F-16 của Israel đã "hết thời" khi Syria làm chủ được S-300

Theo thông báo của Hãng thông tấn Chính phủ Syria SANA ngày 17/1, Quân chính phủ Syria đã thu giữ một số lượng lớn vũ khí và đạn dược được giấu trong một kho vũ khí bí mật, hầu hết là do Israel và Mỹ chế tạo. Ngoài ra, một lượng lớn thiết bị hạng nặng do những phần tử khủng bố của “Tổ chức Nhà nước Hồi giáo” tự xưng (IS) để lại ở miền nam Syria cũng đã được tìm thấy, bao gồm cả vũ khí và trang thiết bị “kiểu” Israel.

Một nguồn tin cao cấp từ Chính phủ Syria tiết lộ với truyền thông rằng, số lượng lớn vũ khí vừa bị thu giữ bao gồm đạn dược của các loại vũ khí hạng nặng, trung bình và hạng nhẹ, cùng nhiều trang bị do Israel sản xuất. Các bằng chứng này trực tiếp cho thấy, Israel cũng tham gia hỗ trợ khủng bố.

Đáp lại vấn đề này, phản ứng trực tiếp nhất của Israel là thực hiện một cuộc không kích vào các mục tiêu kho vũ khí được tìm thấy ở miền nam Syria. Theo SANA, chiều 17/1 Israel đã điều động một số máy bay chiến đấu hiện đại xâm nhập không phận miền nam Syria nhằm “xóa dấu vết” những kho vũ khí chưa trang bị của Israel hỗ trợ cho khủng bố.

Trong đợt không kích lần này, ngoài máy bay F-16, Israel còn điều động cả máy bay F-35. Đáng chú ý, hệ thống S-300 của Syria đã tiếp tục lập công, S-300 đã khóa chặt máy bay F-16 của Israel. Chỉ trong vòng 1 tuần, S-300 đã 2 lần khóa chặt F-16 của Israel, điều này là minh chứng rõ nhất cho thấy lực lượng phòng không Syria đã thực sự làm chủ được hệ thống S-300.

Thực tế, trong cuộc không kích lần này của Israel, mặc dù S-300 khóa chặt F-16 nhưng đã không phóng tên lửa. Bài học trong vụ không kích căn cứ T4 cách đây vài ngày đã làm Israel “nhớ đời”, do vậy Israel đã buộc phải hạ lệnh cho F-16 quay đầu. Israel đã nhận ra rằng, nếu F-16 tiếp tục xâm nhập sâu vào không phận Syria thì hoàn toàn có thể bị hạ bởi S-300.

Trước đó, hãng thông tấn SANA hôm 15/1 thông báo, Israel đã tiến hành các cuộc không kích mạnh mẽ vào căn cứ không quân T4 ở tỉnh Homs, phía đông bắc Damascus, Syria hôm cùng ngày. Hệ thống tên lửa phòng không S-300 của Syria đã đánh chặn thành công 12/16 tên lửa của Irael và biến 4 máy bay không người lái của Israel thành “sắt vụn”.

Việc lực lượng chính phủ Syria làm chủ được S-300 vẫn có sự hỗ trợ của Nga. Thông tin do tình báo Israel tiết lộ cho thấy, Quân đội chính phủ Syria hiện đang nằm dưới sự chỉ huy trực tiếp của Bộ Tổng tham mưu Nga và các chỉ huy hàng đầu của lực lượng phòng không Syria đều do Nga hỗ trợ đào tạo.

Việc thu giữ các kho vũ khí hôm 17/1 cũng có sự trợ giúp của lực lượng đặc nhiệm Nga. Đây cũng là nguyên nhân chính mà Israel đã nhanh chóng phản ứng và điều động máy bay chiến đấu đến phá hủy bằng chứng. Tuy nhiên, một lần nữa Israel lại thất bại và S-300 đã tiếp tục lập công.

Đức Trí (lược dịch)