Bùi Tiến Dũng cùng vợ Tây tung lời có cánh 'đọ' xem ai yêu nhiều hơn khiến dân tình thích thú

Nhân ngày kỷ niệm 2 năm yêu nhau, thủ môn Bùi Tiến Dũng và người mẫu Dianka Zakhidova không ngần ngại dành những lời “có cánh” cho nửa kia khiến người hâm mộ thích thú.

Mới đây, trên trang cá nhân, người mẫu Dianka Zakhidova - vợ thủ môn Bùi Tiến Dũng có chia sẻ khoảnh khắc ngọt ngào bên ông xã nhân ngày kỷ niệm 2 năm yêu nhau.

“My joy, my love, my soulmate” (tạm dịch: Niềm vui của tôi, tình yêu của tôi, người bạn tri kỷ của tôi) - nàng mẫu Tây viết.

Trong ảnh, cặp đôi đang cùng nhau thưởng thức bữa tối vô cùng ấm cúng, lãng mạn. Nếu thủ môn sinh năm 1997 trẻ trung, phong độ với áo phông trắng, quần jean thì cô vợ Tây diện chiếc váy ôm sát, cắt xẻ táo bạo. Dù đang mang bầu nhưng Dianka vẫn rất xinh đẹp và rạng rỡ.

Dưới phần bình luận, cộng đồng mạng đã gửi lời chúc mừng đến Bùi Tiến Dũng và bà xã. Nhiều người còn gửi lời khen đến cặp đôi vì ngày càng nhuận sắc, trẻ trung.

Đáng chú ý, dưới bức ảnh này, thủ môn xứ Thanh cũng nhanh chóng để lại bình luận “siêu nịnh vợ”. Anh không ngại thể hiện tình yêu với Dianka qua câu nói tiếng Anh: “I love you” (Anh yêu em). Đáp lại câu nói ngọt ngào của chồng, nàng mẫu Tây cũng bày tỏ: “I love you more” (Em yêu anh nhiều hơn).

Thế nhưng, không dừng lại ở đó, Bùi Tiến Dũng tiếp tục khẳng định mình yêu vợ nhiều hơn: "No, sorry I love you more" (Không, xin lỗi, anh yêu em nhiều hơn chứ). Màn đối đáp vô cùng ngọt ngào này khiến dân tình bật cười thích thú.

Về phía thủ môn CLB TP.HCM, trên trang cá nhân, anh cũng đăng tải hình ảnh rạng rỡ bên bà xã nhân 2 năm yêu nhau cùng dòng trạng thái: “Hi. I'm so happy to love you. My Everything” (tạm dịch: Xin chào. Anh rất hạnh phúc khi yêu em. Tất cả của anh).

Bùi Tiến Dũng (sinh năm 1997) là cầu thủ bóng đá đang thi đấu ở vị trí thủ môn cho câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh tại V.League 1 và Đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam.

Bà xã của anh là Dianka Zakhidova (sinh năm 2000) đến đến từ Ukraine. Cô từng theo học chuyên ngành Văn hóa và Nghệ thuật tại Đại học Quốc gia Kyiv. Trước khi sang Việt Nam, Dianka là một người mẫu quốc tế, làm việc tại rất nhiều quốc gia như Thổ Nhĩ Kỳ, Singapore, Đức, Latvia…

Tháng 5/2022, Bùi Tiến Dũng và Dianka chính thức “về chung một nhà” sau hơn 1 năm hẹn hò. Hiện, bà xã của thủ môn xứ Thanh đang mang thai quý tử đầu lòng.

