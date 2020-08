Câu 'chốt' bất ngờ của mẹ chồng xoay chuyển tất cả

Đặc biệt, điều khiến Trà My ấn tượng là câu nói của mẹ chồng: 'I'm so proud to be a mom of Asian Girl'.

Hôn nhân chưa bao giờ là chuyện đơn giản. Đặc biệt khi mối quan hệ được xây dựng bởi hai con người không sinh ra ở cùng một đất nước. Họ có vẻ ngoài, ngôn ngữ, tập tục, văn hóa khác nhau, tất cả đòi hỏi sự kiên trì để hòa hợp và thích nghi. Nhưng đôi khi, cái "duyên" đến quá mạnh mẽ, cảm xúc đẩy lên cao trào và mọi thứ diễn ra thật tự nhiên, phá bỏ rào cản trở ngại.

Câu chuyện của Nguyễn Hồ Trà My dưới đây là một trường hợp như thế. Đằng sau cuộc hôn nhân vợ Việt - chồng Tây là biết bao triết lý đời thực.

Gặp gỡ qua ứng dụng hẹn hò, buổi gặp đầu nàng suýt bị chàng cho "leo cây", tức đến nổ đom đóm mắt!

Khoảng thời gian tháng 12/2016, Trà My và chồng quen nhau qua ứng dụng hẹn hò Tinder. Khi ấy Trà My 26 tuổi còn Emre Sigura 35 tuổi, đã sinh sống và làm việc tại Việt Nam được 1 năm. Thậm chí lúc đó Emre còn chưa xác định sẽ ở đây lâu dài. Mặc dù nhiều người không có niềm tin vào các ứng dụng hẹn hò song Trà My chia sẻ 4 năm trước Tinder rất "chất", không tạp nham như bây giờ, cũng chẳng quá khó để tìm gặp một ai đó xịn sò.

"Emre đúng kiểu đàn ông thành đạt, mà cũng không tính ở lâu Việt Nam nên mình mạnh dạn "đu đưa" xem sao. Suy nghĩ nhiều làm gì, vui chơi hết mình thôi! Đợt đó mình đi làm ở công ty truyền thông nhiều năm xong thấy chán muốn nghỉ việc nên cũng dự định làm cái gì đó mới mẻ. Thế là quyết nghỉ việc và đi Hội An 1 năm 'xả hơi'.

Nhìn chung cả mình và Emre đều đào hoa lắm. Anh ý thành đạt, đẹp trai, lịch thiệp, khéo ăn khéo nói nên chẳng thiếu gái theo. Còn mình xin được tự nhận xét là trẻ, thích đi du lịch, phóng khoáng, hài hước, tràn năng lượng. Có lẽ vì thế hẹn hò với mấy anh Tây thấy được truyền nhiều cảm hứng cũng như không bị 'hẫng'" , Trà My cho biết.

Tưởng chừng chuyện tình cảm đôi lứa sẽ suôn sẻ từ phút ban đầu, nào ngờ Emre cho My đợi 1 tiếng đồng hồ ở quán ăn. My bảo cảm xúc lúc ấy tức giận và thấy khó hiểu, muốn bỏ về luôn tức khắc. Đỉnh điểm hơn là chàng Tây đến quán, đồ ăn bày sẵn nhưng lại không đụng vào bất cứ món nào. Điều này khiến My hoảng hốt lần 2.

May sao Emre xin lỗi không ngừng vì tới trễ nên cảm xúc trong My được nén xuống. "Sóng gió" lại ập đến ngay buổi hẹn đầu tiên, vì hai người ngồi ở bàn gần sân khấu nên điện bị chập cháy mấy lần.

Hẹn nhau ở quán ăn xong, My và Emre tiếp tục "tăng 2" lên bar, lúc này hai người mới hết mình "quẩy". Buồn cười nhất là trò chơi "Thật/Thách", My yêu cầu Emre đeo hai quả bóng bay vào tai đi quanh quán rồi trở lại bàn. Ngược lại, Emre dạy My cách nói những câu thả thính bằng tiếng Tây Ban Nha rất vui vẻ. Không khí tuyệt vời khiến đôi bên xích lại gần nhau hơn.

Sau buổi hẹn đầu tiên, hai người tiếp tục đi chơi những lần khác. Khi thì là tổ chức tiệc Noel, nghe nhạc Jazz. Bữa khác lại ăn chay, rồi uống rượu. Quá trình hẹn hò diễn ra khoảng gần 2 tháng thì Emre chủ động tỏ tình, nói ngọt sớt "Làm bạn gái anh nhé?". My đồng ý. Nhưng đến tháng 4/2017 My vẫn quyết tâm dứt áo đến Hội An như kế hoạch ban đầu của bản thân.

Yêu xa là cơ hội để cả hai hiểu tình cảm của mình

Trà My tâm sự: "Nhìn chung mình vẫn muốn có kỷ niệm tuổi trẻ. Nhưng mình bảo Emre rằng cuộc sống hiện tại của em đang không vui, nên khó làm người khác mãn nguyện. Anh ấy cũng nhẹ nhàng đáp em làm gì cũng được, miễn là bản thân thấy hạnh phúc. Thế là hai đứa quyết định yêu xa".

Ban đầu My định ở Hội An 1 năm nhưng vì đã lỡ yêu chàng Tây nên thời gian rút xuống 8 tháng. Lúc dứt áo ra đi, bạn bè bảo sao dại thế, lỡ để mất Emre thì sao nhưng My bỏ ngoài tai và quyết làm theo lý trí. Khoảng thời gian 8 tháng yêu xa, Emre vẫn bay đến thăm My nhiều lần. Mặt khác, My có thời gian cân bằng cuộc sống, hòa mình cùng thiên nhiên nên tâm trạng thoải mái, tràn trề cảm hứng. Đặc biệt, My mở lòng hơn, thấy nhiều điểm tốt của Emre và biết rằng tình cảm ấy là thật lòng.

Cặp đôi quyết sống thử trước khi cưới và câu nói bất ngờ của mẹ chồng

Sau khoảng gần 1 năm quen nhau, Trà My bay sang Thổ Nhĩ Kỳ "ra mắt" gia đình nhà bạn trai. Lúc ấy My đã gần như chắc chắn trong đầu Emre chính là "định mệnh" của cuộc đời. Nhìn chung, gia đình của bạn trai tốt, gia giáo và mực thước. Đặc biệt, điều khiến Trà My ấn tượng là câu nói của mẹ chồng: "I'm so proud to be a mom of Asian Girl" (Bác rất tự hào vì được làm mẹ chồng của một cô gái châu Á). Chính câu nói ấy đã khiến My xúc động và dành nhiều tình yêu thương cho chàng trai mình chọn hơn.

Mặc dù đã rất kết anh chàng này song hai người vẫn quyết định sống thử trước khi chính thức kết hôn.

"Cưới rồi mới sống chung mai mốt có gì lỡ thì rút không kịp. Văn hóa Việt Nam không dễ chấp nhận chuyện sống thử nên để bố mẹ mình không buồn thì vẫn tổ chức một đám hỏi. Đã từng có lúc bố mẹ hỏi lỡ không hợp thì sao, mình đáp: 'Không hợp thì khỏi cưới'. Biết là nói thế bố mẹ buồn nhưng giờ ngẫm lại mình thấy bản thân đã rất sáng suốt.

Ở cùng nhau phải mất một thời gian mới dần hòa hợp. Tháng 4/2019 tụi mình chính thức cưới và đăng ký kết hôn. Sống với tư cách hai vợ chồng, chúng mình thấy mỗi ngày đều vui vẻ, hạnh phúc, như có thêm một người bạn đồng hành chứ không chỉ dừng lại ở tình yêu".

Đám cưới viên mãn được diễn ra sau một thời gian cặp đôi "sống thử".

Những rắc rối, tranh cãi trong cuộc sống gia đình như công việc nhà, tiền nong, khác biệt văn hóa là điều khó tránh khỏi. Mấy tháng đầu khá áp lực để cặp vợ chồng thích nghi. Nhưng hai người cũng đặt ra vài nguyên tắc nhất định để không đẩy mọi việc thành tranh cãi.

Chẳng hạn như nếu có bực dọc phải giải quyết hết trước khi nhắm mắt đi ngủ, để sáng hôm sau tỉnh giấc nhìn nhau vẫn trìu mến. Có lần vợ chồng Emre và My đã thảo luận vấn đề đến tận 4 giờ sáng, ổn thỏa rồi mới thiếp đi. Một cách khác là hai người tắt đèn trò chuyện trong màn đêm. Khi không nhìn thấy mặt, tự khắc cảm xúc lắng xuống, giọng nói cũng kiểm soát được hơn.

Emra Sigura rất mê đồ vợ nấu và hay vào bếp cùng để phụ giúp.

Chính vì thế, Trà My nghĩ trong một mối quan hệ Việt - Tây, điều cực kỳ quan trọng là ngôn ngữ giao tiếp chung. Bởi ngôn ngữ là cầu nối hàn gắn mâu thuẫn. Ví dụ hiện tại Trà My giao tiếp với chồng bằng tiếng Anh. Công việc của Emre chủ yếu tiếp xúc với người nước ngoài nên anh chàng vẫn chưa học nói tiếng Việt.

Cũng giống như bao cặp đôi khác, Trà My và Emre trải qua không ít những thăng trầm. Song bởi góc nhìn hiện đại, mới mẻ vào tình yêu cùng với hai chiếc đầu lạnh nên cuộc sống của họ vẫn luôn vui vẻ, hạnh phúc.

Chúc My và Emre sẽ gặt hái được nhiều niềm vui trong cuộc sống nhé!

Theo phunuvietnam.vn