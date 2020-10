5 năm sau ly hôn: Phan Thanh Bình 'gà trống nuôi con', Thảo Trang lấy chồng trẻ

Năm 2009, cầu thủ Phan Thanh Bình kết hôn cùng bà xã Thảo Trang sau 5 năm tìm hiểu. Trước khi "về chung nhà" với Phan Thanh Bình, Thảo Trang từng có thời gian dài làm người mẫu.

Sau khi trở thành vợ cựu tiền đạo, chân dài 8X từ bỏ nghệ thuật, dành thời gian chăm sóc gia đình nhỏ. Năm 2010, cả hai có với nhau cô con gái xinh xắn là bé Cherry. Tuy nhiên, đến cuối năm 2015, Phan Thanh Bình và Thảo Trang chia tay sau hơn 1 thập kỷ yêu và cưới.

Phan Thanh Bình và vợ cũ Thảo Trang từng có thời gian dài tìm hiểu trước khi tiến tới hôn nhân.

Nói về nguyên nhân đổ vỡ, Thảo Trang từng chia sẻ: "Chúng tôi chia tay cũng một phần do tôi ghen quá, yêu lấy yêu để, tạo áp lực cho anh Bình. Anh Bình thì rất thương vợ thương con, nhưng cầu thủ ai cũng đào hoa và tôi không chịu được chuyện nhiều người bên ngoài cứ dồn dập tấn công chồng mình.

Sau khi chia tay, tôi và anh Bình nói chuyện với nhau rất thoải mái, hơn cả lúc trước. Nhiều khi anh Bình thấy tôi gầy quá còn gọi điện hỏi thăm, khuyên nhủ. Tuy nhiên, tôi nghĩ tôi và anh Bình không thể quay lại với nhau".

Sau ly hôn, việc Thảo Trang nhường quyền nuôi con cho chồng cũ khiến cô nhận nhiều sự chỉ trích từ khán giả. Tuy nhiên, cô tâm sự mình ra đi không có gì trong tay nên không thể nuôi con. Là một người mẹ, Thảo Trang luôn muốn con mình được sung sướng, có cuộc sống ổn định, không bị xáo trộn. Bên cạnh đó, vì biết Phan Thanh Bình là một người cha yêu thương con nên cô không tranh quyền nuôi bé Cherry.

Sau khi chia tay, Thảo Trang cho biết cô và Phan Thanh Bình không thể quay lại với nhau, vì một khi đã quyết định ly hôn thì sẽ không thay đổi.

"Bản thân tôi còn chưa lo cho mình xong, làm sao có thể đem theo con được. Tôi còn phải đi làm, đi cày cuốc, không có thời gian ở nhà chăm sóc con. Nếu mang con theo, môi trường sống của con sẽ bị thay đổi, tội nghiệp cho nó. Rồi sau này lớn lên, tâm sinh lý của nó sẽ không được như những đứa trẻ khác.

Tôi cũng có nói với anh Bình là tạm thời em để con cho anh, khi nào em mua được nhà và ổn định mọi thứ em sẽ đón con về với em. Anh Bình hoàn toàn đồng ý với chuyện này và ủng hộ tôi”, Thảo Trang trải lòng.

"Tôi nghĩ, tôi và anh Bình bất đồng trong hôn nhân vì chúng tôi kết hôn quá sớm. Lúc đó, tôi mới 21 còn anh Bình 23. Thời điểm đó, chúng tôi còn quá trẻ để hiểu được mọi chuyện, mới dẫn đến xích mích rồi chia tay.

Khi chia tay, tôi và anh Bình đều vui. Ra tòa chúng tôi vẫn cười nói bình thường, khiến mấy anh chị trên tòa lấy làm lạ. Chúng tôi đã nhận ra mọi thứ, nên thấy mọi thứ dễ dàng và bình thường. Chỉ đơn giản là chúng tôi sống xa nhau thôi. Quan trọng là chúng tôi vẫn chăm con đàng hoàng là được rồi”, vợ cũ Phan Thanh Bình bộc bạch.

Hiện tại, mối quan hệ giữa Thảo Trang và Phan Thanh Bình vẫn tốt đẹp. Cặp đôi thường xuyên trò chuyện, cùng tổ chức sinh nhật cho con gái.

Phan Thanh Bình đã giải nghệ, "lấn sân" sang hoạt động showbiz và vẫn độc thân

Sau ly hôn, chồng cũ Thảo Trang sống khá kín tiếng. Trang cá nhân của anh chỉ chia sẻ về bóng đá hay những lần tụ họp bạn bè.

Năm 2016, Phan Thanh Bình quyết định giải nghệ sau khoảng thời gian khó khăn trong sự nghiệp. Cũng trong thời gian này, anh tham gia Sinh ra để tỏa sáng - gameshow thực tế về ca hát và giành được giải Nhì chung cuộc. Cựu cầu thủ cũng xuất hiện với tư cách khách mời, bình luận tại nhiều chương trình truyền hình về thể thao.

Năm 2019, Phan Thanh Bình ngồi ghế giám khảo vòng thi Mister Sport của Mister Việt Nam 2019 - cuộc thi nhan sắc cấp quốc gia dành riêng cho phái mạnh.

Năm 2017, Phan Thanh Bình làm huấn luyện viên dẫn dắt CLB Mancons Sài Gòn thi đấu ở giải hạng Nhì.

Cựu danh thủ tích cực hoạt động trong showbiz như tham gia gameshow ca hát, làm giám khảo các cuộc thi sắc đẹp.

Thanh Bình hội ngộ Công Vinh - đồng nghiệp cùng thời của mình khi góp mặt trong chương trình thể thao "Thứ 9 ngoại hạng".

Phan Thanh Bình hiện tập trung vào công việc và chăm lo cho con gái năm nay lên 10 tuổi nên vẫn chưa có tình yêu mới. Nói về mối quan hệ với bé Cherry, cựu danh thủ cho biết anh và con gái như 2 người bạn thân, mỗi ngày đều dành thời gian cho nhau, chia sẻ với nhau rất nhiều chuyện. Do đó, Phan Thanh Bình tin rằng người phụ nữ đồng hành cùng anh sau này sẽ phải hợp với tính cách và yêu thương con gái.

"Tôi nghĩ một người khi có thể đồng cảm với tôi trong cuộc sống cũng sẽ dễ dàng bắt nhịp với bé. Còn chuyện không hợp với mình nhưng hợp với bé theo tôi là chuyện giả tạo, hoàn toàn không thể xảy ra", anh cho hay.

Phan Thanh Bình rất chiều chuộng con gái, không để bé phải thiếu thốn cả về vật chất lẫn tinh thần.

Thảo Trang thành công trong diễn xuất, vừa "đi bước nữa" với đồng nghiệp kém 8 tuổi

Gác lại những lùm xùm sau cuộc hôn nhân đầu tiên, Thảo Trang tập trung phát triển sự nghiệp ở lĩnh vực diễn xuất và kinh doanh. Cô từng tham gia các tựa phim truyền hình như: Hoa trong bão, Vali tình yêu, Biệt thự Penseé,...

Năm 2019, Thảo Trang gây ấn tượng khi thủ vai phản diện trong phim "Tiếng sét trong mưa", giành chiến thắng hạng mục Gương mặt truyền hình triển vọng của giải thưởng Ngôi Sao Xanh.

Đầu tháng 10/2020, Thảo Trang khiến nhiều người bất ngờ khi lên xe hoa lần 2 với diễn viên- người mẫu Quang Pháp sau 1 năm yêu. Để tránh những lời bàn tán, cô không thông báo rộng rãi về lễ cưới với báo chí và người hâm mộ.

Chồng mới của Thảo Trang kém cô 8 tuổi, từng là học trò của nghệ sĩ Hữu Châu, góp mặt trong nhiều phim như: Pháp sư mù, Xóm trọ 3D, Hồng nhan họa thủy... Lần đầu gặp mặt, Thảo Trang đánh giá ông xã là người có ngoại hình sáng, trẻ trung nhưng tính cách chín chắn. Dù có sự chênh lệch về tuổi tác nhưng Quang Pháp được nhận xét là rất đẹp đôi với Thảo Trang.

Trong suốt quá trình hẹn hò, cặp đôi không công khai tình yêu với công chúng, chỉ chia sẻ niềm vui với người thân và bạn bè. Trước ngày tổ chức hôn lễ, Quang Pháp mới chia sẻ dòng trạng thái trên trang cá nhân: "Duyên do trời định, phận do người tạo. Có thể gặp được người nào là do duyên may nhưng để sống bên cạnh ai đó chính là sự lựa chọn".

Sau đám cưới, Thảo Trang và ông xã đã lên kế hoạch đi hưởng tuần trăng mật. Bên cạnh đó, họ sẽ vẫn duy trì những hoạt động nghệ thuật quen thuộc.

Thảo Trang và Quang Pháp tổ chức hôn lễ một cách kín đáo nhất có thể, do nữ diễn viên vẫn bị áp lực về chuyện tình cảm khi đứng trước dư luận.

Nhắc đến chuyện tình với chồng trẻ, Thảo Trang chia sẻ: "Ban đầu tôi không nhận ra Quang Pháp có tình cảm với mình đâu vì cách thể hiện của bạn ấy rất kín đáo, nhẹ nhàng. Bạn ấy chỉ âm thầm theo dõi tôi, quan tâm tôi thích gì, cần giúp gì... Đến khi các anh chị lớn trong đoàn nói rằng: 'Trời ơi thằng này nó thích bà chị quá rồi nè, tính lái máy bay hả' thì tôi mới để ý, còn bạn ấy thì chỉ cười cười và im lặng”.

Thực ra có rất nhiều người nhỏ tuổi theo đuổi tôi nhưng tôi luôn thấy họ trẻ con nên nhanh chóng từ chối. Quang Pháp thì khác hẳn, tính bạn ấy rất 'đằm', không thích ồn ào và luôn giải quyết mọi việc một cách bình tĩnh. Sự chín chắn, điềm tĩnh của bạn ấy đem cho tôi cảm giác bình yên nên tôi chấp nhận tình cảm này”.

Thảo Trang thẳng thắn thừa nhận cách biệt lớn về tuổi tác và việc cô từng đổ vỡ cũng khiến tình yêu của họ gặp trắc trở: "Tôi hiểu rằng trên truyền thông, những thông tin tiêu cực về tôi rất nhiều. Hơn nữa, tôi là phụ nữ mà lớn hơn bạn ấy nhiều tuổi, lại chẳng có gì trong tay, hôn nhân thì đổ vỡ nên tôi chẳng dám nghĩ nhiều tới tương lai. Lúc quen nhau, tôi xác định là cứ yêu thôi, để vài ba năm nếu ổn thì mới nói với mọi người.

Được hơn nửa năm thì bạn ấy nói: 'Em sẽ về nói với má em'. Ban đầu, gia đình bạn ấy và các thầy như thầy Hữu Châu, thầy Thành Lộc đều không đồng ý. Bản thân mẹ tôi cũng rất lo lắng vì thấy bạn ấy nhỏ tuổi quá, sợ rằng không thể làm chỗ dựa cho tôi. Tôi bèn để mẹ và Quang Pháp gặp nhau. Sự chín chắn của bạn ấy dần dần đã khiến mẹ tôi yên tâm hơn".

Thảo Trang và Quang Pháp biết đến nhau khi cùng tham gia phim "Hợp đồng yêu đương". Đến khi cùng quay phim "Má tôi là đại gia" thì cặp đôi chính thức hẹn hò.

Dù nhỏ hơn Thảo Trang gần 10 tuổi nhưng Quang Pháp luôn là người giúp bạn gái cân bằng cuộc sống. "Mỗi khi có tranh cãi, bạn ấy luôn nói: 'Chị có tin em không? Nếu yêu em thì hãy tin em, hãy thả lỏng, để em giải quyết mọi việc' ... Chỉ bấy nhiêu thôi là đủ khiến tôi bình tĩnh lại và mềm lòng ngay.

Rồi khi đi cà phê, gặp gỡ bạn bè người thân bạn ấy đều hỏi: 'Chị có muốn đi cùng em không?'. Nếu tôi thoải mái thì sẽ đi cùng còn nếu không thì bạn ấy tôn trọng. Quang Pháp thích thể hiện tình cảm bằng cách vò đầu tôi rồi hôn lên trán, lên má. Phải đến khi đã quyết định kết hôn, cách đám cưới khoảng 2 tháng, chúng tôi mới thay đổi cách xưng hô từ 'chị - em' sang 'vợ - chồng'”, Thảo Trang kể.

Thảo Trang tự hào khi tìm được một người có thể thấu hiểu, chia sẻ với mình mọi chuyện buồn vui cả trong công việc lẫn cuộc sống.

Nữ diễn viên vẫn thường xuyên dành thời gian cho con gái. Cô cho biết chồng cũ chuẩn bị cho Cherry đi du học khi lên cấp 2, nên việc có quay về ở với mẹ hay không tùy vào quyết định của con.

Theo phunuvietnam.vn