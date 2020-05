“Chuyện nhà Dr.Thanh”- Thông điệp về trách nhiệm và tình yêu gia đình

Phó Tổng giám đốc Tân Hiệp Phát Trần Uyên Phương vừa chia sẻ nhiều thông tin thú vị quanh việc chấp bút tự truyện này.

PV: Được biết, tự truyện “Chuyện nhà Dr.Thanh” thực hiện công phu. Trần Uyên Phương có thể chia sẻ cảm nhận của mình sau khi hoàn thành công việc “trái tay” này?

Cuốn sách Chuyện nhà Dr.Thanh là một chuỗi đúc kết không chỉ những trải nghiệm, kinh nghiệm mà từ những thách thức cuộc sống đem đến và mình đã xử lý những thách thức đó như thế nào.

Có người hỏi tôi, việc quản trị doanh nghiệp, tiếp nhận hàng ngàn báo cáo, rồi áp lực về doanh số, đối mặt với thông tin phản hồi đủ góc độ, khía cạnh… làm sao có thể vượt qua? Tôi thì nghĩ, mọi việc đều bắt nguồn từ những thứ rất bình thường. Hãy bình tĩnh đón nhận và xử lý. Đó chính là điều mà tôi cảm nhận được và học được từ ba tôi và đó cũng là điều mà tôi mong muốn chia sẻ với bạn qua tập sách này.

Nói viết sách là công việc “tay trái” cũng có lý, vì công việc của tôi là nhà quản lý kinh doanh. Tuy nhiên, tôi có ít nhiều kinh nghiệm khi cùng nhà báo Anh Jackie Horne và chuyên gia kinh tế Mỹ John Kador thực hiện cuốn Competing with Giants (Vượt lên người khổng lồ) tại Mỹ.

Tôi nghĩ, được chia sẻ những điều mình tâm đắc là việc cực kỳ thú vị.

Bà có thể nêu gọn những thông điệp mà tự truyện có thể đem tới người đọc…

Thành công không chỉ có sự hào nhoáng! Chuyện nhà Dr.Thanh nêu lên rất nhiều thứ mà con người phải đối mặt, từ học hành, lập gia đình, cách chúng ta sống, tương tác với gia đình…

Ba tôi, như trong Chuyện nhà Dr.Thanh đề cập, đối với ông, tình yêu là phải nghiêm khắc, đó là một quan điểm sống. Và tôi xin nhắc lại, quan điểm sống thì không có đúng - sai và mỗi quyết định trong cuộc đời sẽ dẫn chúng ta đến những bước khác, những quyết định khác, những trải nghiệm khác trong cuộc sống.

Tôi cảm thấy rất tự hào về ba tôi. Cho tới giờ ở độ tuổi ngoài 65 nhưng khả năng học hỏi của ông rất đáng khâm phục. Cho nên, tôi nghĩ, không phải chúng ta bao nhiêu tuổi, mà là chúng ta đã rèn luyện được thói quen, được kỹ năng gì từ trong cuộc sống…

Ba đã đi qua cuộc đời của ông với rất nhiều biến cố, đối với bố mẹ, đối với anh chị em, đối với gia đình, nhưng điều duy nhất tôi vẫn cảm thấy và học được từ ông đó là niềm hạnh phúc, tương tác và cống hiến. Không hề để quá khứ hay nối đau trở thành một gánh nặng, thành tảng đá để kéo ông lùi lại. Ông luôn luôn nhìn thấy sẽ có những cơ hội, cuộc sống là tốt đẹp hơn và có rất nhiều thứ đang chờ ông ở phía trước.

Qua tự truyện, bà muốn chia sẻ gì mới bạn trẻ muốn khởi nghiệp?

Hãy nghĩ khác, đừng “mắc kẹt” bởi lối mòn! Nếu như ba tôi “mắc kẹt” với 2.000m2 mà ông nội để lại thì chắc chắn là ba tôi không có 40 hecta hay 120 hecta nhà máy như bây giờ. Đó chính là những cái mà tôi mong muốn được chia sẻ để các bạn trẻ nhìn thấy có rất nhiều điều trong cuộc sống bất ngờ xảy đến với chúng ta nhưng mà chúng ta cứ kẹt lại mãi mãi ở trong quá khứ thì chắc chắn chúng ta không có một cái gì to lớn ở trong tương lai.

Khi tôi bắt tay viết cuốn sách, tôi chỉ nghĩ đơn giản đó là một món quà mà tôi mong muốn tặng cho bố mẹ mình. Nhưng trước khi hoàn tất Chuyện nhà Dr.Thanh, tôi lại nghĩ đến người đọc là những người đang chịu trách nhiệm lo toan với gia đình họ.

Điều tôi mong đợi các bạn trẻ sau khi đọc cuốn Chuyện nhà Dr.Thanh là các bạn hiểu hành trình dài trong cuộc đời. Để biến ước mơ thành hiện thực bạn phải vượt rất nhiều trở ngại, thách thức, miễn sao các bạn không bỏ cuộc, luôn luôn tìm ra giải pháp, kể cả 1% cơ hội thì đó cũng là 1% hy vọng để chúng ta đạt đến ước mơ của mình.

Nhiều người khá bất ngờ khi biết tự truyện Chuyện nhà Dr.Thanh có giá khá cao…

Xin chia sẻ thêm, Phương mong muốn cuốn sách đến đúng chỗ người cần nó. Khi sở hữu Chuyện nhà Dr.Thanh, bạn cảm nhận được giá trị của việc chia sẻ. Dịp này, qua Book365, Phương gửi tặng 1.000 cuốn sách, rất hy vọng các bạn đang mong muốn được đọc sách có cơ hội để tiếp cận và toàn bộ số tiền thu được ban tổ chức sẽ đóng góp vào quỹ phòng chống dịch. Đây cũng là một món quà mà Phương hy vọng chúng ta có dịp để bắt tay cùng làm một cái gì đó có ý nghĩa.

Trần Uyên Phương là con gái ông Trần Quí Thanh - người sáng lập Tân Hiệp Phát - tập đoàn nước giải khát hàng đầu Việt Nam. Dấu ấn của người cha với sự nghiệp Trần Uyên Phương ít nhiều được bà thể hiện qua tự truyện Chuyện nhà Dr.Thanh.

Chia sẻ tại Hội sách trực tuyến quốc gia 2020 do Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì mới đây, Trần Uyên Phương tiết lộ ông Trần Quí Thanh là người nghiêm khắc, luôn thể hiện tình yêu qua sự nghiêm khắc.

Trong cuốn Chuyện nhà Dr.Thanh (xuất bản năm 2017), Trần Uyên Phương kể về cuộc đời sóng gió của ông chủ Tân Hiệp Phát; những khó khăn, thách thức trong kinh doanh, kể cả những ồn ào mà Tân Hiệp Phát đối mặt.

Năm 2018, Trần Uyên Phương tiếp tục cùng nhà báo Anh Jackie Horne và chuyên gia kinh tế Mỹ John Kador ra mắt cuốn Competing with Giants (Vượt lên người khổng lồ) tại Mỹ. Competing with Giants là một cuốn sách phân tích kinh doanh, ở đó, tác giả viết về các công ty địa phương cạnh tranh với những tập đoàn lớn tầm cỡ thế giới.

