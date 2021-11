Hình xăm “tin nhắn cuối cùng của mẹ” làm nhiều người rơi nước mắt

Một cô gái 20 tuổi đã chọn hình xăm đặc biệt - tin nhắn cuối cùng mẹ gửi cho em. Dòng chữ khiến nhiều người xúc động rơi nước mắt.

Câu chuyện được lan tỏa khi Kiều My, một thợ xăm tại Đà Nẵng, chia sẻ trên trang cá nhân:

"Hôm nay mình có nhiều cảm xúc lẫn lộn quá. Cô bé bảo xăm cho em dòng tin nhắn cuối mẹ gửi cho em. Nghe tới đây mình khựng lại một lúc... Mình hỏi thăm thì biết mẹ cô bé đã mất cách đây 2 tuần. Vừa xăm tay mình vừa run, vội vàng nghĩ tới mẹ của mình, có chút gì đó nghẹn ở cổ".

Hình ảnh tin nhắn cuối cùng trên điện thoại nay trở thành hình xăm trên tay cô con gái nhỏ

"Và cuối cùng thật may vì mình đã hoàn thành nó, giữ nguyên font chữ và không thay đổi một chút gì. Vì bao nhiêu tình cảm của mẹ vẫn còn ở nguyên đấy không bao giờ mất đi", Kiều My cho biết. Cô đã xăm hình đặc biệt này với giá 0 đồng, như một niềm an ủi nhỏ để mong bạn gái sớm vượt qua được nỗi đau mất mẹ.

Từ câu chuyện này, không ít người đã lục lại điện thoại và chia sẻ kỷ niệm của mình.

Một bạn kể: “Tin nhắn cuối cùng của bố tôi là: “ve an com”.

Hay một bạn khác lại chỉ có một ước mơ thật giản dị: “Ước gì năm nay ba cũng đặt vé xe như mọi năm”.

Bạn Ngô Phụng Uyên cũng viết: “Tin nhắn cuối của má mình cũng là “lớp nhạc có ai học chưa con”… cái ngày mình bắt đầu mở lớp dạy đàn cũng là ngày mình không còn gặp má. Giờ chỗ làm của mình cũng gọi là ổn định kha khá rồi. Ước gì mình còn ba má để kể lể, nhớ lại buồn ghê. Mấy năm trôi qua rồi”.

Nỗi đau mất mẹ có lẽ sẽ chăng bao giờ có thể nguôi ngoai và chỉ những người trong cuộc mới có thể hiểu thấu như một bạn tâm sự: “Mẹ mình cũng mất vì Covid gần 100 ngày, mình cũng muốn xăm gì đó về mẹ. Đọc bài viết này chỉ muốn vỡ òa. Cảm giác đau lòng này chỉ có những ai cùng hoàn cảnh mới có thể thấu được”.

Nhiều người đã chọn cách xăm hình để lưu giữ kỷ niệm, để đặt trái tim của mình vào một hình ảnh gợi nhớ. Như cô gái trong câu chuyện là xăm tin nhắn cuối cùng của mẹ thì một bạn khác thì lại xăm hình bông tuyết:

“Mình cũng xăm hình này sau khi mẹ mất gần 5 tháng, thời điểm mình tuyệt vọng nhất và luôn muốn tự tử. Bông tuyết là giọt nước mắt bị kìm nén, tuy gai góc nhưng dễ tan biến. Nó nhắc nhở mình phải cố gắng mạnh mẽ trước mặt mọi người và ra đi trong thầm lặng để không ai phải lo lắng…”.

Một bạn gái khác đã chọn hình xăm bông tuyết để lưu giữ ký ức về mẹ

Những dòng tin nhắn của cha mẹ luôn đong đầy yêu thương. “Đến mình năm nay 23 tuổi rồi. Mà nhiều khi cứ nghĩ giờ không có mẹ thì biết sống sao. Mỗi lần về nhà đều có mẹ đứng trông trước ngõ đợi mở cửa cho mình vô. Mỗi lần phải đi lên Sài Gòn lại mẹ vẫn đứng vẫy tay chào rồi mình cũng vẫy tay chào lại, tự nhiên những lúc đó lại ứa nước mắt. Dù có chuyện gì xảy ra thì vẫn luôn có nơi gọi là nhà để về. Chỉ mong mẹ sẽ sống thật lâu và mạnh khỏe”, bạn Trần Hương chia sẻ.

Hay một người con khác cách xa mẹ cả nửa vòng trái đất càng cảm thấy nhói lòng: “Ngày ở nhà, tan làm thì thích la cà quán xá với bạn bè, mẹ vẫn hay chờ cơm. Giờ xa mẹ cả nửa vòng quả đất, lấy chồng, sinh con không có mẹ ở bên, chỉ được nhìn mẹ qua video call. Khi nào gọi mà mẹ không nhấc máy thì lo lắm. Cố gắng hàng tuần gọi cho mẹ vài lần, mẹ con thủ thỉ tâm sự. Mong sao năm tới tình hình dịch bệnh đỡ hơn để con và các cháu được về với mẹ. Còn mẹ là còn chốn đi về!”.

“Phỏng vấn đậu hay ko bé” - dòng tin nhắn cuối cùng người mẹ gửi sẽ đi cùng cô con gái trên mọi nẻo đường. Hay nói như Kiều My thì "bao nhiêu tình cảm của mẹ vẫn còn ở nguyên đấy không bao giờ mất đi".

Linh Nguyễn

