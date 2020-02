Du lịch Đà Nẵng quyết liệt tìm hướng tự cứu trước dịch COVID-19

Sáng nay 22/2, Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng tổ chức gặp mặt đại diện các cơ quan báo chí trên địa bàn để thông tin về các giải pháp của doanh nghiệp du lịch Đà Nẵng trong thời gian đến nhằm ứng phó, khắc phục những khó khăn bởi tác động tiêu cực từ dịch viêm đường hô hấp cấp do virus Corona (COVID-19).

Theo số liệu của Sở Du lịch Đà Nẵng, trong tháng 01/2020, tổng lượt khách đến tham quan, du lịch TP đạt 642.122 lượt, tăng 16,6% so với cùng kỳ 2019; trong đó khách quốc tế đạt 365.041 lượt, tăng 28,5%, khách nội địa đạt 277.081 lượt, tăng 3,9% so với cùng kỳ 2019. Tổng thu du lịch đạt 2.563 tỷ đồng, tăng 34,4% so với cùng kỳ năm 2019.

Tuy nhiên do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, cũng như nhiều địa phương trọng điểm du lịch khác trong cả nước, dự kiến tháng 2 - 3/2020, tình hình phát triển du lịch của Đà Nẵng bị suy giảm mạnh.

Theo đó, tổng lượt khách đến tham quan, du lịch Đà Nẵng trong quý I/2020 ước đạt 1.288.518 lượt, giảm 31.2% so với cùng kỳ 2019, trong đó khách quốc tế ước đạt 709.814 lượt, giảm 17,6% so với cùng kỳ 2019, khách nội địa ước đạt 521.052 lượt, giảm 43,8% so với cùng kỳ 2019.

Từ cuối tháng 01/2020, các khu, điểm tham quan, du lịch bắt đầu có dấu hiệu giảm lượng khách. Dự kiến trong tháng 02/2020, lượng khách đến các khu, điểm du lịch trên địa bàn giảm thấp nhất 20% (Nhà Trưng bày Hoàng Sa), cao nhất 90% (Bảo tàng Điêu khắc Chăm) so với cùng kỳ năm 2019.

Đối với khối lưu trú, hiện nay công suất bình quân tháng 2/2020 chỉ đạt 25 - 30%, giảm 45 - 50% so với cùng kỳ (năm 2019 công suất bình quân toàn khối đạt 49%). Theo các khách sạn, dự kiến trong tháng 03/2020 lượng khách hủy phòng sẽ còn mạnh hơn nữa, công suất chỉ còn đạt 20%-25%. Dự kiến trong quý 1/2020, lượng khách do các cơ sở lưu trú du lịch ước đạt 956.624 lượt, giảm 21,5% so với cùng kỳ 2019.

Đối với các đơn vị lữ hành, lượng khách dự kiến phục vụ trong tháng 2 - 3/2020 chỉ đạt mức 25-30% so với cùng kỳ năm 2019; trong đó khách quốc tế giảm khoảng 70%, khách nội địa giảm 80-85%, khách outbound giảm khoảng 55%.

Sở Du lịch Đà Nẵng cho hay, trước diễn biến dịch bệnh, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo tạm dừng cấp phép đối với tất cả các chuyến bay từ vùng có dịch của Trung Quốc đến Đà Nẵng và ngược lại. Đồng thời, Chính phủ Trung Quốc cũng tạm dừng việc đi du lịch theo đoàn và đặt dịch vụ du lịch trực tuyến, tạm dừng bán gói sản phẩm vé máy bay, phòng khách sạn. Do đó, hiện nay toàn bộ chuyến bay từ Trung Quốc đến Đà Nẵng đã tạm dừng.

Đối với các đường bay khác từ Hàn Quốc, Đài Loan, Nhật Bản, Qatar, các nước ASEAN đến Đà Nẵng vẫn duy trì tần suất hoạt động, tuy nhiên công suất khai thác một số đường bay tại một số thị trường sụt giảm (Hàn Quốc giảm 50%, Nhật Bản giảm 30%). Du lịch đường biển cũng có hàng loạt chuyến tàu đến Đà Nẵng hủy chuyến; khách du lịch đường sông tháng 2 - 3 dự kiến giảm 60% so với cùng kỳ 2019.

“Tính đến nay, dịch bệnh do COVID-199 đã gây ảnh hưởng rất lớn cho ngành du lịch Đà Nẵng. Qua thống kê từ các đơn vị, tổng thiệt hại của các doanh nghiệp lữ hành, lưu trú du lịch, vận chuyển cập nhật đến ngày 14/02/2020 ước tính khoảng 685 tỷ đồng. Trong đó, khối lữ hành, vận chuyển khoảng 285 tỷ đồng, khối lưu trú khoảng 400 tỷ đồng!” – Bà Trương Thị Hồng Hạnh, Giám đốc Sở Du lịch Đà Nẵng cho biết.

Trước tình hình đó, ông Cao Trí Dũng, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng cho biết, tại cuộc gặp gỡ báo chí sáng nay 22/2, các cơ quan quản lý nhà nước hữu quan cũng thông tin về các định hướng, biện pháp nhằm tạo điều kiện thuận lợi hỗ trợ các doanh nghiệp ngành du lịch vượt qua thời điểm khó khăn hiện nay.

“Cùng với thông tin về các giải pháp của doanh nghiệp du lịch Đà Nẵng trong thời gian đến để ứng phó, khắc phục những khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19, chúng tôi cũng mong muốn lắng nghe góp ý của các cơ quan báo chí về giải pháp truyền thông, quảng bá điểm đến TP Đà Nẵng an toàn, mến khách!” – Ông Cao Trí Dũng trao đổi với PV Infonet.

Được biết, trước đó chiều 21/2, Sở Du lịch Đà Nẵng cũng đã tổ chức cuộc họp với đại diện lãnh đạo UBND các quận, huyện; các Sở Công thương, Văn hóa – Thể thao; Chủ tịch Hiệp hội Du lịch và các Hội thành viên; lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Du lịch, các hãng hàng không, doanh nghiệp du lịch lớn trên địa bàn nhằm lấy ý kiến góp ý cho dự thảo Kế hoạch kích cầu du lịch năm 2020.

Kế hoạch này nhằm triển khai các giải pháp thu hút khách du lịch nội địa và quốc tế đến TP Đà Nẵng và khu vực 3 địa phương Thừa Thiên Huế – Đà Nẵng – Quảng Nam trước những ảnh hưởng do dịch bệnh COVID-19 gây ra; đồng thời hình thành sản phẩm du lịch kích cầu, tạo thói quen đi du lịch vào các thời điểm thấp điểm hàng năm, góp phần tăng thêm giá trị cho khách khi trải nghiệm du lịch Đà Nẵng.

“Cuộc họp lấy ý kiến chiều 21/2 nhằm hoàn thiện Kế hoạch kích cầu du lịch 2020, đảm bảo sự đồng thuận và hiệu quả trong việc triển khai với các Sở, ngành và Hiệp hội Du lịch, doanh nghiệp du lịch. Trên cơ sở đó, Sở Du lịch Đà Nẵng sẽ trình UBND TP phê duyệt chủ trương và tiến hành triển khai!” – Bà Trương Thị Hồng Hạnh, Giám đốc Sở Du lịch Đà Nẵng nói.

Đà Nẵng: 155 ca nghi mắc COVID-19 đều đã xuất viện, chưa có dương tính Sở Y tế Đà Nẵng cho hay, từ 13h30 ngày 20/02 đến 8h ngày 21/02, Bệnh viện Phổi Đà Nẵng đã cho xuất viện 01 trường hợp người nước ngoài (người Trung Quốc) và 01 trường hợp người Việt Nam nghi ngờ mắc COVID-19. Như vậy đến thời điểm 8h sáng 21/2, không còn trường hợp nào nghi mắc COVID-19 phải cách ly theo dõi tại các bệnh viện trên địa bàn. Từ 8h đến 13h30 cùng ngày, các bệnh viện cũng không tiếp nhận thêm trường hợp mới nào nghi ngờ bệnh COVID-19. Cộng dồn đến nay, các bệnh viện trên địa bàn Đà Nẵng đã theo dõi 155 trường hợp nghi mắc COVID-19, đến nay tất cả đã được xuất viện, trong đó có 33 trường hợp người nước ngoài (23 người Trung Quốc; 02 người Malaysia; 01 người Cộng hòa Séc; 01 người Úc; 02 người Ucraina; 01 người Đài Loan; 01 người Pháp; 01 người Đan Mạch; 01 người Singapore) và 122 trường hợp người Việt Nam. Đến thời điểm hiện tại Đà Nẵng đã có 116 mẫu xét nghiệm cho kết quả âm tính với chủng mới của virus Corona, chưa có trường hợp nào dương tính. Hiện Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP đang giám sát 07 trường hợp tại cộng đồng. Tất cả sức khỏe đều bình thường.

HẢI CHÂU