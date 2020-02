Gã đàn ông sát hại bé trai 10 tuổi ở Đồng Nai có thể đã tự thiêu

Sáng nay 14/2, Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp cùng Công an tỉnh Bình Thuận khám nghiệm hiện trường vụ thi thể 1 người đàn ông tự thiêu trên đèo Đại Ninh, huyện Bắc Bình (tỉnh Bình Thuận). Tại hiện trường, chiếc xe máy BKS: 60B5-604 - chiếc xe mà nghi phạm Vi Thanh Thiện dùng để bỏ trốn trước đó cũng được tìm thấy.

Đại tá Nguyễn Văn Kim, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai cho biết: "Thi thể cháy đen đó đang được chúng tôi nghi vấn là Vi Thanh Thiện (kẻ sát hại bé trai 10 tuổi ở huyện Cẩm Mỹ, Đồng Nai trước đó). Hiện phải khám nghiệm lấy mẫu giám định ADN rồi mới có thể kết luận chính xác".

Như đã đưa tin, chiều 12/2, Vi Thái Thiện (ngụ huyện Xuân Lộc, Đồng Nai) chạy xe máy tới ấp 3, xã Lâm San, huyện Cẩm Mỹ. Tại đây, Thiện đã qua nhà chị Thu Nga và dụ dỗ đưa cháu T.T.K (10 tuổi) đi tới 1 con đường khác trên địa bàn ấp 2, xã Lâm San, huyện Cẩm Mỹ.

Tại đây, lợi dụng nơi vắng vẻ, Thiện đã xuống tay sát hại dã man cháu T.T.K mới có 10 tuổi. Gây án xong, Thiện đã rời khỏi hiện trường và bỏ trốn.

Phát hiện sự việc, người dân đã trình báo công an. Ngay sau khi nhận được tin, Công an huyện Cẩm Mỹ phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Đồng Nai khám nghiệm hiện trường ngay trong đêm, phát lệnh và đề nghị các tỉnh bạn cùng tìm kiếm nghi phạm.

Quay về phía nạn nhân, theo điều tra bước đầu lực lượng công an xác định, nguyên nhân Thiện gây ra án mạng là do mâu thuẫn tình cảm giữa y và bà Thu Nga-mẹ cháu bé xấu số.

Nguyễn Tuấn