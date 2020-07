Á hậu Huyền My từ hình mẫu bố mẹ đã bật mí quan điểm chọn chồng

Mới đây, trên trang facebook cá nhân, Á hậu Huyền My đã chia sẻ quan điểm lựa chọn nửa kia của mình. Đáng chú ý, lựa chọn của nàng Á hậu xinh đẹp không giống như nhiều người vẫn nghĩ.

“Trước đây, Huyền My nghĩ rằng bạn trai lý tưởng là: đẹp trai, sáu múi, ga lăng... Nhưng hiện tại, từ những trải nghiệm của bản thân và chứng kiến tình yêu của bố mẹ thì My lại thấy tìm được người yêu thương mình thực lòng, hòa hợp với mình, sẵn sàng vì mình mà cố gắng thì mới là điều quan trọng nhất” - Huyền My viết trên tài khoản facebook cá nhân.

Dòng chia sẻ của Á hậu Huyền My.

Chỉ sau vài giờ đăng tải, bài chia sẻ đã nhận được phản hồi tích cực từ phía cộng đồng mạng, đặc biệt hơn khi phần lớn comment thể hiện sự ngưỡng mộ câu chuyện tình yêu đẹp như cổ tích của bố mẹ Huyền My.

Theo như chia sẻ của Huyền My, chính câu chuyện tình yêu của bố mẹ đã khiến cho bản thân thay đổi suy nghĩ về việc lựa chọn bạn đời. Mặc dù không còn mấy xa lạ khi liên tục xuất hiện cùng con gái trong các sự kiện lớn nhỏ, nhưng đây là lần đầu tiên bố mẹ Huyền My được con chia sẻ về tình yêu đẹp đẽ và cuộc hôn nhân hạnh phúc.

Huyền My chia sẻ: “Từ nhỏ, My rất thích nghe bố mẹ kể về chuyện tình yêu. Hồi đó, trong một lần từ Đức về Việt Nam nghỉ phép, bố được làm mối cho mẹ. Vừa nhìn thấy mẹ, bố đã trúng "tiếng sét ái tình" và thế là 2 bố mẹ bắt đầu hẹn hò từ đó. Bố bảo, vì yêu mẹ mà bố đã có quyết định quan trọng nhất đời mình. Đó là sau nhiều lần gia hạn phép ở lại Việt Nam, khi không thể gia hạn được nữa, bố My quyết định quay lại Đức để làm đơn xin hồi hương. Sau 6 tháng hoàn thành thủ tục, bố ngay lập tức quay trở về Việt Nam để đoàn tụ với mẹ và đầu năm 1995, bố mẹ tổ chức hôn lễ”.

Ngoài ra, Huyền My còn kể về những thói quen của bố mẹ để “giữ lửa” tình yêu trong suốt 25 năm qua: “Bố mẹ vẫn thường cùng nhau làm mọi thứ, vẫn bí mật hẹn hò riêng, bố vẫn luôn dành cho mẹ những cử chỉ lãng mạn và ánh mắt âu yếm. Từ khi Huyền My đăng quang ngôi vị Á Hậu, bố mẹ lo lắng hơn, nên lại quyết định cùng nhau… take care công việc cho My, bố là quản lý kiêm lái xe, còn mẹ là stylist kiêm thủ quỹ. Tuy luôn đồng hành cùng con, nhưng bố mẹ vẫn giữ những khoảng riêng tư để vun đắp tình cảm, cùng nhau đi du lịch và tận hưởng cuộc sống.

Bởi vậy mà nàng Á hậu tâm niệm: “Huyền My lúc nào cũng mong ước sau này mình có thể may mắn có một cuộc hôn nhân hạnh phúc viên mãn như vậy”.

Được biết, một trong các lí do Huyền My đăng câu chuyện này lên mạng xã hội còn là để tham gia cuộc thi “10 năm hạnh phúc”. Chính những câu chuyện về tình yêu, về hạnh phúc gia đình trong cuộc thi đã truyền cảm hứng để nàng Á hậu quyết định chia sẻ ngay câu chuyện của bố mẹ mình.

K.Chi