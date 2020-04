Công an quận Hải Châu (Đà Nẵng) cho hay, thực hiện mệnh lệnh của Giám đốc Công an TP, lúc 0h30 ngày 03/5, Công an quận Hải Châu đã tổ chức ra quân kiểm tra Club F3 (số 54 Chi Lăng, phường Hải Châu 2, quận Hải Châu).