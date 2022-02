Đàn ông già đầu còn trẻ trâu

Có lần tôi nghe bạn bảo, đàn ông phải hơn mình vài tuổi thì mới “trưởng thành”, “chuẩn men” được, chứ ngang hàng, khó lắm.

Phản xạ của tôi lúc ấy là: “Bạn nghĩ sai rồi! Nam giới “chuẩn” không cần đợi tuổi, ai trưởng thành thì dù già hay trẻ họ đều chuẩn không cần chỉnh. Còn khối ông đã chạm ngưỡng trung niên mà vẫn… trẻ trâu”.

Tôi nói thế, vì tôi thấy vô số anh tuổi không ít mà cư xử như kiểu một đứa trẻ to xác, già đầu, hay bắt bẻ, khi không vừa ý là hờn giận, nói xa nói gần; lại thêm cái kiểu đòi… nuông chiều, nhường nhịn, thích hơn thua với phụ nữ từng ly từng tí. Đời tôi sợ nhất mẫu nam giới như thế.

Đàn ông nhất định phải phóng khoáng, quyết đoán, hành động và giải quyết vấn đề theo mẫu “nam tử Việt đại trượng phu”, thì mới đáng mặt. Càng nhất định đừng có… nói nhiều, nhai đi nhai lại một lỗi lầm gì đó. Cái gì cần thì nói, dứt dạt, rõ ràng, không úp mở, bóng gió, dùng cách “đằng ấy phải tự đoán biết chứ”, thật y hệt như… đàn bà (xin lỗi đàn bà).

(Ảnh mang tính minh họa - SHUTTERSTOCK)

Hiểu rõ trách nhiệm và sức mạnh của bờ vai đàn ông, đấy là kỳ vọng mà đa số phụ nữ dành cho người chủ gia đình. Nếu đời chỉ còn một chén cơm, thì đàn ông “chuẩn men” sẽ dành nó cho con cái, cha mẹ, vợ rồi mới tới lượt bản thân mình. Lùi lại phía sau, dành những no ấm, đủ đầy trước mắt cho vợ con, chính là cách mà một người đàn ông nên làm.

Tôi vẫn cho rằng, làm đàn ông khó lắm, đạt tới cái tầm “chuẩn men” càng khó hơn nữa. Nhưng không có nghĩa là cần đao to búa lớn, thật to khỏe vạm vỡ về thể xác. Mà chỉ cần anh đừng yếu đuối trong tâm hồn, đừng mang những suy nghĩ nông cạn, nhỏ nhen, yếm thế ra để sống nhạt nhòa, an phận. Nam giới mà chỉ mong đè nén sự phát triển của người đàn bà bên cạnh mình, lo sợ họ giỏi hơn, mạnh mẽ hơn, độc lập, thành công hơn mình là… thua rồi!

Người đàn ông “chuẩn men” tự tin vào sự chân thành của bản thân, cho dù họ có xuất sắc hay bình thường, thì vẫn có thể dùng sự chu đáo và dịu dàng để sưởi lên tổ ấm của đời mình. Đôi khi, đàn ông “chuẩn men” vẫn có khoảnh khắc yếu đuối, thậm chí rơi nước mắt, thất bại hoặc bất lực. Không sao cả! Bởi trong mỗi biến cố của cuộc sống, người đàn ông “chuẩn men” sẽ sẵn sàng đương đầu, đứng mũi chịu sào, nói câu nhận lãnh: “Có anh đây!”. Chỉ cần thế thôi là phụ nữ mãn nguyện.

