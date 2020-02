Đồng Nai: Xóa sổ tụ điểm tội phạm nhức nhối ở Biên Hòa, bắt 26 đối tượng

Đây là tụ điểm mua bán ma túy, tàng trữ hung khí, độ xe gắn máy gây nhức nhối mà người dân đã phản ánh.

Thực hiện chỉ đạo của Ban giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai, Công an TP Biên Hòa đã lên kế hoạch thực hiện việc đánh sập tụ điểm mua bán ma túy, tội phạm trên.

Cụ thể, hơn 5h sáng cùng ngày, trinh sát của Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP Biên Hòa phối hợp lực lượng Cảnh sát Cơ động Bộ Công an đồng loạt kiểm tra bốn ngôi nhà ở ở cuối một con hẻm độc đạo trong khu nghĩa địa thuộc tổ 20, khu phố 4, phường An Hòa.

Tại thời điểm kiểm tra, công an bắt quả tang 26 đối tượng đang tổ chức mua bán trái phép chất ma túy cùng tang vật là 100 tép heroin; hai gói chất bột màu trắng nghi là ma túy; 10 dao lê, mã tấu.

Bên cạnh đó, Công an phát hiện 1 kho chuyên độ xe gắn máy ở căn nhà kế bên. 6 chiếc xe có dấu hiệu đục, xóa số khung, số máy... Các xe này bị tình nghi là tài sản từ một số vụ trộm cắp trên địa bàn.

Đại tá Vũ Hồng Văn, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai đã trực tiếp chỉ đạo ở hiện trường việc phá án và xử lý các đối tượng.

Được biết, tụ điểm này do đối tượng tên Chi cầm đầu được ví như hang ổ tội phạm kiểu “ma trận” ở Biên Hòa. Vụ việc đang được công an tiếp tục làm rõ.

Nguyễn Tuấn