thật. Cặp đôi khiến làng giải trí xứ hoa anh đào xôn xao, thậm chí không ít người hâm mộ nam giới của Yui đã liên tục bày tỏ sự thất vọng, đau đớn vì nữ thần trong lòng họ đã có ý trung nhân. Sau 5 năm, cánh mày râu xứ Nhật lại nhận thêm một "đòn" từ Gakky khi cô thông báo kết hôn với Hoshino Gen, đồng thời rời khỏi công ty chủ quản để trở thành một nghệ sĩ tự do.

Cả hai lên xe hoa sau 5 năm công khai hẹn hò

Tuổi "tam tuần" tự do của nữ thần màn ảnh Nhật

Ở tuổi 34, Aragaki Yui trông vẫn vô cùng xinh đẹp, tươi trẻ không khác gì thuở thanh xuân. Việc trở thành nghệ sĩ tự do cho Yui nhiều thời gian để chăm lo cho gia đình và bản thân, đồng thời tạo điều kiện để cô tham gia những lĩnh vực mà mình yêu thích. Bên cạnh diễn xuất và làm mẫu, Gakky cũng nổi tiếng với vai trò ca sĩ, MC chương trình,...

Mỹ nhân 8X vẫn rất trẻ đẹp

Yui trong phim mới nhất The 13 Lords of the Shogun

Nguồn ảnh: Tổng hợp

Quỳnh Nga 'lột xác' qua vai chị đại siêu ngầu và tiết lộ: 'Tôi chưa có nhu cầu kết hôn, lấy chồng chưa chắc là bình yên' Quỳnh Nga là một trong những diễn viên đang được chú ý trong phim "Chồng cũ, vợ cũ, người yêu cũ". Dưới đây là một vài chia sẻ của cô về bộ phim cũng như quan niệm về tình yêu, hôn nhân ngoài đời thực.

Theo ttvn.toquoc.vn