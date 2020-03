Đồng ý tổ chức cách ly tập trung cho nhân viên y tế BV Bạch Mai tại khách sạn

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh tại Bệnh viện Bạch Mai, Thành ủy, HĐND, UBND TP Hà Nội chia sẻ, đồng thời khẳng định sẽ đồng hành, ủng hộ Bệnh viện quyết tâm sớm dập dịch.

Trước mắt Hà Nội đồng ý tổ chức cách ly tập trung cho cán bộ, nhân viên, y bác sĩ của BV Bạch Mai tại một khách sạn trên địa bàn Thủ đô để đảm bảo sức khỏe cho các y bác sĩ.

UBND TP Hà Nội cũng giao Bộ Tư lệnh Thủ đô thực hiện đưa đón và tổ chức cung cấp suất ăn, đảm bảo dinh dưỡng và an toàn vệ sinh thực phẩm.

Công an TP Hà Nội chỉ đạo công an Quận Đống Đa tổ chức, hỗ trợ tạo điều kiện thuận lợi để BV Bạch Mai đưa suất ăn vào bệnh viện, đảm bảo an ninh, an toàn tuyệt đối cho y bác sĩ và người dân đang cách ly trong bệnh viện. Việc này sẽ được thực hiện ngay từ ngày 30/3.

Đồng thời Hà Nội sẽ hỗ trợ cho BV Bạch Mai phương tiện và thiết bị xét nghiệm cho toàn bộ các y bác sĩ, các bệnh nhân theo yêu cầu của BV Bạch Mai ngay từ ngày 31/3.

Tính đến 18h ngày 30/3, Việt Nam công bố thêm 9 ca mới mắc Covid-19, trong đó có 7 nhân viên công ty Trường Sinh nâng tổng số ca mắc trên cả nước lên 203 người.

N. Huyền