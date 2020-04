Khởi tố đối tượng đâm chết chồng sắp cưới của vợ cũ icon

Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Tiền Giang cho biết vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Trần Hữu Phương (sinh năm 1977, ngụ ấp An Ninh, xã Đông Hòa Hiệp, huyện Cái Bè) để điều tra.