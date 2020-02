Gia đình bị Tuấn "khỉ" bắn chết bò yêu cầu bồi thường

Ngày 26/2, theo nguồn tin riêng của Dân trí, gia đình có con bò chết do trúng đạn của Lê Quốc Tuấn (tức Tuấn “khỉ”) trong vụ xả súng vào ngày 29/1 ở Củ Chi, đã có đơn yêu cầu bồi thường thiệt hại.

Theo đó, chủ trại bò yêu cầu gia đình Tuấn "khỉ" bồi thường 40 triệu đồng. Gia đình này cho rằng con bò bị trúng đạn chết khi đang ở trong chuồng, không liên quan gì tới chuyện đánh bạc của nhà bên cạnh. Vì vậy, gia đình Tuấn “khỉ” phải có trách nhiệm bồi thường thiệt hại.

Liên quan tới vấn đề bồi thường khi Tuấn “khỉ” đã bị tiêu diệt, luật sư Nguyễn Thành Công (Đoàn luật sư TP.HCM) cho rằng, khi có kết luận chính thức của cơ quan tố tụng thể hiện qua bản án có hiệu lực pháp luật là con bò bị Tuấn bắn chết (dù cố ý hoặc vô ý) thì trách nhiệm bồi thường sẽ thuộc về những người thừa kế của Tuấn, sử dụng di sản của Tuấn để bồi thường cho chủ sở hữu con bò.

Theo Điều 615 Bộ Luật dân sự hiện hành quy định, về thực hiện nghĩa vụ tài sản do người chết để lại có nêu rõ những người hưởng thừa kế có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ tài sản trong phạm vi di sản do người chết để lại. Như vậy, để được bồi thường, chủ nhân của con bò chết phải có đơn yêu cầu gửi cơ quan tố tụng và trở thành nguyên đơn dân sự của vụ án.

Trong quá trình điều tra, Cơ quan điều tra phải kết luận nguyên nhân con bò chết là do Tuấn gây ra (bắn bằng súng). Kết luận điều tra này phải được xác định ở mức cao hơn là bản án có hiệu lực pháp luật thì mới kết luận và trao nghĩa vụ cho những người hưởng thừa kế của Tuấn thực hiện khi Tuấn có di sản. Trường hợp Tuấn không có tài sản để lại (di sản) thì người thân của Tuấn không có nghĩa vụ phải bồi thường thay, trừ khi họ tự nguyện. Nếu giá trị bồi thường lớn hơn giá trị di sản của Tuấn thì phần bồi thường chỉ giới hạn trong phạm vi di sản của Tuấn mà thôi.

Theo nội dung vụ án, chiều 29/1, Lê Quốc Tuấn cùng Lê Quốc Minh đi xe máy hiệu Wave và mang theo súng AK báng xếp đến điểm đánh bạc tại vườn nhãn trên đường 121, ấp 5, xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi, TPHCM.

Tại đây, Tuấn bắn 5-7 phát súng làm 4 người tử vong, 1 người bị thương. Ngoài ra một con bò ở gần hiện trường cũng bị trúng đạn chết.

Sau khi xả súng, Tuấn chiếm đoạt xe máy hiệu SH tẩu thoát đến ấp Thạnh An, xã Trung An, huyện Củ Chi, TPHCM. Đến đường Dương Thị Phua (ấp Thạnh, xã Trung An, huyện Củ Chi), Tuấn dùng súng khống chế chị Võ Thị Bích Vân (sinh năm 1983) yêu cầu đưa xe máy hiệu Nouvo.

Bị giằng co, Tuấn nói: “Đưa xe đây, tao mới giết nhiều người rồi, tao không sợ nữa đâu”, đồng thời lên đạn, dí súng vào người chị Vân và đưa cho ông Biển cọc tiền 11 triệu đồng rồi lấy xe tẩu thoát.

Tối 13/2, Công an TP.HCM phát hiện Tuấn “khỉ” ẩn náu trong căn nhà hoang ở ấp Tân Hòa, xã Tân Hiệp, huyện Hóc Môn. Quá trình vây bắt, do Tuấn chống trả quyết liệt nên công an đã nổ súng tiêu diệt.

Sau khi cơ quan chức năng hoàn tất công tác khám nghiệm, thi thể Tuấn được bàn giao cho gia đình để an táng.

Theo Xuân Duy/Dân trí