EVFTA: Hết thời siêu xe, xe sang cõng thuế phí, tăng giá gấp 3- 4 lần

Cơ hội lớn mua xe sang châu Âu giá rẻ sau EVFTA

Hiệp định Thương mại Tự do (EVFTA) giữa Liên minh châu Âu (EU) và Việt Nam đã chính thức được Nghị viện châu Âu thông qua vào ngày 11/2.

Theo đó, sau 7 năm kể từ thời điểm này, EU sẽ xóa bỏ hoàn toàn thuế nhập khẩu đối với 99,2% số dòng thuế. Ô tô cũng nằm trong nhóm hàng được hưởng ưu đãi thuế theo EVFTA. Và đây là cơ hội để người Việt Nam kỳ vọng sẽ được mua ô tô nhập khẩu từ EU với mức giá và chi phí thấp hơn khi thuế thuế suất nhập khẩu ưu đãi sẽ giảm dần về mức 0%.

Ví dụ, một chiếc Mercedes GLA 250 có giá xuất xưởng tại Đức khoảng 40.000 Euro nhưng khi về đến Việt Nam mức giá sau thuế bao gồm cả 70% thuế nhập khẩu, 50% thuế TTĐB và 10% thuế VAT hiện nay lên đến 104.600 Euro (khoảng 2,630 tỷ đồng). Tuy nhiên, theo lộ trình của EVFTA, giá mẫu xe này ở Việt Nam sẽ về con số 61.600 Euro sau 7-10 năm nữa. Một mức giảm không hề nhỏ.

Hay một mẫu BMW Series 5 nhập khẩu Đức có giá xuất xưởng 48.900 Euro, nhập về Việt Nam chịu thuế 70%, tương đương 34.230 Euro (xấp xỉ 38.940 USD và hơn 900 triệu đòng theo thời giá hiện tại). Khi áp dụng mức thuế nhập khẩu 0%, giá chiếc Series 5 không phải cõng thêm một khoản thuế tương đương chiếc Mazda CX-5 mới. Xe càng đắt tiền, mức ưu đãi thuế tính ra càng nhiều.

Hiện nay, ôtô con nhập khẩu châu Âu vào Việt Nam chủ yếu thuộc các dòng xe sang của BMW, Mercedes, Audi, Jaguar-Land Rover, Volvo, Maserati… Đặc biệt, châu Âu cũng là xứ xở của nhiều nơi sản xuất siêu xe như McLaren....

Những chiếc ô tô này đang cõng các khoản thuế phí rất cao. Bên cạnh mức thuế nhập khẩu MFN 70%, thuế tiêu thụ đặc biệt cho các dòng xe có dung tích trên 3.0 lít- thường phổ biến ở các dòng xe sang và siêu xe cũng rất cao từ 90-150%. Điều này khiến giá bán xe cho người Việt Nam tăng hơn từ 3-4 lần so với giá bán ở nước sản xuất. Chính vì thế Hiệp định lần này sẽ mở ra cơ hội mua xe sang, siêu xe giá rẻ cho người tiêu dùng sau 7-10 năm nữa.

Xe sang châu Âu có thể giảm: Đừng vội kỳ vọng sớm

Tuy nhiên, sau bài học nhãn tiền thuế nhập khẩu ô tô ASEAN bằng 0% vào năm 2018 nhưng từ đó đến nay giá xe lại không được giảm như mong muốn khiến nhiều người tiêu dùng, giới kinh doanh, nhập khẩu xe không còn hy vọng nhiều vào Hiệp định lần này.

Anh Vĩnh Nam, một chuyên gia trong lĩnh vực kinh doanh xe sang nhận định: “Theo lộ trình thuế nhập khẩu sẽ giảm dần theo từng năm một để tránh biến động về giá, biến động về kế hoạch sản xuất, tránh ảnh hưởng đến các đơn vị sản xuất trong nước. Hiệp định này có thể sẽ giúp giá xe nhập khẩu châu Âu giảm giá nhưng tôi nghĩ là không đáng kể. Giá xe những năm đầu tiên sẽ chưa giảm nhiều nếu thuế chỉ giảm rơi vào khoảng 5-10% mỗi lần.

"Qua quan sát thì thấy rằng, thay vì giảm giá bán, thường các nhà nhập khẩu ô tô sẽ đẩy option của xe lên. Trước đây, xe nhập khẩu do thuế cao nên họ giới hạn về trang bị theo xe, dẫn đến xe nhập không có nhiều option so với xe lắp ráp trong nước. Các hãng có thể tận dụng mức giảm thuế đó để bù vào các trang bị đèn xe, tính năng an toàn… thu hút khách hàng. Tôi cho rằng đó có thể sẽ là chiến lược trong thời gian tới”, anh Vĩnh Nam nói.

Theo phân tích của anh Nam, nhìn lại xe ASEAN thời gian qua, dù giá không giảm nhưng trang bị theo xe được đẩy lên tiêu chuẩn rất cao đối với xe trước đây. Điển hình là xe bán tải Ford trước đây lắp ráp trong nước với những tiêu chuẩn rất bình thường nhưng sau khi thuế giảm thì lại được trang bị rất nhiều tính năng. Những xe từ Thái Lan, từ Indonesia về Việt Nam giai đoạn sau giảm thuế hầu như được trang bị tính năng an toàn rất nhiều.

Anh nhấn mạnh: "Trên thị trường ô tô, những xe cùng phân khúc cạnh tranh nhau không chỉ về giá mà còn cạnh tranh về trang bị theo xe. Thu nhập bình quân đầu người của Việt Nam đang tăng dần lên nên việc giảm giá xe thật rẻ không hẳn là yếu tố duy nhất để kích cầu. Chính vì thế, chắc chắn các nhà nhập khẩu có thể sẽ hướng đến việc tăng trang bị xe".

Đại diện một đơn vị nhập khẩu ô tô từ Đức tại Việt Nam cũng cho biết: “Giá xe còn liên quan đên nhiều vấn đề khác như thuế tiêu thụ đặc biêt, chi phí vận chuyển, hệ thống đại lý và quan trọng nữa là tỷ giá. Trong 10 năm tới, nếu tỷ giá giữa đồng Việt Nam với các ngoại tế thay đổi chỉ vài % thì chắc chắn, giá xe sẽ khác. Chính vì thế, tỷ giá cũng là một yếu tố quyết định rất nhiều đến giá xe trong tương lai".

"Mặt khác, trong 7-10 năm nữa, trong lúc chờ thuế nhập khẩu giảm từ từ, Chính phủ có thể sẽ có các chính sách thay đổi thuế tiêu thụ đặc biệt để ứng phó với giảm thu ngân sách. Giả sử vì lý do ngân sách, Nhà nước tăng thuế tiêu thụ đặc biệt thì giá xe nhập theo đó cũng đội lên, bù lại khoảng giảm do thuế nhập khẩu giảm", vị chuyên gia này phân tích.

“Chính vì thế, ngay bây giờ, chúng ta kỳ vọng giá xe sẽ giảm mạnh là còn quá sớm. Nhìn lại bài học thực thi giảm thuế xe ASEAN, tôi đánh giá xe nhập châu Âu sắp tới sẽ có giảm nhưng không nhiều. Nhưng chắc chắn, người tiêu dùng sẽ vẫn được hưởng lợi ích lớn khi giá xe sang giảm ít nhiều sẽ tạo ra sự cạnh tranh mạnh mẽ. Trong cuộc chơi đó, các dòng xe có mặt tại Việt Nam cũng sẽ đa dạng hơn, chất lượng hơn, từ đó có nhiều lựa chọn hơn cho người tiêu dùng”, vị này chia sẻ thêm.

Theo Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam- EU: - Ô tô dung tích động cơ trên 2,5 lít với xe chạy diesel, trên 3 lít đối với xe chạy xăng có thuế nhập khẩu về 0% sau 9 năm. - Các loại ô tô khác áp dụng lộ trình cam kết giảm thuế trong vòng 10 năm. - Các loại phụ tùng ô tô xóa bỏ thuế nhập khẩu sau 7 năm.

Chi Bảo