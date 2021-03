5 gia đình sao Việt triệt sản: Người sợ vỡ kế hoạch, người tự nguyện 'thắt nơ' vì thương vợ

Triệt sản là phương pháp tránh thai an toàn, mang lại hiệu quả vĩnh viễn và kỹ thuật thực hiện tương đối đơn giản. Phương pháp triệt sản ở nữ là thắt ống dẫn trứng và ở nam là thắt ống dẫn tinh. Cả 2 phương pháp trên đều không gây ảnh hưởng đến sức khỏe, vấn đề quan hệ tình dục và tâm sinh lý của cả nam và nữ. Trong Vbiz, có rất nhiều gia đình sao Việt không ngần ngại chia sẻ việc triệt sản để kiểm soát chuyện có thêm con.

Oanh Yến

Hoa hậu Oanh Yến được mệnh danh là người đẹp mê đẻ nhất showbiz Việt khi mới 35 tuổi, cô đã là mẹ của 6 nhóc tì. Đặc biệt, dù trải qua nhiều lần sinh nở nhưng người đẹp gốc Vũng Tàu vẫn khiến khán giả trầm trồ bởi sắc vóc luôn tươi trẻ, dù có để mặt mộc hay mặc đồ giản dị vẫn rất xinh đẹp.

Oanh Yến bên chồng và 6 con

Nói về lý do sinh nhiều con trong một khoảng thời gian ngắn, Oanh Yến cho biết bản thân cô thực sự rất thích đẻ, muốn có nhiều con nên chưa bao giờ sử dụng phương pháp tránh thai. Thậm chí, bạn trai Oanh Yến còn muốn cô sinh cho anh 10 bé nhưng cô đã quyết định dừng lại ở con số 6.

“Tôi chưa bao giờ có suy nghĩ phòng tránh thai, không quan tâm đến kế hoạch sinh sản. Tôi chỉ tập trung công việc chăm con. Khi mình có thai, mình sinh, không cân nhắc. Con đến bao nhiêu thì tôi đón nhận bấy nhiêu”, Oanh Yến tâm sự.

Khi sinh bé út vào tháng 4/2020, người đẹp đã thực hiện phương pháp thắt ống dẫn trứng ngay trên bàn mổ để tập trung nuôi dạy 6 người con. “Tôi sợ nhiều bé thì tôi lại không chu toàn và nuôi dạy, chăm sóc các con tốt nên quyết định dừng lại", Oanh Yến cho hay.

Oanh Yến triệt sản khi sinh con thứ 6

Làm mẹ của 6 thiên thần nhỏ, Oanh Yến vẫn giữ được nhan sắc và vóc dáng thon gọn như gái đôi mươi. Nhờ lối sống tích cực, lạc quan và đã có nhiều kinh nghiệm chăm con, Oanh Yến luôn biết cân bằng cuộc sống, sắp xếp thời gian để có thể dành sự quan tâm cho từng bé nhưng cũng vẫn chu toàn công việc kinh doanh riêng và thời gian cho bản thân.

Sau sinh 6 con, Oanh Yến vẫn giữ được vóc dáng nuột nà

Hải Băng

Hải Băng là một hot mom nổi tiếng trong Vbiz với kỷ lục 2 năm rưỡi lên bàn mổ đẻ 3 lần. Nữ ca sĩ mang thai con thứ 2 sau 7 tháng sinh mổ lần 1, và tiếp tục mang thai lần 3 chỉ 1 tháng sau khi mổ đẻ lần 2. Từ bác sĩ đến người thân đều khuyên cô không nên giữ con để đảm bảo tính mạng cho mình nhưng tấm lòng người mẹ không thể làm thế. Cô quyết sinh con thứ 3 bất chấp những nguy hiểm sinh tử mà mình phải đối mặt.

Hải Băng bên 3 con

"Băng từng nghĩ sinh mổ không như sinh thường. Sinh thường thì cần thời gian 2,3 thậm chí 6 tháng để cơ thể quay lại như bình thường còn sinh mổ không ảnh hưởng gì hết. Hải Băng nghĩ mình mổ xong rồi, đi lại bình thường, không đau đớn thì chuyện sinh hoạt vợ chồng là không có gì hết. Mãi đến khi bị nhỡ bé thứ 3, bác sĩ mới nói sinh xong quan hệ sớm sẽ có nhiều cái hại cho mẹ về sau", Hải Băng chia sẻ về chuyện bị “vỡ kế hoạch” lần 3.

Hai tháng cuối của thai kỳ, Hải Băng gần như không đi lại được vì đau và các vết mổ bên trong đã rách ra hết. Bác sĩ phải mổ chủ động đón bé sớm hơn nhiều so với dự sinh để đảm bảo an toàn tính mạng cho cả hai mẹ con. Thật may mắn, ca mổ thành công và em bé thứ 3 ra đời vô cùng khỏe mạnh.

Hải Băng cũng tiết lộ khi sinh con thứ 3 cô đã kết hợp triệt sản luôn trên bàn mổ bằng phương pháp thắt ống dẫn trứng để để tránh tuyệt đối việc "vỡ kế hoạch" lần thứ 4.

Hải Băng mổ triệt sản trong lần sinh con thứ 3

Bà mẹ 3 con cho biết cô đã tìm hiểu kỹ trước khi đi đến quyết định này. Đây là phương pháp đơn giản, không ảnh hưởng nhiều đến cơ thể cũng như chu kỳ kinh nguyệt của phụ nữ. Cô cũng tự nguyện muốn bản thân mình làm điều này chứ không phải chồng bởi phương pháp thắt ống dẫn trứng có thể làm kết hợp khi mổ đẻ. Chính mình bảo vệ mình vẫn là điều nên làm nhất.

Tấn Bo

Gia đình Tấn Bo là một trường hợp hy hữu khi triệt sản rồi vẫn dính bầu. Sau 2 lần đầu chủ động có bầu, đến lần thứ 3 thì vợ chồng Tấn Bo “vỡ kế hoạch”. Nam danh hài bị bác sĩ mắng vì cả 2 lần trước vợ anh đều sinh mổ, bầu thêm một lần nữa sẽ vô cùng nguy hiểm. Nghe vậy, Tấn Bo chỉ biết cầu xin bác sĩ hãy cứu lấy con của mình. May mắn là đến tuần thứ 39 thì bà xã của anh cũng mẹ tròn con vuông.

Gia đình Tấn Bo bị vỡ kế hoạch đến 2 lần

Sau khi vượt cạn thành công, bà xã Tấn Bo đã ngay lập tức triệt sản bằng phương pháp thắt ống dẫn trứng. Thế nhưng “số trời đã định”, đùng một cái thì vợ anh trễ kinh và báo có thai. Bác sĩ nói chuyện này là hy hữu và bảo nam danh hài phải quyết định vì sợ để lại sẽ ảnh hưởng đến cả mẹ và bé.

Dù nguy hiểm nhưng vợ chồng Tấn Bo vẫn quyết định giữ con. Và may mắn tiếp tục gõ cửa gia đình anh khi em bé thứ 4 chào đời khỏe mạnh, bình an.

Tấn Bo bên các con

Hiện tại, các con của nam danh hài đều đã lớn lên khỏe mạnh và được bố cưng chiều, thường xuyên được bố cho đi diễn cùng.

Các bác sĩ khuyến cáo phụ nữ chỉ nên sinh mổ tối đa 2 lần để không ảnh hưởng đến sức khỏe của mẹ và bé. Bà xã Tấn Bo thực sự may mắn khi không gặp phải biến chứng gì dù trải qua cả 4 lần sinh mổ.

Hoàng Bách

Đầu năm 2020, Hoàng Bách khiến nhiều người không khỏi bất ngờ và xúc động khi thông báo quyết định triệt sản để tránh sinh con ngoài ý muốn và chia sẻ nỗi đau, sự vất vả với vợ khi chứng kiến cô mang thai, vượt cạn tới tận 3 lần.

Hoàng Bách quyết định triệt sản vì thương vợ

Giải thích về lý do người thực hiện là chồng chứ không phải vợ, bà xã Hoàng Bách cho biết cô quyết định sẽ triệt sản luôn khi sinh mổ bé thứ 3. Nhưng bác sĩ chỉ định sinh thường nên không thực hiện được mà hẹn 1 tháng sau sẽ làm. Khi vào phòng sinh vượt cạn cùng vợ thì Hoàng Bách quyết định ngay là anh sẽ làm việc này chứ không phải là bà xã mình nữa.

Về phía Hoàng Bách, anh chia sẻ: "Có nhiều điều chúng ta coi là rất bình thường, là đương nhiên, như việc sinh sản của phụ nữ. Nhưng nếu đã một lần ở trong phòng sinh cùng vợ, chỉ một lần thôi, chứng kiến giây phút đau đớn đến tận cùng, nguy hiểm đến tận cùng ấy của người phụ nữ để ban tặng cho ta một đứa con... bạn sẽ thấy những điều tôi làm là quá nhỏ bé.”

Hoàng Bách rất yêu chiều vợ

Hoàng Bách và bà xã Thanh Thảo kết hôn vào năm 2006. Đến nay sau hơn một thập kỷ nên duyên vợ chồng, cả hai đã có với nhau 3 nhóc tỳ là bé Tê Giác, Meo Meo và Hippo. Nam ca sĩ thừa nhận, anh và vợ bị "vỡ kế hoạch" khi mang thai bé Hippo. Anh đã rất khủng hoảng, thậm chí trầm cảm vì những áp lực nuôi dạy con sao cho các bé đều có cuộc sống đủ đầy.

Ngọc Trai

Giống như Hoàng Bách, diễn viên Ngọc Trai mới đây cũng xác nhận triệt sản sau đúng 1 tuần vợ hạ sinh nhóc tỳ thứ 2. Trên trang cá nhân, nam diễn viên chia sẻ: "Dù gái hay trai, đủ 2 là thiến. À nhầm, thắt".

Bà xã Ngọc Trai hạ sinh con thứ 2 vào đầu tháng 3 vừa qua

Việc người chồng quyết định thắt ống dẫn tinh là một trong những cách để phòng tránh việc vợ tiếp tục mang thai, tuy nhiên rất ít người đàn ông nào chịu áp dụng phương pháp này. Chính vì thế mà chia sẻ của Ngọc Trai nhanh chóng nhận về rất nhiều lời khen ngợi của cư dân mạng. Đa số khán giả đều cho rằng, anh đúng chuẩn là người chồng lý tưởng, sẵn sàng hy sinh bản thân vì bà xã.

Trong quá trình bà xã mang thai, Ngọc Trai cũng chăm sóc vợ cực kỳ chu đáo. Cô thèm ăn gì sẽ lập tức được đáp ứng luôn. Cùng với đó, Ngọc Trai cũng hạn chế nhận show để có nhiều thời gian ở nhà làm việc nhà, chăm sóc vợ bầu và con trai, không để cô phải động tay vào việc gì.

Ngọc Trai làm mọi việc để vợ anh có thời gian nghỉ ngơi

Hiện tại sau sinh, Ngọc Trai cũng đảm nhiệm nhiệm vụ chăm con gái để vợ có nhiều thời gian nghỉ ngơi, hút sữa cho bé. Anh chia sẻ: "Dù biết là con của mình nhưng mỗi bé đều khác nhau huống hồ nhà anh là một trai, một gái. Tôi sẽ học lại một lần nữa để xem có gì khác. Tuy nhiên, tôi cũng có kinh nghiệm như thay tã thế nào, pha sữa hay giặt đồ con nít ra làm sao. Nói chung, những việc một ông bố bỉm sữa phải làm là tôi đều biết hết rồi”.

Triệt sản ở nam và nữ Triệt sản ở nữ: Thế nào là thắt ống dẫn trứng? Thắt ống dẫn trứng là phương pháp giúp ngừa thai vĩnh viễn ở nữ giới, thường được thực hiện ở phụ nữ trên 30 tuổi, có từ 2 con trở lên và không mong muốn có thêm con. Về cơ bản, thắt ống dẫn trứng là làm tắc ống dẫn trứng để trứng không thể di chuyển vào tử cung và nhờ đó ngăn trứng tiếp xúc với tinh trùng. Có nhiều thủ thuật để thắt ống dẫn trứng như buộc, cắt đoạn, kẹp bằng kẹp, thắt nút,... Thắt ống dẫn trứng là phương pháp tránh thai an toàn, hiệu quả nhưng không hoàn toàn tuyệt đối. Tỷ lệ mang thai sau khi thực hiện thủ thuật này trong vòng 1 năm là dưới 1/100 phụ nữ. Sau 10 năm, tỷ lệ mang thai dao động từ ít hơn 1 đến dưới 4 trong số 100 phụ nữ, tùy thuộc vào loại phương pháp được sử dụng. Thắt ống dẫn trứng sẽ không bảo vệ bạn chống lại các bệnh lây truyền qua đường tình dục như lậu, giang mai, sùi mào gà, HIV,... Do đó, vẫn nên sử dụng bao cao su khi quan hệ tình dục để phòng tránh lây lan các bệnh kể trên. Triệt sản ở nam: Thế nào là thắt ống dẫn tinh? Thắt ống dẫn tinh là phương pháp triệt sản ở nam giới, được thực hiện bằng cách cắt hay buộc ống dẫn tinh để ngăn tinh trùng phóng ra. Mất khoảng 2 - 4 tháng để tinh dịch hoàn toàn không có tinh trùng. Sử dụng một phương pháp ngừa thai khác hoặc tránh quan hệ tình dục cho đến khi xác nhận tinh dịch không còn tinh trùng. Thắt ống dẫn tinh được tiến hành như sau: Tạo ra một hoặc hai lỗ nhỏ ở da bìu, ống dẫn tinh được kéo qua lỗ mở, tiếp theo tiến hành cắt bỏ một đoạn nhỏ ở ống dẫn tinh rồi làm kín hai đầu bằng laser hoặc đốt điện. Phương pháp này chống chỉ định ở đối tượng có vấn đề về đông máu, bất thường ở bìu như thoát vị bẹn, giãn tĩnh mạch và các di chứng ở thừng tinh.

Mỹ nhân Việt triệt sản sau nhiều lần sinh nở Sinh con nhiều lần, đặc biệt là sinh mổ sẽ không tránh được việc ảnh hưởng đến sức khỏe nên nhiều mỹ nhân Việt đã chọn biện pháp triệt sản để tránh thai hiệu quả nhất.

Theo phunuvietnam.vn