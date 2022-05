Cưới 1 tháng vợ chưa cho “tân hôn”, cố tình đẩy cửa nhà tắm tôi nghẹn lòng nhìn cảnh tượng

Tôi đi làm về thấy vợ đã nấu nướng xong bữa tối bày trên mâm, còn cô ấy đang tắm. Lúc ấy tôi quyết tâm phải làm cho ra nhẽ mọi chuyện, nếu cứ giữ mãi khúc mắc này trong lòng sợ rằng hôn nhân sẽ tan vỡ mất.

Tôi và Linh yêu nhau hơn 1 năm thì làm đám cưới. Chúng tôi nên duyên trong sự vui mừng chúc phúc của gia đình đôi bên. Linh xinh xắn, tính cách hòa nhã, biết quan tâm đến những người xung quanh. Cô ấy cũng có công việc ổn định, thực sự là một người phụ nữ tốt. Mẹ tôi rất hài lòng về cô con dâu này.

Linh là một cô gái ngoan ngoãn có lối sống trong sạch, suốt hơn một năm yêu nhau chúng tôi chưa vượt quá giới hạn. Bởi vì Linh nói muốn giữ cho đêm tân hôn. Cô ấy bảo nếu tôi thật lòng thì sẽ tôn trọng ý muốn của bạn gái. Tôi muốn em hoàn toàn thuộc về mình nhưng đúng như Linh nói, vì tôi yêu nên tôi không bắt ép cô ấy.

Thương vợ, không muốn cô ấy ấy chịu tổn thương nên tôi đành chấp nhận chờ đợi. (Ảnh minh họa)

Song không thể ngờ được đến đêm tân hôn mà tôi vẫn không thể có được vợ. Khoảnh khắc tân hôn đầy mong chờ, Linh lúng túng xấu hổ bảo chưa sẵn sàng, xin cho cô ấy thêm chút thời gian. Lúc ấy tôi đã nghĩ phải chăng khi còn nhỏ em gặp phải chuyện gì nhưng Linh lắc đầu phủ nhận. Thương vợ, không muốn cô ấy ấy chịu tổn thương nên tôi đành chấp nhận chờ đợi.

Một tuần, hai tuần rồi gần 1 tháng qua đi mà Linh vẫn chưa cho tôi tân hôn. Đã là vợ chồng chính thức, chẳng có lý do gì để cả tháng trời vợ vẫn không cho chồng chạm vào người. Tôi bực bội hỏi cô ấy hay có người khác trong lòng, lấy tôi làm người thay thế. Vợ bật khóc phủ nhận, thề rằng yêu tôi là chân thành, muốn xây dựng một tổ ấm hạnh phúc với tôi. Nhưng lý do tại sao không cho chồng động vào người thì cô ấy lúng túng ngượng ngập không nói ra được.

Cho đến hôm vừa rồi chỉ có hai vợ chồng tôi ở nhà, bố mẹ về quê có việc. Tôi đi làm về thấy vợ đã nấu nướng xong bữa tối bày trên mâm, còn cô ấy đang tắm. Lúc ấy tôi quyết tâm phải làm cho ra nhẽ mọi chuyện, nếu cứ giữ mãi khúc mắc này trong lòng sợ rằng hôn nhân sẽ tan vỡ mất.

Nghĩa là làm, tôi lập tức đẩy cửa vào phòng tắm, định tắm chung với vợ. Linh thấy tôi vào bất ngờ thì kêu lên một tiếng rồi vội vàng quấn khăn tắm kín người nhưng tôi đã kịp nhìn thấy thân thể trần trụi của em. Trong lòng tôi bàng hoàng sững sờ.

Một mảng da thịt lớn từ bụng lan xuống đùi của Linh bị che kín bởi những vết sẹo to và đáng sợ vô cùng. Em có khuôn mặt ưa nhìn đáng yêu nhưng trút bỏ lớp trang phục bên ngoài thì cảnh tượng phía dưới thật sự khiến người khác phải giật mình. Thấy tôi nhìn mình, cô ấy bật khóc thú nhận rằng khi còn học cấp 3 đã gặp phải một vụ tai nạn. May mắn giữ lại được tính mạng nhưng từ đó trên người em hằn in lại những vết sẹo khủng khiếp, có làm thế nào cũng không thể xóa sạch được.

Vì khiếm khuyết cơ thể đó mà Linh vô cùng tự ti, không hề yêu đương với ai cả. Cho đến khi gặp tôi, em rất yêu tôi, sợ tôi nhìn thấy cơ thể mình thì sẽ chán nản đòi chia tay nên một mực giấu giếm. Đến giờ đã trở thành vợ chồng nhưng Linh vẫn chưa đủ tự tin và dũng cảm để phơi bày trước mắt chồng.

Vì khiếm khuyết cơ thể đó mà Linh vô cùng tự ti, không hề yêu đương với ai cả. (Ảnh minh họa)

- Em xin lỗi. Em ích kỉ quá phải không, vì sợ anh chê nên không dám nói thật cho anh biết. Em là một người phụ nữ dối trá, em có lỗi với anh. Nếu anh muốn ly hôn thì em cũng không hờn trách gì cả.

Nhìn vợ khóc, tôi đau xót ôm chặt lấy cô ấy. Linh ngốc quá. Đúng là tôi rất bất ngờ và cũng có phần choáng váng nhưng tôi yêu Linh thật lòng, tại sao có thể bỏ cô ấy chỉ vì vết sẹo xấu xí trên cơ thể. Ngược lại tôi còn thương Linh vô cùng vì những gì cô ấy phải chịu đựng trong những năm qua, tất cả nỗi tự ti và sự tủi thân trong lòng.

Không chỉ thương Linh mà tôi cũng có chút vui mừng, tự hào nho nhỏ trong lòng vì mình là người đàn ông đầu tiên của vợ. Dù tôi không đặt nặng vấn đề trinh tiết nhưng được là người đàn ông đầu tiên và duy nhất của cô ấy, người phụ nữ mình yêu, tôi thật sự hạnh phúc. Tôi sẽ nâng niu và đối xử với vợ thật tốt, để những ngày tháng sau này của cô ấy sẽ chỉ có niềm vui, không bao giờ phải bận tâm về khiếm khuyết xấu xí trên cơ thể mình nữa.

