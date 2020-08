15/08/2020

Do ảnh hưởng của vùng xoáy thấp hoạt động mạnh nên dự báo thời tiết ngày mai 16/8 ở các tỉnh vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa to, có nơi mưa rất to. Riêng Hà Nội có mưa vừa, mưa to và dông.