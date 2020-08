Đau lòng cảnh con đánh cha giữa mùa Vu lan báo hiếu

Sự việc xảy ra ở nhà ông T. (47 tuổi, thôn Đồi Ngai, xã Nam Phương Tiến, huyện Chương Mỹ, Hà Nội). Tối ngày 26/8, vợ ông T. đi làm về, thấy chồng trong tình trạng say xỉn, chửi đổng nên đã yêu cầu ông ra ngoài hiên. Ông T. liền quay sang bới chửi vợ.

Do quá bức xúc trước cảnh xấu xí của người cha, con trai ông T. (16 tuổi, học lớp 11) đã dùng dây thừng trói bố ở giữa sân dùng tay, dép đánh liên tiếp vào đầu và mặt bố. Người vợ cũng chưa hết bức xúc, liên tục chửi bới bên cạnh.

Theo chính quyền địa phương, ông T. luôn uống rượu say xỉn và không có công việc ổn định. Mâu thuẫn giữa ông và vợ con xảy ra thường xuyên.

Nhiều người lên án hành xử không thể chấp nhận của hai mẹ con trong clip. Họ cho rằng, dù người cha có sai trái tới mức nào, thì việc con đánh cha vẫn là bất nghĩa, bất hiếu, vô đạo. Còn nhỏ đã ngang nhiên đánh cha như thế, thì sau này lớn lên sẽ như thế nào?

Đáng chú ý, vẫn khá nhiều người bênh vực hai mẹ con. Họ cho rằng, những ai sống trong cảnh nhà có người nghiện rượu, say xỉn suốt ngày lại chửi bới đánh đập người thân vô cớ mới hiểu nỗi thống khổ thế nào, trong khi sức chịu đựng của con người có hạn.

Đã là cha, không làm được trụ cột gia đình mà còn phá phách về kinh tế, hành hạ vợ con cả về thể xác và tinh thần, là không thể chấp nhận. Họ đoán rằng hành động của người vợ và đứa con là “tức nước vỡ bờ”. Hẳn hai người ấy cũng khổ tâm, chịu đựng nhiều ngày, trước khi không thể kiềm chế được cảm xúc, hành vi...

Có người nêu ý kiến: “Bất hạnh đến từ chén rượu, không thể nói ngay đứa con ấy là loại mất dạy, là loại người bỏ đi, hay chính ông bố mới là nguyên nhân tội lỗi. Hãy đặt mình trong hoàn cảnh đứa con và người vợ… Xin đừng phán xét, nếu không giúp gì được cho họ”.

Thực tế, có rất nhiều gia đình đang trong hoàn cảnh tương tự. Sống trong nhà có người đàn ông nát rượu, mất kiểm soát vì say xỉn, hầu hết những bà vợ và những đứa con chỉ im lặng chịu đựng, chẳng mấy ai dũng cảm nhờ pháp luật can thiệp. Có những nhà cầu cứu tổ dân phố, công an phường, các hội đoàn... nhưng không có kết quả tốt đẹp. Gia đình đành giải quyết theo kiểu “đèn nhà ai nấy sáng”.

Dù tranh luận trái chiều xung quanh sự việc, nhưng cảm xúc chung của cộng đồng là xót xa trước cảnh “gia môn bất hạnh”, con đánh cha giữa mùa Vu lan báo hiếu.

Bé K nhập viện trong tình trạng đa chấn thương do cha say xỉn bạo hành hồi tháng 2/2020. Ảnh từ Internet

Ảnh hưởng của rượu bia dẫn tới hành xử trái đạo đức trong gia đình là chuyện không hiếm. Cách đây không lâu, cộng đồng mạng bàng hoàng khi hình ảnh bé K. mới 4 tháng tuổi bị chính cha ruột bạo hành trong lúc say xỉn, dẫn đến gãy chân, xuất huyết não...

Cơ quan chức năng đã bắt giam người cha, khởi tố vụ án. Theo lời khai tại toà, do bực tức vì vợ không nghe lời, lại vừa nhậu xong, cha ruột đã đánh bé K. phải nhập viện với nhiều thương tích trên cơ thể. Trong phiên toà ngày 28/8, người cha nhẫn tâm ấy đã phải trả giá bằng mức án 6 năm 6 tháng tù giam cùng chi phí bồi thường 100 triệu đồng để bà ngoại nuôi cháu bé.

Một vụ án đau lòng giữa mùa Vu lan khiến nhiều người thở dài. Sau này cháu bé lớn lên, biết mình từng bị cha đánh đập đến thương tật, liệu chàng trai ấy có thể giữ lòng hiếu đễ với kẻ sinh thành?

