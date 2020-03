Dùng tone đất làm chủ đạo, bộ ảnh Chi Pu và Đông Nhi dưới ánh mặt trời “gây sốt"

Ngày 9/3, nữ ca sĩ Chi Pu đăng tải trên Instagram cá nhân của mình bộ ảnh mới với dòng chú thích: "Leave a yellow heart and tell me what you like about me" (tạm dịch: Hãy để lại trái tim màu vàng và nói cho tôi biết điều bạn thích ở tôi).

Chi Pu đăng bộ ảnh street style tone màu tối đầy sang chảnh và nhận được nhiều lời khen từ CĐM

Trong bộ ảnh đậm chất street style này, Chi Pu cho thấy vẻ đẹp sang trọng trong item đắt tiền của thương hiệu thời trang đình đám thế giới - Louis Vuiton.

Nữ ca sĩ tạo dáng đơn giản ở một góc đường phố nhưng vẫn khoe trọn nhan sắc "không phải dạng vừa" cùng thần thái "chất phát ngất" của một người mẫu chuyên nghiệp.

Tone nền màu nâu trung tính cùng ánh mặt trời buổi chiều giúp Chi Pu thêm phần thu hút, sang chảnh và cá tính

Ngoài ra, phông nền được nhuộm bởi ánh nắng mặt trời màu cam buổi chiều càng khiến cho bộ trang phục được phối theo tone màu đất trung tính trên người Chi Pu thêm phần nổi bật.

Cùng ngày, Đông Nhi cũng tung bộ ảnh kỷ niệm ngày 8/3 với tone màu nâu đất làm chủ đạo

Cùng ngày, nữ ca sĩ Đông Nhi cũng khoe bộ ảnh mới nhất trên Instagram cá nhân. Nếu như ở Chi Pu, mọi người có thể thấy được vẻ đẹp cá tính, tùy hứng nhưng không kém phần sang chảnh khi cô nàng tạo dáng ở một góc đường nào đó thì với Đông Nhi lại đầu tư và chỉn chu hơn.

Bộ ảnh của Đông Nhi được tung ra như một món quà kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 vừa qua khi nữ ca sĩ đăng kèm dòng trạng thái: "Phụ nữ, dù chọn mình là bông hoa nào, hãy cứ rực rỡ nhất trong mọi hoàn cảnh".

Đông Nhi khoe nhan sắc sắc sảo cùng thần thái sang chảnh, mặn mà của một người phụ nữ đã lập gia đình

Và quả đúng như hình dung "phụ nữ là một bông hoa", mọi người có thể chiêm ngưỡng đường nét gương mặt sắc sảo của Đông Nhi qua những tấm ảnh chụp nửa người hoặc cận mặt.

Một điều đặc biệt là với bộ ảnh mới nhất, nữ ca sĩ Đông Nhi khiến mọi người nhớ đến tone màu đất từng xuất hiện trong bộ ảnh của Chi Pu đăng trước đó ít giờ.

Cả 2 nữ ca sĩ hàng đầu Vpop đều chinh phục trái tim của người xem phải thần thái sang chảnh của một người nghệ sĩ thành đạt trong sự nghiệp. Riêng ở Đông Nhi, người ta còn thấy được vẻ đẹp mặn mà, điềm tĩnh của một người phụ nữ đã lập gia đình.

Với sự "lăng xê" của 2 tên tuổi hàng đầu làng giải trí Việt Nam, xu hướng chụp ảnh với tone màu đất hoặc tone màu tối trung tính luôn là lựa chọn không thể bỏ qua để giúp cho bộ ảnh thêm phần sang chảnh, thể hiện cá tính của người chụp.

Thiên Trúc