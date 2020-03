Gặp lại Á khôi ĐH Ngoại thương Hà Nội nuôi ước mơ trở thành doanh nhân

Nhan sắc thừa hưởng từ cha mẹ, nhưng trí tuệ, khát khao chinh phục của cô gái trẻ này được luyện rèn từ rất sớm. Ngay từ khi còn là cô học sinh cấp 1, 2 trường Đoàn Thị Điểm, Phương Linh luôn học lớp chuyên Anh và tham gia rất nhiều cuộc thi học sinh giỏi.

“Em thích học, thích đi thi. Nó như điều gì rất tự nhiên, không phải để lấy thành tích mà đơn giản em thích được học hỏi những điều mới mẻ”, Phương Linh nhớ lại.

Có lẽ vì thế mà dù học chuyên Anh nhưng Phương Linh lại giành giải nhất kỳ thi học sinh giỏi quận môn Địa lý vào năm lớp 9 và nhiều giải thưởng khác từ các chương trình tiếng Anh.

Lên cấp 3, Phương Linh theo học tại trường Marie Curie. Ở đây em được thầy cô, bạn bè tin tưởng bầu giữ chức lớp trưởng và Bí thư đoàn trường. Phương Linh bảo, đó cũng là thời gian để em rèn luyện tư duy bao quát, tư duy lên kế hoạch và sắp xếp công việc.

“Bố mẹ em không cấm tham gia các hoạt động ngoại khóa nhưng yêu cầu không được lơ là việc học kiến thức. Mẹ bảo, chỉ khi con có kiến thức mới tự đứng được trên đôi chân mình. Vậy là em tranh thủ mọi lúc mọi nơi.

Có khi đi trên đường cũng đã sắp xếp, dự kiến phân công bạn nào, bạn nào làm việc gì cho buổi lễ kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 hay Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3…”, Phương Linh chia sẻ.

Năm 2017, Phương Linh trở thành tân sinh viên trường ĐH Ngoại thương (khoa quản trị kinh doanh)- ngôi trường được ví như “lò” đào tạo Hoa hậu Việt Nam với nhiều gương mặt từng được vinh danh như: Nguyễn Cao Kỳ Duyên, Mai Phương Thúy, Lương Thùy Linh, Đỗ Mỹ Linh…

Tiếp bước các thế hệ đàn chị đi trước, Phương Linh cũng tự tin tham gia cuộc thi Miss Ngoại thương Beauty and Cham 2017.

Bên cạnh vẻ đẹp trời phú, Phương Linh đã chinh phục BGK nhờ phần thi tài năng biểu diễn ảo thuật.

Hỏi Linh vì sao lại chọn theo học và biểu diễn ảo thuật trong phần thi thể hiện tài năng, Phương Linh thật thà cho biết em muốn thử thách bản thân nhất là ở những lĩnh vực mới, những điều mình chưa làm được.

“Ảo thuật thì luôn là những điều mới lạ, mang tính bất ngờ nên em cũng khá thích bộ môn này. Sự chỉ dẫn của thầy Nguyễn Duy Anh - giảng viên dạy ảo thuật của Liên đoàn Xiếc Việt Nam đã giúp em chinh phục thử thách giới hạn của bản thân”, Phương Linh nói.

Em cũng tiết lộ, để biểu diễn thành thục một tiết mục ảo thuật đòi hỏi ảo thuật gia phải tốn rất nhiều công sức mà ở đó là tổng hòa của sự kiên trì, sự học hỏi, sự chịu trách nhiệm, tính chính xác đến tuyệt đối... Vì thế, để có một tiết mục biểu diễn trong cuộc thi, em đã phải cùng ekip ảo thuật tập luyện cùng nhau hàng tháng trời.

“Lần diễn đến giờ em vẫn ấn tượng nhất chính là trong vòng Sơ khảo của cuộc thi Duyên dáng Ngoại Thương 2017. Đó là tiết mục lồng lửa ra người và hộp cắt người thành 3. Em phải hóa trang thành 1 nhân vật nữ khá sắc sảo, hơi dữ và ma mị - hình ảnh khác hoàn toàn với em ở ngoài đời nhưng em rất thích.

Vậy là bỏ qua nỗi lo ban đầu sợ lửa bén vào người, sợ không nhanh sẽ bị cắt dính thịt… em tập trung cao độ cho phần biểu diễn. Tiết mục kết thúc, tiếng vỗ tay vang lên, nhiều tiếng hét đề nghị diễn lại… em mới vỡ òa niềm vui, phấn khích. Em đã chiến thắng chính mình”, Phương Linh nói thêm.

Với phần biểu diễn tài năng kết hợp với nhiều phần thi khác, cô sinh viên năm thứ nhất từng bước từng bước vượt qua các vòng thi, đường hoàng vượt qua nhiều thí sinh từ nhiều khóa học tại trường bước lên bục đăng quang ngôi Á khôi 2.

Không chỉ vậy, cũng trong thời gian này, Phương Linh hoàn thành khóa MC cơ bản và tham gia dẫn nhiều chương trình do trường và ngoài trường tổ chức. Có được kết quả này, Phương Linh không thể không nhắc đến mẹ.

“Mẹ cho em cuộc sống, cho em nhan sắc và cho em biết cần làm việc gì trước, việc gì sau. Mẹ luôn bên cạnh nhắc nhở, động viên và giúp đỡ rất nhiều trong việc sắp xếp thời gian và công việc nên dù tham gia nhiều hoạt động em vẫn có thể cân bằng được việc học. Bằng chứng là để có kết quả như ngày hôm nay, em vẫn có thể hoàn thành tốt việc học 2 năm ở Ngoại thương, lấy bằng Ielts 7.0 và thực hiện được ước mơ đi du học ở Canada”, Phương Linh xúc động nói.

Hiện Phương Linh đang theo học chương trình trao đổi giữa ĐH Ngoại thương Hà Nội và trường New Brunswick, lấy bằng tại New Brunswick. New Brunswick là trường xếp thứ 27 trên tổng số gần 400 trường đại học và cao đẳng của Canada.

Không giống như nhiều bạn bè chọn Anh, Mỹ là nơi du học, Phương Linh chọn Canada. Em bảo, ở đất nước lá phong này môi trường học tập tốt với rất nhiều các bạn sinh viên quốc tế.

“Đây là đất nước có hệ thống giáo dục tốt thứ 3 trên thế giới, chỉ sau Anh và Mỹ. Cũng là đất nước được xếp hàng Top 1 về chất lượng cuộc sống. Một điều nữa, Canada gần như là đất nước duy nhất sử dụng song song 2 ngôn ngữ Anh – Pháp. Điều này giúp em có thêm cơ hội được học hỏi và trau dồi cả vốn tiếng Anh và tiếng Pháp của mình”, Phương Linh bày tỏ.

Nói về dự định trong tương lai, Phương Linh cho biết, trước mắt em tập trung hoàn thành tốt hai năm cuối đại học ở Canada. Sau đó em muốn sẽ mở được doanh nghiệp riêng và trở thành nữ doanh nhân độc lập và tự chủ trong cuộc sống.

N. Huyền