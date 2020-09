Mẹ trẻ Đà Lạt dùng chân tắm cho con, khi nhìn đôi tay ai cũng xúc động

Trong xã hội hiện tại, những câu chuyện về mẹ đơn thân - bố đơn thân chẳng còn là hiếm gặp. Mỗi lần nhắc đến từ khoá này, hẳn ai cũng sẽ nghĩ đến sự mạnh mẽ của người bố hoặc mẹ sau những đổ vỡ trong tình yêu và đứa trẻ có phần thiệt thòi cần được yêu thương... Tuy nhiên, tình yêu đặc biệt của những "single mom" dành cho con của họ nhiều hơn những gia đình bình thường thế nào? Họ đã phải đánh đổi ra sao để một mình nuôi con?... không bao giờ đong đếm được.

Vẫn biết cuộc sống đơn thân chưa bao giờ là dễ dàng đối với những bậc làm cha mẹ. Vì vậy câu chuyện của bà mẹ đơn thân đến từ Đà Lạt- một hot girl có hàng chục nghìn người hâm mộ chắc chắn sẽ làm cho những người đang một mình nuôi con có thêm rất nhiều động lực để nắm tay con, cùng con lớn khôn.

Nhan sắc của mẹ đơn thân Tường Vy.

Sinh ra và lớn lên ở thành phố ngàn hoa, chị Tường Vy (SN 1995) có khuôn mặt xinh, làn da trắng và ngoại hình mảnh mai ưa nhìn. Cũng như bao đứa trẻ khác, Tường Vy lớn lên trong sự yêu thương, đùm bọc của gia đình. Tuy nhiên, một biến cố đã đến với cô khi ấy chỉ là đứa bé 8 tuổi, sau một lần trải qua cơn sốt tưởng chừng như triệu chứng rất bình thường ở tất cả mọi người, Tường Vy bắt đầu không còn cử động được tay sau đó 1 tháng.

Thời gian đầu, cô thường mặc áo tay dài quá tay để che đi đôi tay bị co rút của mình.

Tường Vy làm mọi thứ bằng đôi chân thay cho tay và dần nổi tiếng khắp mạng xã hội với khả năng trang điểm bằng chân.

Khi đi khám mới phát hiện do hậu quả từ trận sốt để lại nhưng không có biểu hiện nào để nhận biết. Cũng chính vì vậy mà năm 12 tuổi dù chị đã trải qua 2 cuộc phẫu thuật do bác sĩ nước ngoài thực hiện nhưng kết quả cũng không mấy khả quan. Hậu quả để lại chính là phần cánh tay và bàn tay bị co rút dần, đến hiện tại các ngón tay đã co lại và không còn cầm nắm được, lực từ cánh tay cũng yếu hơn nhiều so với người bình thường.

Từ khi bắt đầu nhận thức được việc đôi tay mình không giống các bạn đồng trang lứa, Tường Vy tự ti và dần thiếu tự tin khi xuất hiện, đặc biệt là trước người khác giới. Tuy nhiên không vì thế mà cô mất đi sự lạc quan. Người đẹp 9X bắt đầu tập sinh hoạt và làm mọi việc bằng đôi chân thay cho tay. Cô có thể sử dụng bàn phím ảo bằng chân để theo học đại học, tự makeup cho mình bằng chân... Nhưng sự phi thường ở cô gái này lại càng khiến mạng xã hội thêm thán phục khi biết rằng cô còn là một bà mẹ đơn thân với cậu con trai kháu khỉnh đã được 21 tháng tuổi.

Tường Vy đang một mình nuôi con, cậu nhóc đã được 21 tháng tuổi.

Tạm gác lại những biến cố đã qua và nguyên nhân Tường Vy trở thành mẹ đơn thân, chắc hẳn khi nghe câu chuyện của cô, ai cũng sẽ có rất nhiều câu hỏi về hành trình mẹ bỉm, nuôi con nhỏ của bà mẹ đặc biệt này.

Tường Vy cho biết bản thân luôn giữ tinh thần lạc quan khi mang thai. Giai đoạn khó khăn nhất với cô chính là lúc đón con chào đời bằng phương pháp sinh mổ. Vì tất cả mọi hoạt động đều dùng chân nên khi đó vết mổ của cô khó lành và đau hơn nhiều so với các mẹ khác cũng sinh mổ. Với sự trợ giúp từ bà ngoại Gia Huy, Tường Vy cũng phần nào được san sẻ bớt những lo toan khi bước vào hành trình mẹ bỉm.

Cô chăm con dễ dàng nhờ quá trình từng giúp đỡ các bé sơ sinh bị bỏ rơi.

"Mình dùng chân đến 80 - 90%, còn tay cũng làm được một số việc nhưng khá yếu. Mình là người tự lập từ nhỏ, thuở bé còn từng ở nhà chăm hai em để mẹ đi làm, mình cũng có giai đoạn phụ các nữ tu trong tu viện chăm các bé sơ sinh bị bỏ rơi... nên với mình mà nói, thời điểm có con, chăm con cũng không quá khó khăn. Dù có bà ngoại nhưng mỗi khi bà vắng nhà, mình vẫn tự làm hết cho con từ tắm rửa, cho con bú, cho con ngủ, chơi cùng con...", Tường Vy chia sẻ.

Bà mẹ một con vẫn tự tắm cho con mỗi ngày bằng đôi chân thuần thục.

Cô vẫn có thể bế con nhưng không giữ được lâu vì tay lực yếu.

Nói về cậu con trai cưng của mình, Tường Vy cảm nhận mình may mắn vì con trai là đứa trẻ ngoan, bé không quấy khóc nhiều lại dễ ăn, dễ nuôi. Bé Gia Huy từ khi còn rất nhỏ đã có thói quen tự chơi một mình chứ không bám mẹ hay bà ngoại quá nhiều. Điều này cũng giúp Tường Vy yên tâm hơn về con trai.

Bàn tay mẹ chẳng thể nắm tay con nên chính bé Gia Huy lại là đứa trẻ chủ động nắm tay mẹ.

Kể lại trong clip thực hiện màn trang điểm bằng chân, bà mẹ đơn thân khiến ai cũng xúc động khi nhớ lại hành động của con trai: "Bé chưa biết nói nhưng thường thấy mẹ sử dụng chân để mở cửa nên thay vì như những đứa trẻ khác, sẽ chỉ mẹ hay nắm tay mẹ để mở cửa thì bé lại nắm tay mẹ kéo đến cửa rồi lại cúi xuống cầm chân mẹ với ý bảo mẹ mở cửa đi".

Bé Gia Huy chính là tài sản quý giá nhất của bà mẹ đơn thân.

Thông qua những trang mạng xã hội hút đông đảo người quan tâm, câu chuyện của Tường Vy và cậu con trai nhỏ đã truyền cảm hứng rất nhiều đến mọi người. Nhìn cuộc sống bình yên của hai mẹ con bây giờ và cả quá trình cô biến đôi chân thành đôi tay thứ 2 của mình, ai cũng phải dành cho bà mẹ trẻ sự ngưỡng mộ và lời chúc mọi điều may mắn sẽ đến với hai mẹ con trong tương lai.

Theo phunuvietnam.vn