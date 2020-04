Giận vợ, Lê Ngọc Hà (SN 1985, trú ở TP Vinh, Nghệ An) sử dụng ma túy đá rồi đưa con đẻ lên mái nhà tầng 3. Tại đây, gã giữ con la hét rồi đánh rơi cháu bé xuống đất khi chuyền từ tay này sang tay khác. Rất may, lực lượng chức năng đã bố trí sẵn nệm hơi phía dưới, đón đỡ cháu bé an toàn.