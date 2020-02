Du khách bỏ khẩu trang, thoải mái dạo bước trên phố cổ Hội An

Ngày 21/2, hàng nghìn du khách đổ về phố cổ Hội An tham quan, chủ yếu là du khách châu Âu, Mỹ và Việt Nam. Nhiều du khách không đeo khẩu trang và thoải mái rảo bước tham quan phố cổ.

Tại các tuyến phố chính của phố cổ Hội An như: Trần Phú, Bạch Đằng, Nguyễn Thái Học, Nguyễn Phúc Chu… có rất đông du khách trong và ngoài nước đến tham quan, mua sắm.

Còn tại Chùa Cầu và Hội quán Quảng Đông (2 điểm có lượng khách tham quan lớn của phố cổ Hội An), rất đông du khách tập trung chụp ảnh kỷ niệm.

Theo quan sát, nhiều du khách châu Âu, Mỹ và Việt Nam đã bỏ khẩu trang, thoải mái khi tham quan phố cổ Hội An.

Theo ông Nguyễn Văn Lanh, Trưởng phòng Văn hóa -Thông tin TP Hội An, do ảnh hưởng dịch bệnh viêm đường hô hấp, lượng khách mua vé tham quan phố cổ Hội An giảm mạnh. Trong đó, khách nước ngoài giảm 50%, khách trong nước giảm 70% so với cùng kỳ năm 2019.

Tuy nhiên, ông Lanh cho hay, so với đầu mùa dịch Covid-19, hiện nay lượng khách du lịch đã tăng trở lại, chủ yếu là khách châu Âu, Mỹ.

Du lịch Đà Nẵng đang "hồi sinh"

Tại Đà Nẵng đến chiều 21/2, toàn bộ 155 người nghi nhiễm Covid-19 cách ly đã xuất viện.

Tính đến thời điểm này, Đà Nẵng chưa phát hiện trường hợp nào dương tính với Covid-19. Riêng 7 trường hợp đang được giám sát tại cộng đồng đều có sức khỏe bình thường.

Ngày 21/2, tại nhiều điểm du lịch tại Đà Nẵng du khách đã trở lại nhưng vẫn thưa thớt...

Trong ngày 20/2, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật đã giám sát 54 tàu bay, hai tàu biển với 3.809 người nhập cảnh, trong đó có 610 người phải khai báo y tế.

Lê Bằng - Công Sáng