Đừng bảo vệ con bạn quá mức

Nỗi lo về các vi sinh vật gây bệnh đã khiến cho cha mẹ duy trì một môi trường vô trùng, ít mầm bệnh nhất có thể. Không thể phủ nhận rằng sự sạch sẽ và vệ sinh là vô cùng quan trọng để giữ sức khỏe nhưng có nhiều người đã đi quá mức cần thiết.

Điều này sẽ hạn chế trẻ tiếp xúc với nhiều loại vi khuẩn thân thiện cần thiết cho hệ thống miễn dịch phản ứng với các kích thích.



Thật không may, thuật ngữ vi sinh vật thường được nhắc đến như là vi trùng gây bệnh và virus, dẫn đến việc nhiều người sợ tất cả các vi sinh vật.

Các nhà khoa học cho rằng giảm sự đa dạng của hệ vi sinh vật ở người (tức là vi sinh vật sống trong cơ thể người) dẫn đến sự gia tăng các bệnh dị ứng và điều này được gọi là “thuyết hai nhân tố”.

Sự giúp đỡ nho nhỏ



Không phải tất cả vi sinh vật đều gây bệnh. Ruột của chúng ta là nơi tập trung phần lớn các vi sinh vật gọi là hệ vi khuẩn đường ruột.



Ruột chiếm xấp xỉ 80% hệ thống miễn dịch và là tuyến phòng thủ đầu tiên chống lại nhiễm trùng.



Để xây dựng hệ thống miễn dịch tốt hơn, quan trọng là phải giữ được sự cân bằng lành mạnh giữa vi khuẩn tốt và xấu (85% và 15%). Vi khuẩn tốt tạo thành một rào cản trên thành ruột, do đó ngăn cản các vi khuẩn có hại sinh sôi.



Chúng cũng giúp điều chỉnh các phản ứng của hệ thống miễn dịch với các mối đe dọa bên ngoài, rất hữu ích trong việc giảm thiểu nguy cơ phát triển bệnh dị ứng.



Một hệ thống miễn dịch mạnh hơn cho phép con bạn tận hưởng các hoạt động ngoài trời. Bạn sẽ yên tâm hơn khi biết rằng hệ thống miễn dịch của con đủ mạnh để giữ cho trẻ an toàn và cải thiện mỗi lần tiếp xúc.



Xây dựng đường ruột khỏe hơn



Hãy lựa chọn sinh con tự nhiên vì vùng kín có chứa vi khuẩn giúp khởi động hệ vi khuẩn đường ruột, không bị vi khuẩn xâm nhập.



Đừng quá lo lắng nếu bạn đã bỏ lỡ điều này vì vẫn có những việc khác bạn có thể làm để giúp cải thiện sức khỏe đường ruột của con bạn, ví dụ: Hòa mình với thiên nhiên, đưa con ra ngoài và dành nhiều thời gian hơn trong môi trường tự nhiên (công viên giải trí, môi trường nông trại và rừng).



Điều này cho phép tăng cường tiếp xúc với nhiều vi sinh vật hơn, giúp thúc đẩy hệ thống miễn dịch, do đó, cơ thể sẽ khỏe mạnh hơn.



Chơi với vật nuôi. Hãy để con bạn giữ vật nuôi. Nếu đây không phải là một sự lựa chọn, thay vào đó hãy đưa trẻ đến sở thú.



Tránh dùng thuốc kháng sinh, chỉ dùng lúc nào thực sự cần thiết (tức là khi bác sĩ khoa nhi kê đơn). Không yêu cầu thuốc kháng sinh mỗi khi con bạn ốm vì thuốc kháng sinh không có tác dụng chốc lại các bệnh do virus.



Duy trì chế độ ăn uống cân bằng và lành mạnh, cung cấp cho con nhiều chất xơ và các loại đậu, hoa quả, rau củ. Những thứ này đều cần thiết để giữ cho đường ruột khỏe mạnh.



Ăn thức ăn giàu prebiotic và men vi sinh. Một số chất xơ trong chế độ ăn uống đóng vai trò như prebiotic, tức là thực phẩm cho vi khuẩn tốt trong ruột. Duy trì cân bằng hệ vi sinh vật đường ruột khỏe mạnh đòi hỏi phải hấp thụ prebiotic và men vi sinh thường xuyên.



Những việc khác bạn nên làm hàng ngày là để con hoạt động thể chất, ngủ đủ giấc và uống đủ nước.

