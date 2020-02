Du lịch chưa bao giờ rẻ thế, vé máy bay 69 ngàn, giá phòng giảm 1 nửa

Việt Nam sẽ ban hành Bộ tiêu chí du lịch an toàn Chủ trì cuộc họp với Tổng cục Du lịch ngày 18/2, Bộ trưởng Bộ VH-TT&DL Nguyễn Ngọc Thiện yêu cầu cơ quan này hoàn thiện ngay Bộ tiêu chí về du lịch an toàn ở Việt Nam. Trong đó, quy định rõ như thế nào là điểm đến, nhà ga, sân bay, điểm tham quan, nhà hàng, cơ sở mua sắm, doanh nghiệp lữ hành, phương tiện vận chuyển,... an toàn. Đâu là tiêu chí để được công nhận là an toàn? Trong bộ tiêu chí này, làm sao thể hiện được toàn bộ hành trình của khách khi đến Việt Nam (trừ những địa phương/vùng có dịch, bắt buộc phải cách ly) đều an toàn. Việc này nhằm tạo tâm lý hoàn toàn yên tâm cho người dân và du khách khi du lịch ở Việt Nam. Từ đó, kích cầu nội địa, tiếp tục thu hút khách du lịch quốc tế, tháo gỡ khó khăn cho các điểm đến, các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch trên toàn quốc. Đồng thời, khôi phục các hoạt động du lịch dần trở lại bình thường tại các địa phương, các điểm đến không có dịch bệnh Covid-19. Ngoài ra, Tổng cục Du lịch cho biết cũng đang tiến hành xây dựng mobile app về du lịch thông minh, trong đó xây dựng bản đồ số cung cấp thông tin chính xác về các vùng du lịch an toàn, điểm đến an toàn của Việt Nam cho khách du lịch.