Giả danh công an lừa tình, tiền của 3 phụ nữ

Qua khám xét nơi ở của Ngân tại khu phố Phú Cường, phường Tân Phú, TP Đồng Xoài, Công an thu giữ tang vật gồm: Giấy chứng minh nhân dân mang tên Dinh Ngọc Giáp, căn cước công dân mang tên Lê Văn Mạnh, giấy chứng minh Công an nhân dân.

Ngoài ra, Công an còn phát hiện thu giữ Mũ kêpi và trang phục Cảnh sát nhân dân, quân hàm Trung tá Công an nhân dân, bảng tên Công an nhân dân mang tên Lê Văn Mạnh, còng số 8 và một khẩu súng bắn đạn bi.

Tại cơ quan Công an, Hồ Thanh Ngân, khai nhận: Do muốn có tiền ăn chơi, Ngân đã làm giả các loại giấy tờ, đóng giả làm Công an để tiếp cận và làm quen với một số phụ nữ trên địa bàn TP Đồng Xoài và các vùng lân cận.

Khi đã lấy được lòng tin của những người phụ nữ, Ngân bắt đầu tìm cách lừa tình và lừa tiền của họ. Đã có 3 phụ nữ bị Ngân lừa tình, lừa tiền với số tiền lên đến hàng trăm triệu đồng.

Được biết cách đây 2 năm, Ngân đã bị Công an thị xã Đồng Xoài (nay là TP Đồng Xoài) xử phạt vi phạm hành chính “Về sử dụng trang phục dành riêng cho lực lượng Công an nhân dân”. Công an TP Đồng Xoài đề nghị ai từng là nạn nhân của Ngân nhanh chóng đến Công an trình báo để phối hợp điều tra.

Theo Văn Tuyên/CAND