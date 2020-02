Gia chủ đi vắng, “bà hỏa” thiêu rụi ngôi nhà gỗ ba gian ở Hà Tĩnh

Cụ thể, vào khoảng 10h sáng nay (11/2), một số người dân phát hiện ngọn lửa bốc lên từ ngôi nhà gỗ 3 gian của ông Hồ Văn Quảng ở TDP5, thị trấn Hương Khê nên đã tri hô cứu chữa.

Nhận được thông tin, lực lượng chức năng cùng chính quyền địa phương và hàng trăm người dân đã sử dụng các phương tiện, dụng cụ sẵn có để dập lửa. Tuy nhiên, do ngôi nhà bằng chất liệu dễ cháy nên chỉ sau chốc lát, ngọn lửa đã bao trùm toàn bộ ngôi nhà.

Đáng chú ý, do vợ chồng gia chủ đi vắng, trong nhà chỉ có hai người con cùng bà giúp việc (đang mắc kẹt ở trong ngôi nhà xây liền kề phía sau). Khi xảy ra cháy, rất may những người này đã được mọi người giải cứu và đưa ra ngoài an toàn.

Sau gần 1h đồng hồ tích cực chữa cháy, ngọn lửa đã được dập tắt. Tuy nhiên, toàn bộ ngôi nhà bằng gỗ cơ bản bị thiêu rụi. Hiện lực lượng chức năng và Công an huyện Hương Khê vẫn đang phối hợp cùng gia đình, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ hỏa hoạn.

Trần Hoàn