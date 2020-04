F-35 diễn tập mô phỏng tiêu diệt Su-57 và làm "tắt điện" radar Nga ở Syria

Thời báo Israel ngày 1/4 cho biết, Không quân Mỹ và Israel vừa tiến hành cuộc tập trận hiện đại với sự tham gia của nhiều máy bay chiến đấu tàng hình thế hệ 5 F-35 ở khu vực từ vùng trời phía Nam Israel đến cao nguyên Golan ở Syria. Cuộc tập trận mang tên “tia chớp kiên cố” vừa nhằm răn đe máy bay chiến đấu của Nga ở Syria, cũng vừa răn đe hệ thống phòng không của Damascus. Cuộc tập trận được tổ chức ngay sau khi Nga tiến hành diễn tập Hải quân quy mô lớn ở bờ biển Syria, do đó đây cũng được coi như lời đáp trả đối với hành động cảnh cáo của Nga vừa qua.

Khoa mục của cuộc diễn tập giữa Israel và Mỹ chủ yếu tập trung vào hoạt động không chiến, tấn công mục tiêu mặt đất, chế áp hệ thống cảnh báo sớm. Đặc biệt, trong ngày cuối cùng của cuộc tập trận, 50 máy bay chiến đấu F-35 của Mỹ và Israel đã cùng nhau tiến hành một cuộc mô phỏng không kích lực lượng Syria ở Cao nguyên Golan. Truyền thông Syria lên án cuộc tập trận này là hành động xâm lược lãnh thổ của Damascus.

Cao nguyên Golan là một cao nguyên chiến lược nằm giữa Syria, Israel, Liban và Jordan. Năm 1981, Israel sáp nhập lãnh thổ này, việc này bị một số tổ chức quốc tế lên tiếng chỉ trích và bị Hội đồng Bảo an gọi là "hành động không thể chấp nhận được". Syria tiếp tục đòi hoàn trả lại lãnh thổ này, và Liên Hiệp Quốc năm 2006 ra một nghị quyết kêu gọi Israel chấm dứt chiếm đóng cao nguyên Golan. Hiện nay "Cao nguyên Golan" là chỉ phần lãnh thổ mà Israel chiếm từ Syria.

Trong cuộc tập trận lần này, F-35I của Không quân Israel chịu trách nhiệm mô phỏng các cuộc tấn công mục tiêu mặt đất, trong khi đó F-35A của Quân đội Mỹ chịu trách nhiệm tiêu diệt tên lửa phòng không và chế áp radar cảnh báo sớm. Đáng chú ý, với hệ thống điện tử tiên tiến và hoàn hảo, các máy bay chiến đấu F-35A của Mỹ đã phát tín hiệu gây nhiễu và can thiệp thành công vào radar của Nga ở biên giới Syria. Chỉ khi các máy bay F-35I và F-35A rút đi, các radar của Nga mới trở lại hoạt động bình thường.

Không quân Israel về cơ bản có thể nói là “tung hoành không đối thủ” ở Trung Đông, do vậy, cuộc tập trận này cũng được coi là sự cạnh tranh kỹ năng chiến đấu giữa Irael và Mỹ ở khu vực này. Các máy bay F-35 của hai bên đã tổ chức thành nhiều biên đội mô phỏng không chiến theo phương pháp một đấu một. Thời báo Israel tiết lộ, máy bay F-35 của Mỹ “nhập vai” Su-57 của Nga trên bầu trời Syria để chiến đấu với F-35I của Không quân Israel. Kết quả của cuộc không chiến này là Không quân Israel đã thu được nhiều chiến thắng trong khoa mục chiến đấu đối kháng.

Lý do chính khiến Không quân Israel có thể chiến thắng trước F-35A của Mỹ trong vai Su-57 Nga là do Không quân Israel được trang bị F-35I từ lâu và các phi công đã quen thuộc hơn với F-35. Hai phi đội được trang bị máy bay chiến đấu F-35 của Israel là Đại bàng vàng 140 và Sư Hùng 116, 2 phi đội này tập hợp những phi công ưu tú nhất của Không quân Israel. Trong khi đó, 2 phi đội F-35 do Không quân Mỹ gửi đến được thành lập chưa đầy nửa năm và hầu hết các phi công đều là người mới. Thêm nữa, về mặt tính năng, F-35A của Mỹ cũng không thể hoàn toàn mô phỏng thành Su-57 Nga và kỹ năng của phi công Mỹ trong cuộc diễn tập lần này cũng không thể so sánh với kỹ năng của phi công Nga.

Ngoài ra, cuộc tập trận lần này của Israel cũng nhằm răn đe lực lượng phòng không của Syria. Không phận của cuộc tập trận hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát của hệ thống tên lửa phòng không S-200 và S-300 của Syria, nhưng Không quân Israel vẫn thực hiện các cuộc tập trận ở đó. Trước đây, các phi công Israel có thể tránh được cuộc tấn công của tên lửa phòng không S-200, S-300 bằng cách lái F-16I, lần này, việc đổi sang F-35I tiên tiến hơn thì đây là điều tất nhiên.

Đức Trí (lược dịch)