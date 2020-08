Đường dây nóng phản ánh tình hình giao thông dịp Tết Kỷ Hợi 2019 icon

Nhằm đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi và lễ hội xuân 2019, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia đã thông báo hệ thống số điện thoại đường dây nóng để tiếp nhận các ý kiến phản ánh của người dân về tình hình trật tự, an toàn giao thông.